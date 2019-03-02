Цены, зарплаты, пенсии и субсидии: что изменилось за неделю

Сайт "Сегодня" подчитал, сколько алкоголя украинец может позволить себе выпить на свою зарплату

Фото: Сергей Николаев, "Сегодня".

Цены, зарплаты, пенсии и субсидии: что изменилось за неделю //smm.ollcdn.net/i/image_610x343/media/image/5c7/957/9a9/5c79579a90219.jpg //smm.ollcdn.net/i/image_150x100/media/image/5c7/957/9a9/5c79579a90219.jpg 2019-03-02T11:07:00+02:00 Экономика Сайт "Сегодня" подчитал, сколько алкоголя украинец может позволить себе выпить на свою зарплату

Как правильно получить монетизированную субсидию, на сколько именно выросли пенсии и как правильно округлить сумму покупки: читайте ТОП-5 новостей экономики в специальном материале сайта "Сегодня".

В Украине стартуют выплаты субсидий "живыми" деньгами: как получить

С 1 марта в Украине началась выплата монетизированных субсидий наличными. Соответствующее решение Кабинет министров принял еще в феврале. Так, отменяется понятие "обязательный платеж" за услуги ЖКХ. Теперь украинские семьи будут получать субсидию в денежной форме и оплачивать полные суммы в счетах за "коммуналку".

Украинские пенсионеры получат монетизированную субсидию вместе с пенсией. По расчетам правительства, пенсионеры составляют около 70% всех получателей субсидий. Средства будут поступать на пенсионные карточки, выдаваться наличными на почте или с помощью адресной доставки почтальоном. В Пенсионном фонде уверяют, что будут готовы осуществлять выплаты уже с 4 марта.

Тем же, кто получает субсидию, но не получает пенсию, придется обратиться за деньгами в Ощадбанк с паспортом и идентификационным кодом. Выплаты этой категории субсидиантов начнутся с 12 марта. При этом Ощадбанк ввел предварительную регистрацию.

При этом оплата коммунальных платежей после 20 марта не будет влиять на апрельскую субсидию. Но если по состоянию на май у домохозяйства будет просроченная более месяца задолженность за услуги свыше 340 гривен, субсидию на сезон 2019–2020 не назначат.

А в мае получатели субсидии должны будут подать заявление и декларацию о доходах в управление социальной защиты населения. Автоматически перезначать субсидии только тем, кто впервые обратился за помощью в 2019 году.

Подробнее о том, как будет внедряться монетизация субсидий, читайте на сайте "Сегодня" в материале "Субсидия "живыми" деньгами: как это будет работать".

В Украине пересчитали пенсии: сколько добавили и кому положена разовая выплата

Кроме того, что со вчерашнего дня, 1 марта, в Украине началась выплата монетизированных субсидий наличными, в стране также началась индексация пенсий. Формула повышения пенсий предусматривает пересчет с учетом инфляции и зарплат. Происходят такие подсчеты в автоматическом режиме.

В этот раз индексация принесет повышение выплат для 8,1 млн пенсионеров из 10,2 млн. Как заявил, министр социальной политики Андрей Рева, в среднем пенсии вырастут на 255 гривен. А почти два миллиона украинцев, которым индексация не принесет повышения пенсий, получат разовые выплаты на сумму 2410 гривен.

"Средства распределятся согласно формуле, которая учитывает коэффициент страхового стажа и коэффициент заработка пенсионера. Если повышение будет менее 100 гривен, то будет применяться доплата к указанному размеру, иначе говоря – минимальная выплата в марте составит не менее 100 гривен", – пояснил Рева.

Автоматическая индексация пенсий теперь будет проводиться ежегодно – это предусмотрено пенсионной реформой.

Что касается суммы в 2410 гривен, то это единовременные выплаты для тех людей, которые имеют большой страховой стаж.

"Это компенсация за 2015-2016 годы. И чтобы не спровоцировать инфляцию, это будет единовременная компенсация, но она будет разделена. Это будет 2410 гривен. Первый транш – 1 марта, и второй транш – с 1 апреля", – уточнил вице-премьер-министр Павел Розенко.

Напомним, также с 2019 года в Украине выросла минимальная пенсия. В этому году она будет пересчитана еще дважды – из-за роста прожиточного минимума:

с 1 июля – перерасчет пенсий в связи с увеличением прожиточного минимума до 1564 грн;

с 1 декабря – перерасчет пенсий в связи с увеличением прожиточного минимума до 1638 грн.

