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Цены на ягоды и фрукты в Украине взлетели до исторических рекордов

5 июня, 08:13

Ксения Капустинская Ксения Капустинская

По урожаю серьезно ударила погода, объясняют аграрии

Цены на фрукты и ягоды на рынке Украины находятся на исторически высоких уровнях, и главная причина – неблагоприятные погодные условия, которые нанесли вред садовым деревьям. Об этом сообщают аналитики EastFruit и украинской плодоовощной ассоциации (УПОА).

Сильнее всего по состоянию на первые числа июня подорожала клубника – в среднем в 2,6 раза по сравнению с тем же периодом прошлого года.

"Несколько волн заморозков, последняя из которых была во второй половине мая, чего раньше никогда не было в истории, уничтожили значительную часть урожая. Поэтому предложение земляники резко снизилась по отношению к прошлогоднему показателю, а цены, соответственно, остаются высокими", – отмечают эксперты.

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Почти так же резко, как и клубника, подорожали черешня и яблоки. Основная часть урожая черешни погибла в результате заморозков. Также негативное влияние на урожай и его качество оказывают обильные осадки, прошедшие в большинстве регионов.

А вот цены на яблоки оставались высокими весь сезон из-за снижения производства в 2019 году, объясняют эксперты.Сейчас запасы яблок в хранилищах украинских садоводов практически полностью исчерпаны, и на рынке представлены преимущественно импортные фрукты.

"Соответственно, цены высокие. Ведь не только в Украине, но и в большинстве стран Европы есть проблема с урожаем черешни, ягод и других ранних фруктов, что способствует хорошему спросу на яблоки", – объясняют специалисты.

Цены на груши за год выросли на 30-35%, и сейчас на украинском рынке можно найти преимущественно импортную грушу.

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Из импортных фруктов меньше всего выросли цены на бананы. Фактически банан за год подорожал в среднем на 2-4% в оптовой торговле, что делает его самым доступным после яблока фруктом. Цены на лимон в среднем на 25% выше, чем годом ранее, а на апельсин – на 40% выше.

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При этом в ближайшее время на рынке Украины увеличится предложение импортных абрикосов из Турции, Узбекистана и Испании, прогнозируют эксперты. Абрикосовые сады в Украине также сильно пострадали от заморозков, и собственный урожай будет крайне низким.

Голубика, по словам фермеров, также пострадала от заморозков, однако, по оценкам УПОА, площади под ней значительно выросли. Это может компенсировать снижение урожайности.

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"Общее предложение этой ягоды может даже возрасти. Соответственно, не исключено, что голубика станет единственной ягодой, цены на которую в этом сезоне будут ниже, чем годом ранее", – считают эксперты.

Напомним, ранее новости "Сегодня" рассказывали, как погода натворила бед с украинским урожаем. Подробности узнавайте из нашего сюжета:

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