Цены, субсидии, расходы: что изменилось за неделю

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У кого отберут субсидии? И как их по-новому будут выплачивать зимой? Сколько украинцы тратят на еду? Читайте ТОП-5 экономических новостей уходящей недели в специальном материале сайта "Сегодня".

Еда и коммуналка: как менялись расходы украинцев с 2010 года

Украина уже попадала в десятку стран, граждане которых тратят на продукты больше всех. Согласно подсчетам аналитиков из США, украинцы в 2016 году потратили на еду 38% своих доходов. 38% – довольно высокий показатель. Например, в Беларуси на продукты тратят 36,2%, в России – 29,9%, в Венгрии – 18,3%, в Польше – 16,5%, в Германии – и вовсе 10,6%, а в США – 6,3%. Впрочем, отечественные подсчеты еще более неутешительны.

Сайт "Сегодня" решил посмотреть, изменилась ли структура трат за последние девять лет – с 2010 года. Стоит учитывать, что в 2010 году на одно домохозяйство приходилась 3 481 грн общих доходов, а сейчас совокупных доходов у украинцев больше – 11 тыс. грн.

Совокупные траты одного домохозяйства в 2010-м составляли 3 073 грн, на продукты питания шло 51,6% всех трат, на непродовольственные товары — 34,9%, к слову, в эту же категорию входят все последующие пункты, так, например, оплата жилья и коммуналки, на которую приходилось 9,2% всех трат, а также здравоохранение — 3,2%, транспорт — 3,7%, связь — 2,7%, отдых и культура — 1,8%, образование — 1,3%, рестораны и отели — 2,4%.

В 2019 году только на еду уходит 4325 грн, что составляет 43,8% совокупных трат, на жилье и коммунальные услуги тратится в среднем 2126 грн (21,6%), на все непродовольственные товары идет 2998 грн (30,4%), но не стоит забывать, что в эту категорию входит множество товаров и услуг. На здравоохранение украинцы тратят всего 4,3% своих доходов — 426 грн, на транспорт — 386 грн (3,9%), на связь — 246 грн (2,5%), на отдых и культуру — 140 грн (1,4%), на образование — 121 грн (1,2%), на рестораны и отели — 174 грн (1,8%).

Так, мы видим, что сейчас украинцы тратят на питание хоть и много, но ощутимо меньше, чем в 2010 году, а вот траты на жилье и оплату коммунальных услуг выросли более чем в два раза, и если раньше на них уходило только 9,2% от всех трат, то сейчас — 21,6%.

Бюджет Украины не осилит прожиточный минимум выше 4000 гривен

Госбюджет Украины может не осилить повышения социальных выплат, рассчитанных с учетом прожиточного минимума на уровне 4251 грн. Об этом в комментарии сайту "Сегодня" рассказал президент Украналитцентра Александр Охрименко.

"На это нужны будут дополнительно десятки миллиардов гривен, – подсчитал эксперт. – По официальным данным Пенсионного фонда, средняя пенсия в стране – 3009 грн, свыше половины пенсионеров, около 6 млн человек, получают менее 2000 грн в месяц. А ведь есть еще малоимущие, люди с инвалидностью, матери-одиночки, безработные и так далее, которым тоже платят пособие в процентах от прожиточного минимума".

По словам Охрименко, чтобы говорить о точных цифрах, нужно дождаться второго чтения законопроекта о госбюджете на 2020 год. Но прогнозы эксперта пессимистичны: роста прожиточного минимума до реальной величины ждать вряд ли стоит – на это нет денег, ведь госбюджет и так сверстан с дефицитом свыше 90 млрд гривен.

Впрочем, Минсоцполитики уже предложило отвязать размер 150 видов социальных выплат от прожиточного минимума.

Подробнее читайте в специальном материале сайта "Сегодня" Реформа прожиточного минимума: вырастут ли пенсии до 4000 гривен.

Стало известно, у кого отберут субсидии

Грядет верификация, и у многих получателей субсидий вызывают опасения намерения правительства проверять информацию, предоставленную в заявлениях и декларациях, и определять, законно ли были начислены субсидии. Люди боятся, что если данные в декларациях будут признаны неправильными (а ведь ошибки могут быть допущены не умышленно), субсидии придется вернуть.

Ужесточение проверки правильности поданной информацией предусмотрено законопроектом "О верификации и мониторинге государственных выплат", который в настоящее время рассматривается в парламенте и принят в первом чтении. Документ действительно предусматривает многоступенчатую сверку данных из различных реестров и баз данных с информацией в декларациях получателей субсидий.

Планируется, что закон вступит в силу сразу после его принятия и публикации. Принять законопроект окончательно Рада планирует на пленарной неделе 15-18 октября.

