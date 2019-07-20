Цены, пенсии, платежки: что изменилось в Украине за неделю

Больше всего выросли пенсионные выплаты по инвалидности

Фото: Анатолий Бойко, "Сегодня".

Газ дешевеет, но на платежках это не отразится. Читайте ТОП-5 экономических новостей уходящей недели в специальном материале сайта "Сегодня".

Украинцы тратят на еду половину доходов

Сегодня украинцы 48% доходов тратят на еду. Хотя до 2016 года этот показатель доходил до 53%, говорится в отчетах Госстата. Обе цифры очень большие. Средние расходы европейцев на еду составляют 12% от доходов. Например, британцы тратят на еду 10%, нидерландцы – 10,6%, поляки – 17%, литовцы – 27%. Почему этот показатель не говорит о нищете?

Потому что, если сравнивать с другими странами, то этот критерий для Украины не показательный, считает руководительница качества жизни населения Института демографии и социальных исследований им. М. В. Птухи НАН Украины Людмила Черенько.

"У нас много расходов идет даже у обеспеченных слоев населения, также высокая калорийность суточного питания. Возможно, это ментальная особенность украинцев. По этому критерию нашу страну сравнивать не стоит", – говорит Черенько.

В подтверждение своих слов она подсчитала, что доля домохозяйств в Украине, которые тратят на еду более 60% доходов, составляет 26,7%. При этом доля домохозяйств, у которых остается меньше 10% после расходов на питание и жилье, – 7,6%.

Подробнее о том, как измеряется уровень бедности и что происходит с подсчетами в Украине, читайте на сайте "Сегодня" в материале "В Украине бедняков меньше, чем во Франции: где проходит "черта бедности".

Как скажется на зимних платежках снижение цены на газ

Украинцы, использующие газ в бытовых целях, в июле опять сэкономят на оплате за него. "Нафтогаз" сообщил о снижении цены газа почти на 12%. Это, напомним, второе за последние два месяца удешевление голубого топлива. Но эксперты говорят, что уже с августа возможно подорожание. Как скажется на платежках снижение цены на газ, выяснили "Сегодня".

Как сообщил департамент коммуникаций "Нафтогаза", компания снижает цену газа для потребителей в июле на 11,7%, или почти на 65 коп. за куб. м (без учета НДС и затрат на транспортировку). Это второе подряд удешевление: в июне цену снизили на 44 коп. за куб. м, или на 7,3%, по сравнению с маем. Конечная стоимость газа в регионах зависит от тарифа на его распределение, установленного НКРЭКУ для каждого обл- или горгаза, но в среднем цены отличаются на 30—50 коп./куб. м. Для Киева в мае газ стоил 7,81 грн за куб. м, в июне — 7,27 грн, в июле ожидается около 6,5 грн. Причину удешевления в "Нафтогазе" объясняют новой формулой расчета цены, которую утвердил Кабмин в июне этого года.

"Используются рыночные методы: анализируем четыре показателя — цену для коммерческих потребителей и данные МЭРТ о средней таможенной стоимости газа за прошлый месяц, среднюю цену на Украинской энергобирже (УЭБ) и цену по постановлению КМ №867 от 19 октября 2018 г. — и выбираем самую низкую. Наименьшей оказалась цена на УЭБ, по ней и определена стоимость газа для населения на июль", — разъяснили нам в департаменте коммуникаций.

Специалисты энергорынка говорят, что Кабмин принял эффективное решение, которое заставило "Нафтогаз" автоматически менять цену газа для потребителей в зависимости от европейского рынка.

"Но потребители от этого выиграли немного, ведь летом газ расходуется только на приготовление пищи и подогрев воды, — отметил энергоэксперт Валентин Землянский. — Оценочно на одного потребителя с газплитой экономия в июне составила около 2 грн в месяц, с газколонкой — около 5 грн, в июле она будет чуть больше. Но цены на газ в Европе уже пошли вверх, поэтому в августе дешеветь он вряд ли будет, а в сентябре точно подорожает".

Сопредседатель фонда энергостратегий Дмитрий Марунич говорит, что сейчас "Нафтогаз" активно закупает дешевый газ и закачивает его в подземные хранилища.

"Цена была около 120 долларов (3200 грн) за 1000 куб. м без доставки, а потребителям газовый монополист сейчас продает топливо по 4905 грн за 1000 куб. м, то есть с учетом всех расходов прибыль "Нафтогаза" оценочно около 40%", — подсчитал эксперт. — Очевидно, что зимой, когда газ подорожает, прибыль вырастет в разы, и оплатит ее население. Нужно, чтобы государство ограничило аппетиты монополиста".

