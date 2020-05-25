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Чехия опровергла выдачу рабочих виз украинцам

25 мая, 11:05

Денис Беспалов

Пока частично возобновило работу лишь Генеральное консульство Чехии во Львове

Посольство Чехии в Украине опровергло информацию, что диппредставительства республики возобновляют прием заявок на выдачу виз для отдельных работников из нашей страны.

"В связи с неточной информацией в СМИ Посольство Чешской Республики в Киеве заявляет об опровержении информации по восстановлению визовой деятельности с понедельника, 25 мая 2020 года", – говорится в сообщении.

Как отмечается, в консульском отделе Посольства Чешской Республики в Киеве пока также приостановлена деятельность по предоставлению виз/вида на жительство и в дальнейшем приостановлена.

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"Поэтому мы просим о том, чтобы никто не приходил в консульский отдел, поскольку он до сих пор остается полностью закрытым для общественности. Пока неизвестно, когда визовая деятельность будет полностью восстановлена", – отметили в посольстве.

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Также дипломаты подтвердили, что с 22 мая частично возобновило деятельность Генеральное консульство Чехии во Львове, которое принимает заявки на получение шенгенских виз, а также на виз на пребывание более 90 дней и разрешений на проживание.

Ранее сообщалось, что Польша начала выдавать визы украинским заробитчанам.

Согласно последним данным, в Украине подтверждено 21 245 случаев заражения коронавирусом, выздоровели 7 234 человек, умерли 623 человека.

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работа Чехия заробитчане визы коронавирус

Источник: УНИАН

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