Цены, налоги, пенсии: что изменилось за неделю

Эксперты рассказали, как чаще всего украинцев обманывают в ресторанах

/ Фото: пресс-центр НБУ

В Украине подорожают фрукты, мучное и гречневая крупа. К счастью, пенсии тоже растут. Читайте главные экономические новости уходящей недели в специальном материале сайта "Сегодня".

Украине грозит дефицит яблок и картошки, а хлеб и гречка подорожают

Украинцев уже пугают рекордные цены на помидоры, но аграрии предупреждают: кроме дорогих томатов, страну может ожидать дефицит картошки и яблок. Из-за неудачной погоды привычные овощи и фрукты не уродили, а потому цены на них могут шокировать уже осенью. Самый плохой урожай картофеля прогнозируют на юге и в центре. Новости "Сегодня" узнавали, какие еще овощи пострадали от непогоды.

В этом году картошка бьет все рекорды. Сейчас корнеплод продается по 18 гривен за килограмм. Оптом немного дешевле – по 17 гривен. По прогнозам, картофель нынешней осенью – первый претендент на подорожание. Такая ситуация складывается из-за погоды: сначала по урожаю ударила жара, а потом – сильные дожди.

"Возможно, что цена просядет в конце августа-начале сентября, но незначительно. Тогда люди начнут массово выкапывать картошку, и, если будут какие-то остатки, их будет негде хранить", – рассказывает эксперт Института картофелеводства Николай Фурдыга.

Кроме того, покупатели уже сетуют на стоимость яблок. Они на третьем месте пострадавших от погоды овощей и фруктов этого сезона. В прошлом году яблоки в середине августа были вдвое дешевле. Сейчас остатки прошлого урожая еще можно купить по 10 гривен за килограмм. А плоды нынешнего урожая стоят на пять гривен больше.

Нхватку яблок провоцирует не только плохой урожай, но и ненадлежащие условия хранения, отмечают специалисты.

"В Украине недостаточная мощность овоще- и фруктохранилищ", – констатирует аналитик Мария Красножон.

Эксперты прогнозируют, что овощи борщового набора вырастут в цене почти втрое, а яблоки – вдвое. Вместо дефицитного отечественного товара завезут импорт.

Но и это еще не все: по прогнозам экспертов, в Украине подорожают хлеб и гречка. Так, мука, хлеб и макароны будут расти в цене до конца осени, несмотря на то что хлебная корзина с января по июнь 2019 года уже подорожала на 9%. Такой прогноз озвучили в Экономическом дискуссионном клубе (ЭДК).

"По хлебобулочным изделиям наблюдается ежемесячный рост на 1,5-2%. Хлебопеки планово поднимают рентабельность социально значимых сортов хлеба", – поясняет директор ЭДК Олег Пендзин.

В целом осенний рост может достичь и 15%, добавляет замгендиректора Укранской агарной конфедерации (УАК) Наталия Зарицкая.

"В частности, Украина мало засевает рожь, которая к тому же идет на экспорт. В итоге ржаной муки может быть недостаточно. На рост стоимости муки, макарон влияет и возможное удорожание топлива", – считает Зарицкая.

Это значит, что осенью батон может подорожать до 16 грн (+2 грн), белая мука – до 17-18 грн (+2,5 грн), макароны – до 15 грн (+1,9 грн). Крупы отставать не будут. Так, гречка может подскочить в цене на 20%, считает Зарицкая, ведь объемы посевов сократились. Но Пендзин уверен в подорожании на 30-40%.

Где в Украине пенсии выросли больше всего: эксперт подвел итоги

Гендиректор Украинской ассоциации поставщиков торговых сетей Алексей Дорошенко написал на своей странице в Facebook,где в Украине пенсии выросли больше всего . В своей оценке он сослался на анализ данных Пенсионного фонда (ПФ) Украины, который ранее запустил новый онлайн-сервис по назначению пенсий.

Так, средний размер пенсий с июля 2018 года по июль 2019-го больше всего вырос в Луганской области – на 20%, а также в Киевской и Полтавской областях – на 17,8% в каждом регионе.

По его словам, меньше всего данный показатель увеличился в Закарпатской области – на 15,6%.

Дорошенко также сообщил, что по состоянию на 1 июля 2019 года самый высокий показатель средней пенсии зафиксирован в Киеве (4148 грн), а самый низкий – в Тернопольской области (2315 грн).

"На начало июля текущего года средняя пенсия по стране составила 3006 грн, тогда как на начало июля прошлого года – 2562 грн. За год показатель средней пенсии по стране вырос на 17,3%", – напомнил он.

Эксперт добавил, что только в семи областях, как и в 2018 году, этот показатель выше среднестатистического по стране: в Киеве (4148 грн), а также в Донецкой (3950 грн), Луганской (3651 грн), Днепропетровской (3950 грн), Запорожcкой (3193 грн), Киевской (3060 грн) и Харьковской (3050 грн) областях.

Дорошенко отметил, что во всех других областях средние пенсии ниже, чем средняя по стране:

Полтавская – 2932 грн;

Одесская – 2854 грн;

Николаевская – 2796 грн;

Львовская – 2733 грн;

Сумская – 2708 грн;

Черкасская – 2678 грн;

Черниговская – 2677 грн;

Кировоградская – 2656 грн;

Житомирская – 2615 грн;

Херсонская – 2583 грн;

Ивано-Франковская – 2569 грн;

Волынская – 2527 грн;

Хмельницкая – 2519 грн;

Винницкая – 2517 грн;

Ровенская – 2513 грн;

Черновицкая – 2386 грн;

Закарпатская – 2384 грн;

Тернопольская – 2315 грн.

