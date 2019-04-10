Цены замедлили рост: появился комментарий НБУ
Показатель инфляции практически соответствует прогнозу Нацбанка
Замедление инфляции в Украине в марте 2019 года до 8,6% в годовом измерении практически соответствует прогнозу, опубликованному в инфляционном отчете Национального банка Украины (НБУ) за январь. Об этом 10 апреля информирует пресс-служба регулятора.
В НБУ отметили, что, по данным Госслужбы статистики, по сравнению с февралем в марте цены выросли на 0,9%.
"Базовая инфляция замедлилась несколько быстрее, чем ожидалось (с 7,8% до 7,6% в годовом измерении. – Ред.), прежде всего благодаря укреплению обменного курса гривны к валютам стран-партнеров. Темпы роста цен на продукты питания несколько превышали прогноз, однако действие временных факторов, обусловивших их ускорение в конце 2018 года и в начале 2019 года, постепенно исчерпывается", – сказано в сообщении.
Пресс-служба регулятора добавила, что в марте продолжили дешеветь фрукты благодаря низким ценам на импортируемые бананы и цитрусовые, а также высокому прошлогоднему урожаю яблок.
Под влиянием укрепления гривни к корзине валют стран-партнеров замедлился рост цен на непродовольственные товары. При этом, как отметили в НБУ, темпы роста административно регулируемых цен остались неизменными.
"Текущая динамика потребительской инфляции и ее составляющих свидетельствует о дальнейшем ослаблении инфляционного давления. Национальный банк и в дальнейшем будет направлять свою политику на замедление темпов роста цен и достижение среднесрочной цели по инфляции в 5% ± 1 п.п", – заключили в НБУ.
Напомним, по итогам 2018 года потребительская инфляция в стране замедлилась до 9,8%, а в 2017-м рост цен составил 13,7%. Таким образом, впервые за пять инфляция в Украине вернулась к однозначному уровню – меньше 10%.
В апреле "Сегодня" отправились на рынок, чтобы выяснить, как изменились цены на продукты:
Читайте самые важные и интересные новости на наших страницах Facebook, Twitter, Telegram, Instagram
Вы сейчас просматриваете новость " Цены замедлили рост: появился комментарий НБУ". Другие Новости экономики смотрите в блоке "Последние новости"
Источник:
Орфографическая ошибка в тексте:
ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ
Прогноз ухудшен: Всемирный банк оценил экономику Украины
Уровень госдолга будет падать, но все зависит от реформ, считают аналитики ВБ