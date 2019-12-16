Экономист: Чем больше украинцы работают – тем несчастнее становятся

Люди с пассивными доходами больше удовлетворены своей жизнью, отмечает эксперт

/ Фото: Pexels

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Каждый второй украинец недоволен своей работой, отмечают аналитики известного сервиса объявлений. В целом наличие или отсутствие работы не влияет на то, ощущают украинцы себя счастливыми или нет. Но в то же время граждане с пассивными доходами более удовлетворены жизнью. Об этом рассказала сайту "Сегодня" доцент Киевской школы экономики Ольга Купец, сославшись на данные социологических исследований.

"К сожалению, в нашей стране так: чем больше люди работают, тем больше они несчастны. Люди, которые меньше работают, получают субсидии, те, у кого много детей – бесплатное питание, но, конечно, не бесплатное, а за счет других граждан, которые работают… Получается такая несправедливость: люди, которые работают, менее счастливые, поскольку у них нет времени ощутить это счастье", – объяснила она.

К тому же, продолжает она, в Украине, в отличие от развитых стран, не всегда бывает так: кто больше работает, больше зарабатывает. Порой нетрудовые доходы (сдача жилья в аренду, субсидии, пенсии, переводы мигрантов из-за границы) превышают доход от заработной платы.

Таким образом, украинцы с нетрудовым доходом более счастливы, поскольку имеют достаточно средств, чтобы удовлетворить свои потребности, и достаточно времени на семью, резюмирует эксперт.

Напомним, раньше мы писали, кого чаще всего ищут украинские работодатели. Так, прибавилось вакансий для представителей сфер "Производство", "IT", "Туризм, гостиницы и рестораны", "Ритейл", "Административный персонал", "Бухгалтерия, управленческий учет, финансы предприятия", "Управление персоналом, тренинги".

Также был составлен рейтинг самых тяжелых работ. Подробности – в сюжете:

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