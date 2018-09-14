Цены в Украине замерли, а уровень бедности вырос: цифры недели

Украина договорилась с ЕС о финансовой помощи, а банки наращивают долги перед НБУ

Общество

1 519 937 переселенцев с временно оккупированных территорий Донецкой и Луганской областей и АР Крым официально учтены по состоянию на 10 сентября.

Введение с 2019 года электронной очереди для зачисления в первые классы школ носит рекомендационный характер и школы могут оставлять жеребьевки. Об этом сказала министр образования и науки Лилия Гриневич.

Занижены почти вдвое текущие нормы потребления газа, установленные Кабинетом министров для населения без счетчиков, по сравнению с фактическим потреблением. Так считает глава Национальной комиссии, осуществляющей регулирование в сфере энергетики и коммунальных услуг, Оксана Кривенко.

Поднялся на 24 место паспорт гражданина Украины в рейтинге GlobalPassportPowerRank 2018. По данным рейтинга, украинский паспорт гарантирует безвизовые поездки в 90 стран. Кроме того, в 41 стране украинец может получить визу по прибытию, для посещения еще 67 стран нужно оформлять визу заранее. Первое место в рейтинге занял сингапурский паспорт. Его обладателям открыт безвизовый доступ в 127 стран.

Увеличил с 2 до 3 месяцев Президент Петр Порошенко срок осеннего призыва на срочную военную службу в 2018 году – с октября по декабрь. Продление обусловлено, прежде всего, увеличением численности призывников для комплектования сил Национальной гвардии и Государственной пограничной службы.

Около 500 танков поставлено в строй дополнительно с начала войны России против Украины, сообщил начальник Генштаба Виктор Муженко.

В 16 областных центрах течение 2018 года выросла (или планово возрастет) цена билета на проезд в электротранспорте. Такие данные сообщила Ассоциация потребителей энергетики и коммунальных услуг. В Киеве и Днепре повышение на отдельные виды электротранспорта составило 100%.

28 тысяч паломников прибыли в 2018 году в Украину на празднование еврейского Нового года (Рош-ха-Шана), который в этом году проходил с 9 по 11 сентября.

20 сентября Верховная рада может проголосовать в первом чтении за президентский законопроект о внесении изменений в Конституцию в части закрепления курса Украины на членство в НАТО и Евросоюз. Об этом заявила глава комитета Рады по иностранным делам Анна Гопко.

Увеличила на 7 млрд 717,63 млн куб. м Украина после завершения отопительного сезона запасы природного газа в своих подземных хранилищах, свидетельствуют данные "Укртрансгаза". Так, с 8 апреля по 9 сентября 2018 года запасы в хранилищах возросли более чем вдвое – с 7 млрд 435,16 млн куб. м до 15 млрд 152,79 млн.

Заболели 439 человек в Украине за минувшую неделю корью – 203 взрослых и 236 детей. Заболеваемость осталась на уровне предыдущей недели. С начала года корью заболели 30 744 человека – 12 608 взрослых и 18 136 детей. Больше всего людей заболели во Львовской (всего 6002 человека), Закарпатской (3046), Ивано-Франковской (2808), Одесской (2400), Киеве (2151) и Тернопольской (1645) областях.

Из 997 млн грн субвенции на новую украинскую школу использована только половина. Об этом сообщила министр образования и науки Украины Лилия Гриневич. Как отметила министр, в Украине возникла проблема отсутствия необходимой продукции для начальной школы.

3,5 тыс. человек принято в 2018 году на обучение в высшие военные учебные заведения и военные учебные подразделения высших военных заведений по всем уровням военного образования.

Увеличился до 27% уровень бедности в Украине по немонетарному критерию (доступ к набору благ) в 2017 году, сообщила Счетная палата. "В 2017 году, в соответствии с показателями оценки бедности по абсолютному критерию и показателями, характеризующими доходы населения, в целом произошли положительные сдвиги в ситуации с бедностью в Украине. Однако показатели бедности по относительным критериям демонстрируют тенденции к росту", — говорится в сообщении.

51% украинцев не интересуются азартными играми, каждый пятый когда-то играл, но прекратил, свидетельствуют результаты опроса, проведенного "Украинской национальной лотереей". 4% респондентов заявили, что играют на деньги постоянно, 10% – иногда играют в азартные игры, такое же количество сказали, что враждебно относятся к такому занятию и осуждают игроков.

