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Цены в Украине вернулись в норму: НБУ подвел итоги месяца карантина

16 апреля, 17:20

Ксения Капустинская

Инфляция в стране осталась на низком уровне, говорят в регуляторе

После заметного подорожания продуктов в начале карантинастоимость основных товаров в Украине вернулась к нормальному уровню. Об этом заявила замглавы Национального банка Украины (НБУ) Екатерина Рожкова.

По ее словам, уровень инфляции в Украине остался достаточно низким, несмотря на произошедший ажиотажный рост цен.

"Всплеск цен, который мы отмечали после введения карантинных ограничительных мер на отдельные группы товаров – такие как мясо, крупы, средства медицинской защиты – был связан с ажиотажным спросом и временным сокращением предложения. Поэтому в апреле мы уже видим, что цены пришли к своему нормальному уровню", – отметила Рожкова.

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Напомним, инфляция в Украине в марте 2020 года по сравнению с аналогичным месяцем 2019 года составила 2,3%, замедлившись с 2,8% в годовом измерении в феврале этого года.

Подробнее о том, как менялись цены в стране в начале карантина и чего ждать от них в будущем, читайте в специальном материале сайта "Сегодня" "Грядет подорожание: как к лету изменятся цены на продукты".

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продукты цены инфляция НБУ рост цен Екатерина Рожкова

Источник: Сегодня

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