Цены замедлили рост: появился комментарий НБУ

Показатель инфляции практически соответствует прогнозу Нацбанка

Фото: Анастасия Лесык, Сегодня

Цены замедлили рост: появился комментарий НБУ //smm.ollcdn.net/i/image_610x343/media/image/5c4/89c/11c/5c489c11c8072.jpg //smm.ollcdn.net/i/image_150x100/media/image/5c4/89c/11c/5c489c11c8072.jpg 2019-04-10T20:39:00+03:00 Экономика Показатель инфляции практически соответствует прогнозу Нацбанка

Замедление инфляции в Украине в марте 2019 года до 8,6% в годовом измерении практически соответствует прогнозу, опубликованному в инфляционном отчете Национального банка Украины (НБУ) за январь. Об этом 10 апреля информирует пресс-служба регулятора.

В НБУ отметили, что, по данным Госслужбы статистики, по сравнению с февралем в марте цены выросли на 0,9%.

"Базовая инфляция замедлилась несколько быстрее, чем ожидалось (с 7,8% до 7,6% в годовом измерении. – Ред.), прежде всего благодаря укреплению обменного курса гривны к валютам стран-партнеров. Темпы роста цен на продукты питания несколько превышали прогноз, однако действие временных факторов, обусловивших их ускорение в конце 2018 года и в начале 2019 года, постепенно исчерпывается", – сказано в сообщении.

Пресс-служба регулятора добавила, что в марте продолжили дешеветь фрукты благодаря низким ценам на импортируемые бананы и цитрусовые, а также высокому прошлогоднему урожаю яблок.

Под влиянием укрепления гривни к корзине валют стран-партнеров замедлился рост цен на непродовольственные товары. При этом, как отметили в НБУ, темпы роста административно регулируемых цен остались неизменными.

"Текущая динамика потребительской инфляции и ее составляющих свидетельствует о дальнейшем ослаблении инфляционного давления. Национальный банк и в дальнейшем будет направлять свою политику на замедление темпов роста цен и достижение среднесрочной цели по инфляции в 5% ± 1 п.п", – заключили в НБУ.

Напомним, по итогам 2018 года потребительская инфляция в стране замедлилась до 9,8%, а в 2017-м рост цен составил 13,7%. Таким образом, впервые за пять инфляция в Украине вернулась к однозначному уровню – меньше 10%.

В апреле "Сегодня" отправились на рынок, чтобы выяснить, как изменились цены на продукты:

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