Цены, штрафы, налоги: что изменилось за неделю

Теперь вместо кассовых аппаратов можно будет использовать смартфоны

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Нацбанк отменил лимит на покупку валюты, а Рада ввела штрафы за перевозку детей без специальных автокресел – читайте ТОП-5 главных экономических новостей уходящей недели в специальном материале сайта "Сегодня".

Смартфон вместо кассового аппарата: в налоговой раскрыли детали

Украинский бизнес, согласно новым законам о е-чеках и кешбэке, сможет использовать смартфоны и другие гаджеты вместо кассовых аппаратов. Программное обеспечение для таких гаджетов должно предоставляться и обслуживаться бесплатно, сообщили в Государственной налоговой службе (ГНС).

"Речь идет о полнофункциональном решении, которое любой продавец сможет загрузить с сайта налогового органа, установить на свой гаджет, превратив его таким образом в кассовый аппарат. Использование этого общедоступного решения будет бесплатным для плательщика, без платы за обслуживание или "скрытых платежей", – объяснили в ГНС.

В то же время субъекты хозяйствования смогут воспользоваться программными решениями и других разработчиков либо разработать собственное программное обеспечение.

Напомним, введение программных РРО не будет касаться физлиц, а также физлиц-предпринимателей (ФЛП, укр. – ФОП), которые находятся на первой группе налогообложения.

С 1 октября 2020 года применение программных РРО станет обязательным для отдельных категорий плательщиков единого налога на 2-4-й группах. Речь идет о продаже технически сложных бытовых товаров с гарантийным ремонтом, медицинских изделий, ювелирной продукции, б/у товаров в рознице. То же касается отелей, турагентств и заведений общепита. С 2021 года такие РРО станут обязательны для всех ФЛП 2-4-й групп.

Доходы резко сократились: Рада изменила бюджет-2019

Верховная Рада приняла во втором чтении законопроект об изменениях в государственный бюджет Украины на 2019 год (№ 2283). Голосование прошло 31 октября, "за" выступил 291 народный депутат при необходимом минимуме в 226 голосов. Первое чтение документ прошел 18 октября наряду с голосованием за проект бюджета-2020.

Таким образом, Рада сократила план доходов бюджета-2019 на 20,4 млрд гривен. Такое решение принято из-за укрепления гривни, что усложняет наполнение госбюджета.

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Ранее в Минфине сообщали, что изменения в бюджет-2019 учитывают необходимость увеличить финансирование по отдельным бюджетным программам, в частности:

выделить средства на реорганизацию министерств;

предусмотреть дополнительное финансирование программы "Реструктуризация угольных шахт" в сумме 1 млрд грн, что позволит обеспечить выплату заработной платы шахтерам и не допустить отключения шахт от электроснабжения. Решение об этом ранее принял Кабмин:

повысить уровень денежного обеспечения военнослужащих Госпогранслужбы, Службы безопасности, Национальной гвардии, Главного управления разведки Минобороны, Управления государственной охраны до уровня выплат в Вооруженных силах. Так, расходы на национальную безопасность и оборону будут повышены на 1,4 млрд грн;

повысить финансирование резервного фонда, созданного для обеспечения государством ликвидации последствий чрезвычайных ситуаций, на 500 млн грн;

выделить 354,6 млн грн на поддержку чернобыльцев и 787 млн грн на реабилитацию людей с инвалидностью.

При этом из-за низкого использования средств по программам поддержки АПК их финансирование будет снижено на 750,6 млн грн. Также освободились средства из-за снижения рождаемости, уменьшения стоимости "пакетов малыша" и увеличения доходов украинцев.

Напомним, ранее сообщалось, что Украина отстала от плана по доходам бюджета. План по поступлениям в казну в сентябре не был выполнен.

В ноябре снова вырастут цены на сигареты

Уже с ноября этого года стоимость пачки сигарет может в среднем вырасти на 7 грн. Об этом заявили на пресс-конференции руководители ассоциации Укртабак и руководители четырех крупнейших табачных компаний в стране — ­"Филип Моррис Украина", "British American Tobacco Украина", "Japan Tobacco International Украина", "Imperial Tobacco в Украине".

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"Последствиями введения торговой наценки станут... повышение цены пачки сигарет в среднем на 7 грн уже с ноября 2019 года", – заявили, в частности, в Imperial Tobacco.

Подорожание обусловлено тем, что 4 октября парламент принял в целом законопроект № 1049 о введении единого счета для уплаты налогов и сборов, который содержит поправку об ограничении торговой наценки для производителей сигарет (производители обязаны будут продавать сигареты дистрибьюторам по цене не выше 80% от максимальной розничной цены).

В Укртабаке, в свою очередь, отмечают, что уже с начала 2020 г. сигареты могут вырасти в цене в среднем на 40%, т.к. с 1 января 2020 года будет запланированное повышение ставки акцизного налога на табачную продукцию.

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Нацбанк отменил лимит на покупку валюты

Национальный банк Украины отменил лимиты на покупку валюты и банковских металлов – с 5 ноября снимаются ограничения, которые ранее были установлены на уровне 150 тысяч гривен в день.

Как сообщили в пресс-службе Нацбанка, также прекращает действовать требование о представлении физическими лицами банкам документов, подтверждающих основания для проведения операций по покупке безналичной иностранной валюты.

По оценкам Национального банка эти послабления не будут иметь существенного влияния на валютный рынок.

Подавляющее большинство операций физических лиц по покупке иностранной валюты осуществляется на суммы, меньшие 150 тысяч гривен, а общие объемы покупки и продажи валюты являются соразмерными.

Рада ввела штрафы за перевозку детей без специальных автокресел

В Украине вводятся штрафы за перевозку ребенка в автомобиле при отсутствии детского автокресла. Такие изменения предусмотрены законопроектом № 1150, который Верховная Рада сегодня, 29 октября, приняла во втором чтении. За документ проголосовали 332 народных депутата при минимально необходимых 226 голосах.

Правила дорожного движения уже давно предусматривают запрет на перевозку детей до 12 лет и ростом до 145 сантиметров без использования специального автокресла. Правда, штрафов за такое нарушение не предусматривалось.

Теперь, согласно законопроекту, за нарушение правил перевозки детей водитель должен заплатить штраф в размере 30 необлагаемых минимумов – сейчас это 510 гривен. При повторном нарушении сумма наказания вырастает до 850 гривен. Чтобы документ вступил в силу, его должны подписать спикер парламента и президент.

"Отсутствие штрафа за это правонарушение создает в обществе представление, что нарушение этих норм является чем-то мелким и несущественным. Это приводит к массовому игнорированию установленных правил перевозки детей, а особенно к игнорированию в пользовании автокреслами, хотя последствием может стать гибель ребенка. <...> В Украине владельцы автомобилей используют детские кресла только для 12% детей в возрасте до 6 лет, и почти никогда [не используют] для старших детей", - отмечается в пояснительной записке к документу.

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