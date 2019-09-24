Частные пенсионные фонды в Украине не работают, как надо: названы причины

/ Фото: Григорий Салай

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Пока Верховная Рада готовится к новым шагам в рамках пенсионной реформы, украинцы продолжают искать способы накопить на старость. Но с негосударственными пенсионными фондами в Украине есть проблемы. Об этом рассказала в комментарии сайту "Сегодня" эксперт Центра структурной политологии "Выбор" Лилия Брудницкая.

По ее словам, причина трудностей та же, что и с пенсионными накопительными программами банков, - финансовая и политическая нестабильность.

"Если, допустим, вы хотите накопить себе на пенсию и вкладываете ежемесячно по 300 грн, не факт, что к моменту вашего выхода на пенсию накопленная сумма будет обладать той же покупательной способностью, что предполагалось изначально. Инфляционные колебания должны бы гасить проценты. Кстати, это основной принцип высокого доверия к негосударственным пенсионным фондам в других странах. Но у нас курс гривни находится в прямой зависимости от политической конъюнктуры. К политическим перипетиям крепко привязан банковский сектор. На данный момент часть территории Украины оккупирована. Суммарно: ни один финансовый пророк не в силах предсказать курс гривни на ближайшие 3-5 лет. Напомню, что пенсионные программы значительно превышают этот срок. Поэтому делать пенсионные накопления населению невыгодно. С другой стороны, в пенсионных программах не заинтересованы и украинские банки. Им дешевле и удобнее использовать более гибкие инструменты привлечения средств, как-то: депозиты, другие срочные вклады, кредитование на небольшие сроки", – отметила Брудницкая.

Также, по ее словам, у населения банально нет свободных денег для откладывания на пенсионные счета.

Подробнее о работе НПФ читайте на сайте "Сегодня" - Негосударственные пенсионные фонды: чем они пугают украинцев и почему оказались неэффективными

Напомним, пенсионная реформа в Украине полномасштабно стартовала еще в 2017 году и продолжается до сих пор. Суть реформы, среди прочего, в том, чтобы в стране полноценно заработали все три уровня пенсионной системы:

Первый уровень – это солидарная система, которая функционирует сейчас, т.е. из зарплаты работников автоматически отчисляются взносы в Пенсионный фонд. Второй уровень – накопительный, т.е. каждый украинец (или работодатель от его имени) из зарплаты будет отчислять определенную сумму на государственный счет, с которого на пенсии можно будет получать дополнительные выплаты. Третий уровень – добровольно накопительный, когда люди самостоятельно выбирают себе негосударственный пенсионный фонд и кладут на свой счет те суммы, которые считают нужными.

Новости "Сегодня" также сообщали, что оформить пенсию можно через интернет:

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