Оба опрошенных нами эксперта говорят, что газ для населения, а потом "коммуналка" подорожают автоматически, так как постановление Кабмина требует, чтобы текущая цена газа была не ниже, чем на еврорынке, даже если топливо было куплено ранее дешевле.

"Фьючерсы (предоплата) на еврорынке уже пошли вверх на 25%, и это не предел, поэтому осенью и зимой за газ нам придется платить по евроценам, а это может быть и 10 грн за куб. м, — прогнозирует Марунич. — Подорожает газ и для коммунальных предприятий, что постепенно приведет к росту тарифов на тепло и горячую воду до 10%".

Землянский напомнил, что Кабмин установил предельные цены за отопление квартир и горячую воду, которые во многих регионах ниже действующих тарифов.

"А чтобы коммунальщики не понесли убытков, государство обязано ограничить и цену на газ либо разрешить ее покупать у "Нафтогаза" сейчас по предоплате, как на еврорынках. Иначе в условиях монополии получается не совсем рынок", — говорит эксперт.

Как изменились цены за полгода: фрукты подорожали, а топливо стало доступнее

В Украине началось летнее снижение цен: по данным Госслужбы статистики, дефляция за июнь составила полпроцента. А с начала года все подорожало лишь на 3,6%. Впрочем, экономисты говорят, что дефляция получилась арифметическая — прежде всего из-за резкого удешевления яиц и природного газа, и прогнозируют ее рост во втором полугодии почти вдвое. Как изменились цены за полгода?

Самый большой вклад в июньское снижение цен внесли куриные яйца (они теперь стоят на 26% дешевле, по сравнению с маем, или около 4 грн за десяток) и овощи (–14,3%), как кстати, и должно быть, учитывая сезонность. По словам экспертов, начавшееся в конце июня подорожание борщевого набора статистика не учла, так как статданные для расчетов берутся на 25-е число каждого месяца, а цены на картофель и овощи из-за жары пошли вверх позже. Также дефляция получилась счет снижения цен на газ (на 6,4% к маю, или на 30 коп./куб. м) и на 10,3% (85 коп./куб. м) с начала года, на одежду и обувь (–3%) и еще на ряд позиций, подешевевших менее чем на 1%.

А вот за полгода цены все же выросли, причем стабильно росли с начала года: в январе и апреле — на 1%, в феврале — на 0,5%, в марте — на 1,2%, в мае — на 0,7%. Что больше всего подорожало за полгода — см. в инфографике. Аналитики Нацбанка уже отметили, что дефляция у нас случилась впервые за последние 11 месяцев. В итоге годовая инфляция замедлилась с 9,6% до 9%, по сравнению с маем. К слову, Украина выбыла из ТОП-20 стран мира с самой высокой инфляцией и делит 22—24-е места с африканскими государствами Эритрея и Сан-Томе и Принсипи. На первом месте рейтинга — Венесуэла с почти 300 000% годовых, далее Зимбабве — 98% и Аргентина — 57%.

Фото: Сегодня

Экономисты по-разному оценивают данные Госстата. Так, исполнительный директор Экономического дискуссионного клуба Олег Пендзин признает корректность цифр, хотя отмечает, что июньская дефляция получилась чисто арифметической за счет нескольких очень подешевевших позиций и укрепления доллара, поэтому население снижение цен почувствовало мало.

"В целом продуктовая корзинка подешевела за месяц на 1,1%, цены на промпродукцию не изменились, — анализирует Пендзин. — Сказалось удешевление топлива, цена которого есть в цене любого товара или услуги. Не повышались в июне и тарифы на "коммуналку", продолжил дешеветь газ. Поэтому я не удивлен, что зафиксирована небольшая дефляция".

А вот глава Ассоциации поставщиков торгсетей Алексей Дорошенко привел свои расчеты цен.

"В июне продуктовая инфляция составила 0,4%, причем, по собственному мониторингу цен специалистами Ассоциации, в июне на 64% подорожала корзинка соцпродуктов, — отметил Дорошенко. — В топ-3 вошли: яблоки — 32% роста, пшено — 5,7%, ржаной хлеб — 1,5%, по 1% прибавили рис, пшеничный хлеб, куриное филе и вареная колбаса. От 0,5% до 0,9% поднялись цены на батон, ячневую и манную крупы, свинину, куриные тушки, мороженую рыбу и сахар. Не изменилась цена на сало и сливочное масло".

Дорошенко напомнил, что в Госбюджет-2019 заложена плановая инфляция 7,4% за год. По его словам, планы станут реальностью, если потребительские цены будут падать три месяца подряд, но это "сродни чуду".