На 1,045 млрд долл. украинцы в августе купили валюты через банковскую систему – это максимум с начала 2015 года. Как сообщил НБУ, впервые с октября 2017 года показатель покупки валюты населением через банки превысил ее продажу и составил 46 млн долл. До этого почти год украинцы больше продавали валюты в банках, чем покупали. В то же время, с начала года продажа валюты населением через банки превышает ее покупку на 1,324 млрд долл.

Две новые авиакомпании в октябре начнут летать из аэропорта "Борисполь": грузинскаяMywayAirlines в Тбилиси и бельгийская BrusselsAirlines – в Брюссель.

Будет увеличен до 1630 гривен с 1 января 2019 года минимальный размер помощи по безработице для лиц, которым назначаются выплаты с учетом страхового стажа и заработной платы (сейчас пособие 1440 грн), а для лиц, которым выплаты назначаются без учета страхового стажа и заработной платы – с 544 грн до 610 грн.

Экономика

Представители Украины и Европейского Союза подписали меморандум о взаимопонимании и кредитное соглашение относительно предоставления макрофинансовой помощи на 1 млрд евро.Достигнутые договоренности должна ратифицировать Верховная Рада Украины.

3,48 млрд долл. Национальный банк ожидает получить до конца 2018 года от международных доноров. Из них 2 млрд – очередной транш от Международного валютного фонда. Об этом говорится в годовом отчете о деятельности Совета по финансовой стабильности НБУ.

85,2 млрд грн возмещено налогоплательщикам налога на добавленную стоимость (НДС) в течение января-августа текущего года. По сравнению с соответствующим периодом прошлого года сумма выросла на 9,3%.

В 60 млрд долл. Министерство инфраструктуры оценивает стоимость реализации Транспортной стратегии до 2030 года, сообщил министр инфраструктуры Владимир Омелян.

Почти на 5% с 4 сентября выросли тарифы на полисы "Зеленая карта" для выезжающих за рубеж на автотранспорте. Последнее изменение этих тарифов было 26 мая 2018 года.

Снизился на 9,6% в годовом выражении экспорт зерна из Украины в 2017-2018 маркетинговом году. Спад произошел впервые за последние пять лет, сообщили агентства "Украгроконсалт". В частности, экспорт пшеницы, который на протяжении прошедших 6 лет неизменно рос, снизился на 2% по сравнению с рекордным показателем прошлого сезона.

Остались неизменными в августе потребительские цены в Украине после снижения на 0,7% в июле, а с начала года их рост составил 3,6%, сообщила Государственная служба статистики. В годовом измерении (август-2018 к августу-2017) инфляция немного увеличилась – до 9% по сравнению с 8,9% по итогам июля, что, однако, ниже 9,9% по итогам июня и 11,7% – по итогам мая.

Первый локомотив General Electric "Тризуб" прибыл в Черноморск (Одесская обл.).





Фото: facebook.com/Kravtsov.Evg

Фото: facebook.com/Kravtsov.Evg

До 100 млн гривен будет увеличено финансирование программы "теплых" кредитов в государственном бюджете-2019. Об этом заявил премьер-министр Владимир Гройсман. В этом году на эту программу было направлено 78 млн гривен.

Не более 10% - на таком уровне в Кабинете министров планируют удержать инфляцию по итогам 2019 года.

11 сентября Киеврада согласовала принятие долгов "Киевэнерго" перед "Нафтогазом". По словам замглавы КГГА Петра Пантелеева, КП "Киевтеплоэнерго" сможет погасить долг частично за счет субвенции от государства (обязательства государства перед "Киевэнерго" за разницу в тарифах), а основную сумму – за счет передачи коммунальному предприятию кредиторской задолженности (долгов потребителей перед "Киевэнерго").

До 63,1 млн тонн Министерство агрополитики и продовольствия улучшило прогноз урожая зерновых 2018 года, что на 1,1 млн тонн больше, чем в прошлом маркетинговом году, сообщил и.о. главы ведомства Максим Мартынюк. Прогноз экспорта также увеличен – до 42 млн тонн.

В 7,5 раз больше в годовом измерении был импорт свежего, охлажденного и мороженого мяса свиней за январь-август – 15,7 тыс. тонн. В стоимостном выражении импорт свинины с начала года составил 30 млн долл. Причиной такого роста стало более слабое предложение свинины внутри страны и близость внутренних цен к европейским.

