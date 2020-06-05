Чего МВФ ждет от Украины: в Кабмине назвали требования

Программа Международного валютного фонда (МВФ) stand-by, о которой предварительно договорилась Украина, предусматривает ряд условий, которые Киев должен выполнить для получения траншей. О них в эфире одного из украинских телеканалов рассказал министр финансов Сергей Марченко, развенчав некоторые мифы, в частности, о повышении коммунальных тарифов.

"Сейчас цена, которая была в предыдущем отопительном сезоне, которая сейчас во всех нормативных документах, более 4 тысяч гривен. На рынке фактическая цена – 2 275. Это цена мая. То есть цена будет снижена. Согласно этим условиям на отопительный сезон цена будет снижена", – сказал министр.

Также Марченко уточнил, что создание понятия "гарантированного минимального дохода" не соответствует действительности.

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При этом предусматриваются реформы в медицинской и образовательной системе.

"Вопрос – что укладывается в этот формат. Переход на новые модели финансирования – это нормальный подход. Я не вижу там проблемы, там не записано, что это какая-то реформа, которая делает какие-то злые вещи. В этом там дискуссии нет", - сказал он.

А относительно пенсионной реформы, по его словам, МВФ рекомендует Украине не делать исключения в плане пенсий, а также не назначать льготные пенсии для судей, прокуроров. В то же время о повышении пенсионного возраста речи пока не идет.

"Там определенные предосторожности относительно того, что возможность раскачивания пенсионной системы, они созданы. И больше никаких там рисков. О повышении пенсионного возраста речь не идет. Категорически не идет", – подчеркнул Марченко.

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Отдельно он отметил, что реформа налоговой системы предусматривает создание единого юридического лица в государственной налоговой службе, государственной таможенной службе. Он также добавил, что в меморандуме упоминается приватизация, но там не говорится о конкретных предприятиях.

Марченко также прокомментировал слухи о необходимости пересмотра некоторых норм закона о рынке земли. По его словам, фактически в меморандуме с МВФ зафиксированы те вещи, которые уже приняты, – о снятии моратория на продажу земли, внедрение рыночных механизмов. Никаких дополнительных обязательств нет, кроме тех, которые власть уже на себя взяла.

Ранее премьер-министр Денис Шмыгаль также назвал новые "маяки" для Украины, выполнение которых необходимо для сотрудничества по новой программе stand-by:

прозрачность работы государственных банков и государственных предприятий;

усиление корпоративного управления госпредприятия;

усиление и независимость Антимонопольного комитета;

реформа таможни и налоговой;

сохранение принципа "деньги ходят за пациентом";

приведение цены на газ для населения до рыночного уровня.

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"Это вещи, которые Украина должна делать хоть с МВФ, хоть без МВФ. Это нам необходимо, это движение к лучшей жизни и успешной стране", – сказал премьер.

Сайт "Сегодня" также писал о том, что после того, как правительство задумалось о новом формате накопительных пенсий, Министерство социальной политики обсудило с МВФ вопросы пенсионной реформы в Украине.

Напомним, в ближайшее время, как ожидается, в Украину поступит первый транш в рамках нового кредитного соглашения с Международным валютным фондом (МВФ). Кроме того, что эти деньги уменьшат дефицит бюджета, они откроют для Украины возможность получить помощь от других международных партнеров.

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