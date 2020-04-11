Цены резко упали: в Украину хлынул импортный лук

После заметного подорожания в начале карантина, лук в Украине начал дешеветь. Цены на этот овощ за неделю снизились почти на четверть из-за увеличения поставок импортного лука из Казахстана, Польши и Нидерландов, подсчитали эксперты аналитической платформы EastFruit.

"На рынок Украины начал массово поступать лук из этих стран. В свою очередь, оптовые компании отказывались закупать эту продукцию у местных производителей по декларируемым продавцами в начале недели ценам, ссылаясь на увеличение предложения более дешевого импортного лука", – объяснили аналитики.

Из-за этого, по их словам, украинским производителям пришлось снизить цены и на свою продукцию.

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"В результате лук из местных хозяйств предлагают по цене 10-15 грн/кг, что в среднем на 24% дешевле, чем в конце прошлой рабочей недели. При этом большинство операторов рынка отмечают, что практически 80% продукции на внутреннем рынке страны – это импортный лук", – подчеркнули эксперты.

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При этом цена на репчатый лук в Украине уже в среднем на 28% ниже, чем в аналогичный период 2019 года.

Напомним, ранее в Антимонопольном комитете Украины сообщили, что супермаркеты начали снижать цены на продукты после вынесенного им предупреждения. Эксперты же уверены, что сейчас главная задача страны и украинцев – пережить карантин. То есть каждому надо включить режим экономии, не делать лишних трат, не выходить без необходимости из дома. Это поможет быстрее справиться с эпидемией и вернуться к нормальной жизни.

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