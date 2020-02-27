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Чеченская схема на Донбассе: зачем оккупантам фото разрушенных домов

27 февраля, 04:35

Россияне действуют по обкатанной схеме, успешно реализованной на Северном Кавказе

Местные боевики т.наз. "Л/ДНР", наемники из РФ и кадровые российские военные не только бьют стекла на Донбассе , но пытаются выставить в дурном свете украинских военных из операции Объединенных сил.

Об этом харьковский волонтер Роман Доник сообщает на своей странице в Facebook.

По его данным, на неподконтрольной Киеву части Донецкой и Луганской областей оккупанты собирают фото и видео зданий, разрушенных в ходе активных боевых действий в 2014-16 годах, чтобы выдать за свежие разрушения. А российская пропаганда представит эти материалы как свидетельство ударов сил ООС по населенным пунктам с мирными гражданами уже сейчас.

Но главная причина этих мероприятий в другом, считает волонтер. Оккупанты пытаются скрыть массовые хищения командованием и местной "властью" средств, выделяемых международными организациями на восстановление Донбасса.

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"Есть большая вероятность, что боевики, в ближайшее время, будут обстреливать населенные пункты находящиеся на оккупированной территории, чтобы списать все на силы ООС и показать "повторные" разрушения", – предположил Доник.

По его словам, оккупанты действуют по обкатанной схеме, успешно реализованной в Чечне, когда некоторые населенные пункты, школы, больницы по три-четыре раза "восстанавливались" на бумаге, а потом якобы разрушались боевиками.

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"Так в свое время были украдены из российского бюджета миллиарды долларов. Сейчас эту схему хотят запустить на оккупированном Донбассе", – добавил волонтер.

Ранее сайт "Сегодня" писал о реалиях Донбасса, где оккупанты в Алчевске разворовали меткомбинат .

Также писалось, что оккупанты не платят населению зарплаты, а магазины превращают в наливайки . Оставшиеся без выплат рабочие массово увольняются.

А тем временем напомним, до чего оккупанты довели Луганск и в каком состоянии находятся самые живописные места города – парки, изначально предназначавшиеся для детского отдыха.

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провокация Чечня боевики отмывание денег волонтер Роман Доник

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