Округление цен в чеках возмутило украинцев: как правильно подсчитать сумму

В Украине все чаще возникают конфликты из-за округления сумм в чеках, введенного Нацбанком летом 2018 года. Журналисты "Сегодня" решили выяснить, справедливо ли теперь считают сдачу.

Система округления, действительно, работает и уже автоматически введена в бухгалтерскую программу, рассказывает заведующая аптекой Елена Коновал.

"Сейчас мелочь очень плохо ходит, поэтому с мелочью проблематично. У нас все это заложено в программу. Например, когда выбивается 93 копейки, идет округление в сторону 90 копеек. В основном – на уменьшение цены",– говорит Коновал.

Глава Ассоциации поставщиков торговых сетей Алексей Дорошенко уточняет: округление должно извлечь из оборота мелкие монеты. Их производство стоит дорого, а номинал невысокий. Специалист отмечает, что округленные суммы высчитывают по математическому принципу.

"Всегда в математике так считается – если это 1,1 грн, то это 1 грн. А если 1,5-1,9 грн, то округление идет в большую сторону", – поясняет Дорошенко.

При этом многие магазины суммы не округляют – просто предлагают клиентам закинуть мелочь на дисконтную карту.

"Конечно, кто-то из магазинов может захотеть округлить в свою пользу, потому что это будет дополнительный доход. Но стоит ли оно того? Сколько они заработают? Одну сотую процента", – считает Дорошенко.

А вот банки суммы не округляют, а потому при оплате карточкой разницы в чеке быть не должно.

Напомним, ранее мы объясняли, что правила округления в чеках идентичны тем, которым обучают детей в 5-х классах: если число (сумма в чеке) оканчивается на 1, 2, 3 или 4, округление происходит в меньшую сторону. Если цифра в чеке оканчивается на 5, 6, 7, 8 или 9 – округление идет в большую сторону.

В Украине сократились долги по зарплатам: появились итоги месяца

Общая сумма задолженности по выплате заработной платы по состоянию на 1 февраля 2019 года составила 2,61 млрд грн, сократившись за месяц на 1,2%. Об этом говорится в экспресс-выпуске Государственной службы статистики от 28 февраля.

При этом задолженность работникам экономически активных предприятий на начало февраля сократилась за месяц на 1,3% до 1,44 млрд грн.

Больше всего наемным работникам задолжали:

в Донецкой области (513,55 млн грн);

в Луганской области (505,43 млн грн);

в Сумской области (283,98 млн грн);

в Харьковской области (275,66 млн грн);

в Запорожской области (177,17 млн грн).

Напомним, средняя номинальная (начисленная) заработная плата штатного работника украинских предприятий, учреждений и организаций в январе 2019 года составила 9223 грн, увеличившись по сравнению с январем прошлого года на 19,6% (7711 грн).

Ранее премьер-министр Владимир Гройсман заявил, что средняя зарплата в Украине по итогам 2019 года превысит 10 500 грн. В свою очередь, министр социальной политики Андрей Рева считает, что средняя зарплата в Украине должна быть не ниже 15 000 грн, чтобы граждане страны перестали ездить на заработки за границу.

В Украине подсчитали, сколько пива, вина и водки можно купить на зарплату

В 2018 году алкогольная продукция в Украине подорожала от 8% до 12%. Об этом написал гендиректор Украинской ассоциации поставщиков торговых сетей Алексей Дорошенко на своей странице в Facebook.

Он напомнил, что, по данным Государственной службы статистики, средняя зарплата украинца за год выросла на 20%. В декабре 2018 года она составляла 10 573 грн, а годом ранее – 8777 грн.

Аналитики Ассоциации подсчитали, сколько алкоголя можно приобрести на указанную зарплату:

вино: январь-2018 – 149 бутылок, январь-2019 – 167 бутылок;

пиво: январь-2018 – 636 бутылок, январь-2019 – 686 бутылок;

водка: январь-2018 – 108 бутылок, январь-2019 – 116 бутылок.

По словам Дорошенко, бутылка столового отечественного вина 0,75 л подорожала на 8% (на 4,5 грн), ее среднестатистическая цена составляла 63,3 грн.

Бутылка пива украинского производства 0,5 л подорожала на 11% (на 1,6 грн) и стоила 15,4 грн.

Водка 0,5 л выросла в цене на 12% (на 10 грн) до 91 грн.

Напомним, в феврале пресс-служба Европейской Бизнес Ассоциации предупредила, что с 1 июля 2019 года с украинских прилавков может исчезнуть виски, крепость которого превышает 45 градусов.

Осенью 2018 года Кабинет министров поднял минимальные розничные цены на алкоголь, в зависимости от напитка повышение составило от 5 до 20%.

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