Как украинские рестораны обманывают клиентов: названы главные уловки

Несмотря на ужесточение требований к ресторанам, украинские заведения общепита прибегают к хитростям и пытаются как можно больше заработать на клиентах. Например, заменяют ингредиенты, уменьшают порции и продают дешевый алкоголь вместо элитного. Но все это мелочи по сравнению с риском потерять все деньги на счету после расчета карточкой с официантом.

Новости "Сегодня" собрали самые распространенные мошеннические схемы украинских ресторанов.

Эксперты говорят, что самый распространенных обман в ресторанах – маленькие порции. При этом специалисты советуют обращать внимание на внешний вид блюда, его вес и вкус. Если что-то не устраивает, вы имеете полное право отказаться от заказа и не платить. Если размер порции на вид не отвечает указанному в меню весу, требуйте взвесить блюдо при вас. А если заказали бутылку алкоголя, просите, чтобы открывали ее у вас на глазах.

"Очень часто присутствует подмена одного вида алкоголя более дешевым", – констатирует глава ГО "Укрпотребконтроль" Максим Гончар.

Если в блюде оказался ингредиент, который не был указан в описании, за такую порцию вы тоже имеете право не платить. Так же, как если нашли на тарелке что-то совершенно неаппетитное. Впрочем, таким правом иногда злоупотребляют и сами клиенты.

"Были ситуации с волосами, подброшенными в блюдо. Это классика жанра", – отмечает управляющая рестораном Елена Верамийчик.

Также обокрасть посетителя могут, если он оплачивает счет картой. Такую схему чаще всего практикуют с клиентами навеселе. Поэтому если вы хорошо выпили, лучше рассчитываться наличными.

"Приносят POS‑терминал, человек проводит карточкой, вводит ПИН‑код, но оказывается, что терминал не работает. После этого мошенники делают копию карточки", – рассказывает киберпсихолог Наталия Бугаева.

Яйца дорожают, овощи дешевеют: как изменились цены в Украине за месяц

Цены на продукты питания в Украине в июле по сравнению с июнем снизились на 0,3%. Об этом написал гендиректор Украинской ассоциации поставщиков торговых сетей Алексей Дорошенко на своей странице в Facebook.

Он сослался на исследование, которое провели аналитики Ассоциации. При этом, по данным Госслужбы статистики, цены за месяц упали на 0,6%.

Как выяснили аналитики, больше всего в июле подешевели овощи: лук – на 28,1%, морковь – на 23,1%, свекла – на 16,2%, картофель – на 12,2% и капуста – на 8,5%.

Рис снизился в цене на 0,4%, свинина и молоко – на 0,3%, сметана, масло и сало – на 0,2%, а говядина, творог и сливочное масло – на 0,1%.

В то же время, по данным экспертов, на 12,7% подорожали яйца, на 5,9% – яблоки и на 2,8% – сахар. Также повысились в цене ржаной и пшеничный хлеб из муки высшего сорта, пшено (0,9%), пшеничный хлеб из муки первого сорта, макароны, куриная тушка, вареная колбаса и мороженая рыба (0,7%), батон (0,5%), гречка, мука и куриное филе (0,4%), а также манка и ячневая крупа (0,1%).

"То есть продолжает расти хлебная корзина и крупы, за исключением риса. Ситуация на рынке круп немного изменится после нового урожая. Хлеб будет дорожать до конца этого года. Производителям яиц удалось переломить тенденцию к падению цены, и они будут дорожать все второе полугодие 2019 года. Овощи "борщового набора" будут дешевыми до конца августа", – добавил Дорошенко.

Польша отменила налог. Какие выгоды это принесет заробитчанам

С 1 августа 2019 в Польше вступил в силу закон, освобождающий молодежь до 26 лет от уплаты налогов на доход физических лиц (РIТ). Такой же закон уже существует во Франции, Бельгии и Чехии. Благодаря новым нормам, лица до 26 лет будут получать более высокую зарплату.

"По подсчетам компании по трудоустройству в Польше – Ворк Лайф – лица до 26 лет будут получать на 1,20 злотого больше, чем получают сейчас при минимальной ставке в 14,70 злотого брутто. Это означает, что молодежь будет получать на 10-15% больше, чем лица старше 26 лет", – отметил эксперт по трудоустройству в Польше, директор представительства в Украине компании "Ворк Лайф" Владимир Ольоленко.

Выгоды для работников, которые едут на работу в Польшу,однозначно будут, возможно, не очень заоблачные, но ощутимы в общем заработке. Работа в Польше все больше привлекает молодежь Украины, ведь разница даже в минимальной зарплате большая, не говоря об общем уровне жизни.

По данным польского правления, действие нового налогового закона коснется около двух миллионов человек. Нулевой РIТ распространяется на молодежь, которая трудоустроена как на основе трудовых договоров (Umowa o pracę), так и договоров поручения (Umowa zlecenie).

С августа до конца 2019 налог для лиц моложе 26 лет перестанет взиматься только на основе полученных от них заявлений. Для этого достаточно распечатать (Oświadczenie podatnika do 26), указать свои данные и отдать работодателю. Если этого не сделать, к концу года налог будет продолжать свое действие, но взысканные средства вернут к началу 2020 года после подачи работником декларации о доходах (zeznanie roczne PIT).

А уже с 1 января 2020 по всем работникам до 26 лет РIТ автоматически перестанет взиматься, без заполнения специальных заявлений.

Стоит отметить, что положения закона о подоходном налоге для физических лиц не действует в случае получения наследства и пожертвований.

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