На 24% больше в годовом выражении собрали страховые компании в январе-июне чистые премии – на сумму 16,747 млрдгрн, сообщила Нацкомфинуслуг.

74 успешных аукциона состоялись с 17 августа в электронной системе "ProZorro.Продажи" по продаже объектов малой приватизации, которые принесли государству 85,6 млн грн, сообщило Министерство экономического развития и торговли. В среднем за каждый лот соревновались три участника.Начальная стоимость в среднем возрастает вдвое.

56 млрд гривен будет предусмотрено в проекте государственного бюджета-2019 год на дорожное строительство. Об этом сообщил премьер-министр Владимир Гройсман.

Вырос на 2,9% за август объем задолженности украинских банков перед Национальным банком по выданным кредитам рефинансирования – до 60,303 млрд грн. Однако с начала года объем это задолженности сократился на 12,2%.

На 31% больше в годовом выражении Украина импортировала в январе-августе нефтепродукты в денежном выражении – на 3,231 млрд долларов. При этом импорт нефтепродуктов из Беларуси составил 1,31 млрд долларов (40,47% расходов на импорт нефтепродуктов), из России – 1,19 млрд (36,71%), из Литвы – 310,1 млн (9,6%).

Сократился на 4,1% за август объем гривневых депозитов в банковской системе Украины– до 494,49 млрд грн, в том числе населения – на 1,3%, до 251,74 млрд грн, бизнеса – на 6,8%, до 242,75 млрд грн, сообщил НБУ.В целом с начала года гривневые депозиты увеличились всего на 0,8%, а валютные – на 1,4%. Рост был обеспечен за счет вкладов населения, которые в гривне возросли на 7,1%, в валюте – на 3,8%. Корпоративный сектор сократил депозиты как в гривне – на 5%, так и в валюте – на 1,1%.

621,3 млн долларов составила разница между продажей и покупкой валюты Нацбанком в августе. Валюта продавалась в ходе интервенций для сглаживания чрезмерных колебаний обменного курса гривни. Но с начала года регулятор купил на межбанке больше валюты, чем продал, и в результате пополнил резервы таким способом на 579,3 млн долларов.

Должна снизиться до 5% ± 1 п.п. инфляция на конец декабря 2019 года с 5,75% ± 2 п.п. в марте. Об этом говорится в принятых НБУ Основных принципах денежно-кредитной политики на 2019 год и среднесрочную перспективу.

Порядка 48,1 млн тонн нефти в 2018 году будет прокачано в Европу по нефтепроводу "Дружба", в прошлом году было прокачано 49,5 млн тонн. При этом на 2019 год "Транснефть" получила заявки на прокачку 50 млн тонн.

Нет проблемных банков сейчас в Украине, сообщил директор-распорядитель Фонда гарантирования вкладов физических лиц Константин Ворушилин. Однако есть банки, в которых назначены кураторы НБУ.

Мир

Достигла рекордных 100 млн баррелей в день глобальная добыча нефти в августе, заявило Международное энергетическое агентство. Это произошло благодаря увеличению добычи членами ОПЕК на 420 000 баррелей до 32,63 млн баррелей в день, что позволило компенсировать снижение добычи в Иране и Венесуэле.

80% своей валютной выручки экспортеры в Турции будут должны конвертировать в лиру в течение 180 дней с момента получения денег. Требование будет действовать на протяжении шести месяцев.

Правительство Беларуси отказалось от кредитной программы МВФ "из-за возможного шока для населения". Одновременно правительство Беларуси обсуждает с властями России выделение кредита на 1,4 млрд долл. Государственный долг страны на 1 августа составлял 42,1 млрд рублей. Внешний государственный долг вырос до 16,5 млрд долл. Беларусь в 2019 году в целом должна выплатить по внешнему долгу 3,7 млрд долл. и хотела бы рефинансировать половину выплат.

На сумму 267 млрд долл. в год президент США Дональд Трамп готов ввести пошлины на дополнительный объем импорта китайских товаров.Помимо этого, американские власти заканчивают подготовку к введению ранее объявленных пошлин на китайские товары стоимостью 200 млрд.

Впервые оказался прибыльным европейский клубный футбол в 2017 году. Это стало возможно благодаря введению финансового fair play, сообщила УЕФА. Она проанализировала финансы 718 клубов из первых дивизионов национальных чемпионатов в Европе – по итогам 2017 года общая прибыль составила 600 млн евро.Согласно правиламfair play, клубы не могут тратить на покупку футболистов больше, чем сами зарабатывают.