Документ предусматривает три вида верификации:

превентивную (во время подачи документов);

текущую (во время осуществления выплат);

ретроспективную (по окончании выплат).

Причем превентивная верификация начнется не сразу, а лишь когда будет запущена информационно-аналитическая платформа. А вот текущая и ретроспективная верификация заработают практически сразу – месяца через три после того, как закон наберет силу, поскольку Кабмину еще придется принять подзаконные акты. В частности, разработать "Порядок осуществления верификации и мониторинга государственных выплат".

В Минсоцполитики успокаивают: верификация проводится уже давно, и пока ничего нового не будет происходить. Однако к заполнению декларации советуют подходить ответственно. В частности, в Минсоцполитики напоминают, что в декларацию следует включать не только официальные доходы.

"Следует тщательно задекларировать виды и суммы доходов, информация о которых отсутствует в Государственном реестре физических лиц – плательщиков налогов и Государственном реестре социального страхования. Это может быть доход от сдачи имущества в аренду, доходы от реализации собственной продукции, имущество, недекларируемые доходы, полученные во время работы по договору гражданско-правового характера, или стипендии, которые получают студенты – члены семьи получателя субсидии, прочие поступления (в том числе – зарубежные переводы). Как показывает практика – именно эти доходы чаще всего как раз и "забывают" указать в декларации невнимательные получатели", – отмечают в Минсоцполитики.

Также в министерстве напоминают, что получатели субсидий обязаны в месячный срок проинформировать орган, назначавший субсидию, в случае если:

изменился состав семьи или состав зарегистрированных в жилом помещении;

изменился набор жилищно-коммунальных услуг;

в семье появилось транспортное средство с датой выпуска до 5 лет;

было приобретено имущество, товары или оплачены услуги на сумму свыше 50 тыс. грн.

Если такая информация поступит не вовремя и ее признают основанием для прекращения выплат – "лишние" суммы также, возможно, придется возвращать.

Подробнее о субсидиях в отопительный сезон 2019-2020 годов читайте в специальном материале сайта "Сегодня" Зимние субсидии: выплачивать будут по-новому

В Украине снизилась цена на газ для населения

В октябре 2019 года цена на газ для населения снижается на 4,9% по сравнению с ценой на газ в сентябре. Об этом сообщила пресс-служба "Нафтогаза Украины".

Так, цена тысячи кубометров газа без налогов и дополнительных начислений теперь составляет 4272,76 грн. Таким образом, с апреля 2019 цена газа для населения снизилась на 32%, подчеркивают в "Нафтогазе".

В компании отмечают, что цены на газ на европейском рынке уже существенно увеличились по сравнению с летним уровнем. Однако цена газа в Украине определяется по формуле, которая отображает рыночные цены с двухмесячным отставанием.

Учитывая рыночную ситуацию в сентябре, октябрьская регулируемая цена газа (4272,76 грн за тысячу кубометров) оказалась ниже, чем цена на условиях предложения "Газовый запас" (4874,42 грн за тысячу кубометров)", – объясняют в "Нафтогазе".

Как известно, цена на газ (как товар) и тариф на газ – это не одно и то же. Тарифы на газ для украинцев отличаются по регионам и зависят, в частности, от тарифа на распределение, который устанавливает НКРЭКУ, и от наценки, которую устанавливает каждый газсбыт самостоятельно.

Какие электромобили покупают украинцы

Украина третий год подряд входит в ТОП-10 стран по темпам роста рынка электрокаров, несмотря на то что сама не производит электромобили.

При этом за девять месяцев 2019 года украинцы зарегистрировали почти 5 500 электрокаров. Динамика продаж легковых "зеленых" авто выросла на 42%. Основную долю электромобилей составили подержанные автомобили. По данным "Укравтопрома", б/у электрокары составили 91% регистраций. Большая часть электрокаров – подержанные Nissan Leaf из США.

В ТОП электрокаров, которые украинцы покупали на протяжении девяти месяцев, вошли:

Nissan Leaf – 2 500 шт. Автомобиль с пробегом 60 тыс. км можно купить за 10 тыс. долларов;

Tesla Model S – 435 шт. Авто с пробегом 65 тыс. км обойдется минимум в 34 тыс. долларов;

BMW i3 – 276 шт. Электрокар с пробегом 29 тыс. км стоит в Украине 18 тыс. долларов;

Volkswagen е-Golf – 238 шт. На подержанный автомобиль цены начинаются от 15 тыс. долларов;

Fiat 500e – 225 шт. Авто с пробегом 28 тыс. км обойдется 11 500 долларов;

Renault Kangoo Z.E – 363. Машина с пробегом 50 тыс. км обойдется в 7600 долларов.

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