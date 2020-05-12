В Киеве в два раза взлетели цены на такси: почему и когда они вернутся в норму

С 11 мая в Украине ослабили карантин и разрешили работать парикмахерским, салонам красоты, непродовольственным магазинам, адвокатам, психологам, кофейням и летним террасам кафе. Тысячи людей, которые больше двух месяцев сидели дома, наконец-то вышли на работу. Но из-за того, что общественный транспорт в стране перевозит по спецпропускам, многим приходится вызывать такси, чтобы добраться на работу. В связи с этим таксисты тотчас резко повысили тарифы на проезд.

Утром 12 мая куда-то добраться в Киеве было достаточно проблематично. Город сковали многокилометровые пробки, а дожди только усугубили ситуацию.

"Люди, которые раньше не ходили на работу, массово поехали утром в центр на личном транспорте. Карта была красной от заторов. Они наблюдались со стороны Троещины, Виноградаря, на проспекте Победы. Практически из всех районов города трафик было очень плотный. Основная причина в том, что большинство автовладельцев выехали в город на личном транспорте, поскольку специальные пропуска для проезда в городском транспорте есть не у всех", — рассказали нам в "Киевавтодоре".

Все это стало причиной того, что цены на проезд в такси резко увеличились. Так, например, если раньше с железнодорожного вокзала в Киеве можно было доехать до станции метро "Житомирская" за 80 грн,то этим утром цена взлетела до 160 грн. То же самое произошло и на других направлениях.

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Александр Дяченко, спикер ОС "Ассоциация ответственных перевозчиков", рассказал в комментарии "Сегодня", что цена на такси сегодня формируется в основном пассажирами, поэтому резкое повышение спроса на услуги такси соответственно ведет к повышению тарифа.

"Сегодняшнее повышение цены особенно заметно, поскольку в течение последнего месяца цены на такси упали ниже себестоимости ввиду карантинных ограничений и отсутствия спроса. Не секрет, что из-за карантина и отсутствия заказов многие водители прекратили работать, покинули город или переключились на другие виды деятельности, теперь нужно несколько дней и адекватная оплата, чтобы они опять вернулись в строй. Таким образом, повысив цену поездки, операторы рынка, как крупные, так и мелкие, пытаются привлечь больше водителей выехать работать и обеспечить транспорт всем желающим. Утренний ажиотаж уже к обеду стабилизировался, и к вечеру цена поездки сопоставима с докризисной или превышает таковую на 10-15%", — говорит Дяченко.

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В компании Uklon нам рассказали, что за период карантина там полностью убрали коэффициент повышения цены во время пробок или плохих погодных условий, а также добавили новый алгоритм гибкого ценообразования.

"Так как сегодня спрос вырос, и многие люди поехали на работу, и это привело к пробкам, мы вернули коэффициент, но не в полной мере. Также благодаря гибкому алгоритму ценообразования в непиковые часы вы сможете уехать по стоимости, сниженной на 10-15% (вы едете немного позже/раньше, но при этом дешевле). Это сделано для того, чтобы распределить транспортную нагрузку в городе. По спросу на сегодня: рост по количеству поездок активно начался еще с пятницы, и эта тенденция продолжает держаться, но докарантинного уровня мы еще не достигли, если смотреть по месячным показателям", — рассказали в компании.

Тарас Потичный, региональный менеджер Bolt, в комментарии "Сегодня" пояснил, что базовый тариф на поездки в компании остается неизменным, а конечная стоимость услуги зависит от баланса спроса и предложения. Это принцип работы динамического ценообразования.

"Например, если в определенной локации собралось большое количество пассажиров, а водителей не хватает, цена на поездку из этой локации начинает расти. Это стимулирует других водителей выехать в зону повышенного спроса. Позже, когда водителей в месте повышенного спроса станет достаточно, цена начнет снижаться и приблизится к базовому тарифу. Такое повышение цены происходит ситуационно и может зависеть от многих факторов. В данном случае причиной такого роста стало ослабление карантина, когда открылись многие магазины, рестораны, салоны красоты и парикмахерские, а работу общественного транспорта не возобновили", — говорит Потичный.

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В то же время Александр Дяченко отмечает, что цена на такси может быть относительно высокой до момента открытия общественного транспорта и в первую очередь метро, после этого логично произойдет временно падение спроса и, как следствие, снижение цен на такси. А вот временное повышение тарифа характерно не только для крупных онлайн-сервисов заказа такси, но и для небольших компаний.

"Как только спрос и предложение уравновесят друг друга, цена заметно снизится. Кроме того, не следует забывать о пиковых нагрузках: если вы планируете воспользоваться такси, не следует планировать поездку утром и вечером, когда оно наиболее востребованно для того, чтобы добраться на работу (с работы). Второй совет: кооперироваться с соседями или друзьями, если вам по пути, и делить стоимость поездки поровну", — советует Дяченко.

О том, как транспорт подготавливают к выходу из карантина, смотрите в сюжете "Сегодня":

Все подробности в спецтеме Карантин в Украине

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