Бензин в Украине дешевеет: каких цен ждать водителям на АЗС в ноябре

Заправить полный бак А-95+ в Украине стало на семь гривен дешевле, чем в начале октября. Из-за того, что АЗС поспешно подняли цены на горючее в сентябре, в течение октября они снизились.

В ноябре бензин может стать еще немного дешевле, но есть риски для тех, кто заправляется автогазом, отмечают эксперты.

Каких цен на бензин ждать в ноябре и как стоимость топлива влияет на проезд в общественном транспорте, узнавал сайт "Сегодня".

Цены на бензин пока стабилизировались

Бензин стал дешевле, чем в сентябре. Напомним, за первый месяц осени бензин подорожал почти на три гривни. Все ожидали дальнейшего роста цен на нефть в мире и еще большего падения украинской национальной валюты, но этого не произошло. В течение октября фьючерсы на поставку нефти марки Brent в ноябре упали на 12%, а гривня укрепилась 0,4%, что уменьшило девальвационные ожидания и стабилизировало цены. Поэтому повышение цен на заправках оказалось поспешным, объясняет Дмитрий Марунич, сопредседатель Фонда энергетических стратегий:

"АЗС подняли цены слишком быстро, поэтому в октябре снизили их приблизительно на 50 копеек. Нефть подешевела на несколько долларов, но сохраняются риски от введения США санкций против Ирана, соответственно, ситуация может развернуться в обратную сторону и нефть опять подорожать".

Поскольку котировки на нефть пошли вниз, оптовые цены на нефтепродукты уже вторую неделю снижаются, говорит Александр Сиренко, аналитик UPECO. Однако пока сохраняется высокая цена на дизтопливо. По словам эксперта, вскоре вслед за бензином вниз пойдет цена и на ДТ.

"Дело в том, что в придачу к высоким ценам на нефтепродукты в сентябре-октябре добавилась и проблема с отгрузкой дизтоплива, что привело к его дефициту. Сейчас ситуация разрешается, есть поставки с других направлений, в частности по морю зашли два танкера. Поэтому вслед за бензином пойдут цены и на дизельное топливо", – отмечает Сиренко.

С автогазом могут возникнуть небольшие проблемы. Россия уменьшила поставки в Беларусь, которая перепродавала сжиженный газ в Украину. Как это скажется на украинском рынке, пока сложно предвидеть, говорит Сиренко. Еще в прошлом году Россия была единственным поставщиком ресурса в Украину. Когда РФ ограничила поставки, этим воспользовалась Беларусь, которая получает дешевые нефтепродукты из России, и начала продавать их в Украину. России это не понравилось, и она, в свою очередь, сократила поставки в Беларусь. Однако сейчас Беларусь и Россия не единственные поставщики нефтепродуктов и сжиженного газа, поэтому риски минимальны.

"Надо посмотреть на ситуацию на протяжении двух недель; пока непонятно, как ограничения для Беларуси будут влиять на Украину. Сейчас мы видим, что цены в рознице идут вверх, хотя к понедельнику все может поменяться, поскольку на этой неделе прошли два аукциона и цены в опте снижаются", – добавляет Сиренко.

Основным фактором на рынке нефтепродуктов Украины в ноябре в условиях снижения цены нефти и укрепления гривни будет спрос. Если продажи будут расти, то АЗС не будут спешить снижать цены и терять свой доход, говорит Вадим Бардась, инвестаналитик European Analytical Centre.

Однако, если потребление снизится или стабилизируется, можно ожидать постепенного пересмотра ценников в пользу потребителей.

"Наиболее вероятным вариантом будет постепенное снижение цен на 3-4% сначала отдельными владельцами АЗС с целью привлечения новых клиентов и перераспределения рынка, а затем и по рынку в целом", – отмечает эксперт.

Как подорожание бензина влияет на стоимость проезда

В себестоимости билета на общественный транспорт до 30% составляет топливо, говорит Ярослав Пилипчук, эксперт по экономическому анализу и транспортной инфраструктуре Украинского института будущего. Около 25-30% – это зарплата, далее идут износ и амортизация самого транспортного средства. Есть еще и административные издержки. Поэтому, когда цены на топливо повышаются, это влияет на рентабельность перевозчиков – и тогда они дают сигнал, что пора повышать стоимость проезда.

Но нужно добавить, что стоимость проезда регулируется местными властями. Например, в городах местные советы проводят конкурсы среди перевозчиков, и один из критериев – цена билета. Кто более выгоден – с теми и подписывают договоры. Так же обстоит дело с межобластными автобусами, только тогда этим занимается областная власть. И она же должна согласовать любое повышение стоимости билета.

"Но есть еще момент: насколько рыночно в Украине формируются цены на бензин? Потому что АЗС закладывают в стоимость горючего и валютные риски, и риски, что цена на нефть может повыситься. Если этого не происходит, то выгода от заложенных рисков идет в прибыль. От этого страдают и водители, и перевозчики", – отмечает эксперт.

А вот такси не зависят от решений местных властей. Бензин влияет на стоимость поездки буквально до копейки. Стоимость поездки автоматически рассчитывает программа, но она не отслеживает стоимость бензина. Как только водитель видит, что цена на бензин поменялась, он вносит новую цену в программу, объясняет Александр Дяченко, пресс-секретарь Ассоциации ответственных перевозчиков. Но это не основной показатель цены поездки. Для такси тариф плавающий, он зависит от многих факторов, в том числе ситуации на дорогах и спроса.