На один год президент США Дональд Трамп решил продлить до 14 сентября 2019 года торговые ограничения в отношении Кубы.

Порядка 40 млрд фунтов стерлингов британские компании могут потратить на создание запасов импортируемых товаров на случай "жесткого" Brexit, то есть выхода Великобритании из ЕС без нового торгового соглашения между сторонами, прогнозируют эксперты Центра экономических и деловых исследований (Centre for Economics & Business Research, CEBR). Это добавит 0,5 процентного пункта к темпам роста ВВП Великобритании за три квартала до момента Brexit 29 марта 2019 года.

С 11 по 17 сентября в РФ проходят военные учения "Восток-2018" – на Дальнем Востоке России и в соседних акваториях Тихого океана. Учения стали крупнейшими за последние 37 лет. В общей сложности в них примут участие 300 тыс. военнослужащих, десятки тысяч бронемашин, вертолетов, самолетов и беспилотных летательных аппаратов. На одном из этапов учений к ним присоединятся военнослужащие из Монголии и Китая.

Новая дивизия будет создана в Польше, она разместится на Восточной границе страны. Но из трех бригад дивизии только одна будет сформирована с нуля, две другие просто переподчинены.

Компания IKEA подтвердила намерение выйти на украинский рынок. Она откроет в Киеве свой первый магазин нового городского формата уже в 2019 году. Магазин будет расположен в торгово-развлекательном центре Ocean Mall.

Нью-Йорк снова вышел на первое место в списке крупнейших финансовых центров мира, опередив Лондон всего на два пункта, говорится в обзоре финансовой консалтинговой компании Z/Yen Group Ltd., которая раз в полгода рассчитывает индикатор Global Financial Centres Index (GFCI).Сейчас у Нью-Йорка 788 пунктов, у Лондона – 786. Гонконг, занимающий третье место, продолжает сокращать отставание от лидеров (783 пункта).Четвертое место сохранил за собой Сингапур, а Шанхай оттеснил Токио на пятой строчке. В десятку также входят Сидней, Пекин, Цюрих и Франкфурт, подскочивший сразу на 10 позиций вверх. Между тем Торонто, Бостон и Сан-Франциско выбыли из топ-10, оказавшись на 11-м, 13-м и 14-м местах соответственно.

Достигнет 1 триллиона долларов дефицит федерального бюджета Соединенных Штатов к концу 2018 финансового года. Согласно предыдущим расчетам, уровень дефицита должен был преодолеть эту отметку не раньше 2020 года.

Европейский Союз официально продлил запрет на выдачу виз и замораживание активов для 155 человек и 44 субъектов РФ, осуществлявших действия против территориальной целостности Украины.

Сразу на 6,25 процентного пункта с 17,75% до 24% 13 сентября Турецкий центробанк повысил ключевую процентную ставку. Она увеличена уже в третий раз в этом году, с конца апреля она выросла на 11,25 п.п.

США опять стали крупнейшим производителем сырой нефти в мире. Как сообщила Администрация США по энергетической информации, "впервые за более чем два десятилетия в феврале добыча сырой нефти в США превысила ее производство в Саудовской Аравии. В июне и августе США обошли РФ по добыче сырой нефти, впервые с февраля 1999 года". Эксперты Администрации прогнозируют, что США будут добывать больше нефти, чем Саудовская Аравия и Россия, в течение этого и следующего годов. США были лидером мировой добычи нефти до 1973 года, после чего уступили сначала СССР, а потом еще и Саудовской Аравии.

27 октября 2019 года сезонные переводы часов в Евросоюзе могут быть отменены. По плану Еврокомиссии, сезонный перевод часов будет отменен во всем Евросоюзе. Однако комиссия предоставляет странам-членам право решить, по какому времени они хотят жить – зимнему или летнему. Еврокомиссия хочет, чтобы соседние страны принимали решение скоординировано – для обеспечения надлежащего функционирование внутреннего рынка и чтобы избежать ситуации, при которой некоторые государства-члены решат сохранить перевод часов, а другие откажутся от этой практики.Чтобы обеспечить плавный переход, Еврокомиссия дает государствам-членам время до апреля 2019 года. Последний обязательный переход на летнее время в Европейском союзе состоится 31 марта 2019 года. После этого государства-члены, которые захотят навсегда вернуться к зимнему времени, смогут сделать это до конца октября.