Закупка комплексов ПВО: Чалый уточнил информацию о переговорах со США

Посол объяснил, что информация об интересе Киева является закрытой, но переговоры о военно-техническом сотрудничестве со США активно ведутся

После получения американских противотанковых ракетных комплексов Javelin, не останавливаясь на достигнутом, Украина активно проводит переговоры со США по дальнейшим поставкам вооружения и вспомогательных технологий для армии. Однако открытой информации о запросах Киева, в частности, по системам ПВО, пока нет. Такое уточнение сделал чрезвычайный и полномочный посол Украины в США Валерий Чалый, передает "Радио Свобода".

Отметим, ранее появились сообщения о том, что Украина рассматривает вариант покупки американских систем ПВО по 750 млн долларов за комплекс. Сообщалось, что Украине требуется минимум три подобных неназванных комплекса для укрепления воздушного "щита" на восточной границе.

"Действительно, то, что мы постоянно ведем эту работу – это правда. Но говорить, что есть конкретный запрос и на сколько (систем ПВО. – Ред.) – во-первых, это закрытая информация, но работа ведется и она будет продолжаться", – отметил Чалый.

Посол объяснил, что, называя цену в 750 млн долларов за комплекс ПВО, он не имел в виду конкретной модели, а такая его оценка стоимости была приблизительной.

"Я говорил, что в магазинах такие системы не купишь, и назвал приблизительные оценки стоимости", – добавил Чалый.

Отметим, что с каждым годом помощь от Вашингтона увеличивается – в оборонном бюджете США на 2019 год предусмотрено уже 250 млн долларов на помощь Украине в секторе безопасности, причем 50 млн долларов пойдут на летальное вооружение.

Ранее заместитель министра по вопросам временно оккупированных территорий и внутренне перемещенных лиц Украины Георгий Тука рассказал об условиях США по использованию американского оружия на Донбассе. По его словам, на сегодняшний день есть определенные ограничения по вооружению, которые приняты в отношении Украины.