Мало того, эксперты считают, что во втором полугодии рост цен ускорится.

"Ожидаем очень высокие темпы инфляции, которые превысят прогнозы Нацбанка (5% за год) почти вдвое, то есть инфляция за 2019 год составит более 9%, но до 10% не дотянет", — говорит Пендзин.

Он называет такие причины роста цен, как подорожание газа в отопительный сезон, осеннее падение курса гривни выше 27,5 грн/долл, которое потянет за собой удорожание импорта (прежде всего топливо, автомобили, бытовая техника, электроника). С ним согласен Дорошенко, но он более оптимистичен:

"За год инфляция составит 8—8,5%, не более. Уже в июле дефляции не будет из-за повышения акцизов на алкоголь, роста соцстандартов. Ждем небольшую инфляцию, менее 0,5%".

На сколько выросли средние пенсии в Украине

Лидерство по росту пенсий, средний размер которых к 1 июля составил 3006 грн, по итогам января-июня 2019 года сохранило пожизненное денежное содержание судей – эта категория пенсионеров стала получать на 58% больше.

Об этом 16 июля написал гендиректор Украинской ассоциации поставщиков торговых сетей Алексей Дорошенко на своей странице в Facebook.

Эксперты Ассоциации составили условный рейтинг за шесть месяцев,на сколько выросли пенсии в Украине:

Пожизненное денежное содержание судей (+57,8%): 1 января средний размер выплат составлял 28 702 грн, а к 1 июля вырос до 45 305 грн.

Пенсия по инвалидности (+20,4%): 1995 грн и 2402 грн соответственно.

Пенсия в связи с потерей кормильца (+18%): 2255 грн и 2661 грн соответственно.

Пенсия по возрасту (+13,6%): 2648 грн и 3009 грн соответственно.

Пенсия за выслугу лет (+11,9%): 2477 грн и 2773 грн соответственно.

Социальная пенсия (+4,7%): 1500 грн и 1571 грн соответственно.

Пенсия военнослужащего (+3,1%): 4682 грн и 4827 грн соответственно.

Июльское повышение пенсий стало пятым по счету – оно коснулось тех пенсионеров, которые имеют большой страховой стаж, но получали небольшие зарплаты. Кроме того, с 1 июля выросли пенсии для 33 тыс. военнослужащих-ликвидаторов аварии на Чернобыльской АЭС, а также для 43 тыс. человек, получивших инвалидность в ходе Антитеррористической операции и операции Объединенных сил на Донбассе.

Украина ввела пошлины на дизель и автогаз из России

Кабинет министров Украины ввел специальную пошлину на импорт сжиженного газа и дизельного топлива из России. Об этом сообщил представитель президента Украины в правительстве Андрей Герус. По его словам, это решение является совместным шагом правительства и президента в ответ на расширение Россией экономических санкций – в апреле-мае РФ ограничила поставки в Украину нефти, моторного масла, битума, этанола, угля и т.д.

"Кабинет министров принял постановление, которым ввел специальную пошлину на импорт из Российской Федерации дизельного топлива (трубопроводным транспортом) и сжиженного газа", – написал Герус на своей странице в Facebook.

Он отметил, что согласно решению Кабмина:

специальная пошлина на дизельное топливо, поставляемое трубопроводным транспортом будет составлять 3,75% с 1 августа 2019 г. и 4% с 1 октября 2019 г.;

специальная пошлина на поставки сжиженного газа – 1,75% с 1 августа и 3% с 1 октября.

По его подсчетам, госбюджет от введенных пошлин получит около 2 млрд грн в год.

Герус также заверил, что это решение не повлияет на цены на топливо на украинских АЗС.

"Пошлина снимет сверхрыночную маржу трейдера импортера, которая возникала по причине логистики и других факторов. Если типичная рыночная маржа в крупном опте составляет 10-12 долл. на тонне, то на поставках трубопроводным транспортом такая маржа составляла 35-40 долл. Таким образом, маржа трейдера будет приведена к обычным рыночным уровням и решение никак не повлияет на розничные цены на АЗС. Все трейдеры будут в равных условиях. Повышать цены у одного отдельного импортера возможности не будет, потому сразу будет идти конкурентное замещение ресурса из альтернативных источников: Беларусь, страны ЕС (Литва, Польша), поставки морем и тому подобное", – объяснил Герус.

Он уверен, что на рынке нефтепродуктов наблюдается профицит ресурса, поэтому есть основания даже для некоторого снижения розничных цен.

Напомним, что в июне бензин и дизельное топливо подешевели на 10-17 копеек на литре, а автомобильный газ – на 34 копейки.

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