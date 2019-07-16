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Цены растут вместе с зарплатами: на чем экономят украинцы

16 июля, 15:50

Новости "Сегодня" провели исследование


На что тратят деньги украинцы и на чем приходится экономить? Новости "Сегодня" провели свое исследование. Несмотря на то, что средняя зарплата выросла, не отстает и инфляция. Поэтому украинцы повышения доходов и не чувствуют, заявляет экономист Игорь Гарбачук.

"Если посмотреть на уровень инфляции, то мы будем видеть, что, к сожалению, уровень дохода не превышает того уровня дохода [что был раньше], или даже является меньшим. Поэтому украинцы экономят на самом необходимом. Прежде всего – на еде и одежде", – говорит Гарбачук.

"Вполне можно одеваться в секонд-хенде. Есть разные стоковые магазины", – отмечает жительница столицы Яна.

"[Экономлю] на продуктах в основном. Сладости вот вообще не покупаю", – добавляет киевлянка Наталья.

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На втором месте – отдых. Поскольку со средней зарплаты украинцы могут отложить 1-2%, отдыхают мало. Для многих даже путешествие по родной стране не по карману. Например, у многих львиная доля доходов идет на квартплату.

"Коммуналка занимает, пожалуй, большую часть бюджета сейчас. Потому что сейчас все очень подорожало", – говорит Наталья.

Поэтому коммуналка – на третьем месте. Чтобы сэкономить, многие оплачивают ее частями.

"Люди просто откладывают, скажем, возможность оплаты на более поздний период. Но понимают, что там будут штрафы и все остальное", – резюмирует экономист Игорь Гарбачук.

Ранее новости "Сегодня" разбирались в расходах украинцев. Подробнее читайте в статье "На что тратит доходы украинская семья: в селах тратят меньше на мясо и спиртное".

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Тег инфляция, экономия, исследование, средняя зарплата

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Сегодня

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