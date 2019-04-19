Цены растут: во сколько украинцам обойдется скумбрия на гриле

По подсчетам эксперта, блюдо за год подорожало на 20%

Фото: Pixabay

Скумбрия на гриле в апреле обойдется украинцам на 20% дороже, чем годом ранее.

Об этом написал гендиректор Украинской ассоциации поставщиков торговых сетей Алексей Дорошенко на своей странице в Facebook.

По его словам, в этом месяце блюдо на четверых человек обойдется в 88,9 грн, тогда как в апреле 2018 года стоило 74,2 грн.

Эксперт также указал, как изменились цены на каждый ингредиент за год:

свежемороженая скумбрия (1 кг): апрель-2018 – 65,9 грн, апрель-2019 – 80,7 (+22%);

лимон (120 г): 2018 год – 4,5 грн, 2019-й – 4,4 грн (-2%);

приправа (20 г): цена не изменилась и составляет 3,8 грн.

Ранее Дорошенко сообщил, что самыми дорогими украинскими регионами по стоимости борща стали Закарпатская и Харьковская области, а также Киев – на приготовление блюда придется потратить 109,1 грн, 105,1 грн и 105,7 грн соответственно.

Ранее сообщалось, что весной 2019 года подорожали традиционные выезды на шашлыки. "Сегодня" отправились на рынок, чтобы проверить, сколько нужно выложить за пикник и смогут ли украинцы позволить себе такой отдых:

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