Чехия изменила квоты на работников из Украины

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Чехия, где недавно автобус с украинскими заробитчанами попал в смертельное ДТП, скорректировала квоты на прием иностранных работников для отдельных стран. Кроме того, власти страны сократили количество видов программ для работников-иностранцев – с шести до трех, пишут Ceske Noviny.

Изменения коснулись и трудовых мигрантов из Украины – их в Чехии может стать больше. Так, теперь на работу в этой стране могут приняты 40 тыс. украинцев в год. Ранее квота для украинцев составляла 19,6 тыс. работников.

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В то же время, из Сербии и Черногории трудоустроиться в Чехии могут по 2 тыс. человек, из Филиппин, Монголии и Молдовы – по тысяче, из Индии – 600 и из Казахстана – 300 человек.

"Работодатели больше всего интересовались рабочими из Украины из-за языковой и культурной близости. Квота была увеличена в несколько раз", – объяснили чешские власти.

Напомним, по данным Министерства социальной политики Украины, за границей работают около 3,2 млн украинцев. Больше всего украинских заробитчан находятся в Польше, России и Германии.

При этом около 20% украинцев, которые успели долгосрочно поработать за границей, решили больше никогда туда не возвращаться:

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