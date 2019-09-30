Чем грозит укрепление гривни: эксперты озвучили риски и дали прогноз

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Несмотря на укрепление официального курса доллара по отношению к гривне на 1 октября до 24,2 грн, "зеленый" все еще находится на минимуме с января 2016 года.

В пятницу, 27 сентября, когда миссия Международного валютного фонда (МВФ) уехала из Украины, доллар укрепился на семь копеек. Следующий этап переговоров – через две недели в Вашингтоне. МВФ сохраняет жесткую позицию по вопросу национализированного ПриватБанка и возможной смены руководства Нацбанка.

Стоит ли радоваться росту курса гривни, который находится на максимуме почти за четыре года, и какие риски несет укрепление национальной валюты, – в сюжете новостей "Сегодня".

Первыми от сильной гривни пострадали отечественные экспортеры, в том числе аграрии.

"Они говорят – мы же вкладывали деньги по 27 грн, сейчас собираем по 24 грн, продавать будем в долларах, но по курсу 24 грн. То есть мы не добираем как минимум по три гривни на каждом долларе. Кто нам покроет эту разницу, эти убытки?" – сообщил экономический эксперт Олег Пендзин.

По словам экономистов, такая ситуация приводит к тому, что производить и продавать украинское становится не так выгодно, как импортировать иностранное.

"Это, конечно же, торможение экономического роста. То есть чем крепче гривна – тем ниже темпы экономического роста. Потому что у тебя экспортеры страдают по всей цепочке", – заявил экономический эксперт Эрик Найман.

Риск второй – уменьшение налогов от импорта. Например, чтобы ввезти в Украину телефон, который стоит 200 долларов, нужно заплатить в бюджет 40 долларов налога на добавленную стоимость. В начале года это было 1120 грн. Летом – 1040 грн. А сейчас уже – 966 грн.

"[В бюджет-2019] заложили доходы по импорту, исходя из 29,4 грн. Сейчас фактическая цена – на уровне 24 грн за доллар, плюс-минус с хвостиком. То есть минус 5,4 грн с каждого доллара импорта сегодня бюджет недополучает", – сказал Пендзин.

Все это выливается в одну большую проблему – дефицит бюджета.

"Мы уже сегодня имеем недополучение доходов бюджета на уровне 80-90 млрд грн. За счет чего это покрывается? За счет заимствований", – добавил Пендзин.

Но стоит выяснить, почему гривня дорожает? Обычно национальная валюта укрепляется, когда страна продает за границу больше товаров, чем ввозит. Например, из Украины вывезли товаров на 1 млн долларов, а завезли на 800 тыс. долларов. Таким образом, остается разница в 200 тыс. долларов. Избыток иностранной валюты укрепляет гривну. Однако, у нас сейчас происходит все наоборот. Украина импортирует товаров почти на 5 млрд долларов больше, чем продает. По логике гривня должна падать.

"Почему растет курс гривны? Продолжают заходить на внутренний рынок иностранные спекулянты, которые покупают ОВГЗ: они заводят доллары, и на рынке очень много долларов. За эти доллары они покупают гривну, а дальше ОВГЗ, и они им обеспечивают сверхприбыльность", – отметил экономический эксперт Александр Савченко.

ОВГЗ – это облигации внутреннего государственного займа. В Украине дефицит бюджета, и такие облигации нужны, чтобы "залатать дыры" в главной смете.

Как это работает? Государству нужны заимствования. Она выпускает облигации внутреннего займа под 16%. Это очень интересует иностранцев. Они приходят в Украину, например, с 1000 долларов. Продают их, например, за 25 тыс. грн. На эти деньги покупают украинские облигации под 16%. Через некоторое время инвестор сдает облигации. Государство с учетом процентов возвращает инвесторам уже не 25 тыс. грн, а 29,25 тыс. грн. За это время курс доллара, например, упал до 24,15 грн. Иностранец конвертирует валюту и выводит из Украины уже не 1000 долларов, а 1211 долларов.

Эти 211 долларов, которые заработал иностранец, выплатят за счет налогов граждан Украины. В проект бюджета на следующий год заложили почти 440 млрд грн на погашение долгов. В частности 255 млрд грн – на облигации.

"Нам нужны прямые иностранные инвестиции, то есть инвестиции не в ценные бумаги, спекулятивные, а в развитие украинской индустрии. Инвестиции в ценные бумаги – весь мир с ними борется, кроме Украины – дают зарабатывать сверхприбыль, которую мы, украинцы, оплачиваем нашими высокими налогами", – сообщил Савченко.

Получается, что мы продаем ОВГЗ, чтобы покрыть дефицит бюджета. Их покупают иностранцы. Перед этим привозят свои доллары для покупки гривни. В итоге украинская национальная валюта укрепляется, а поступлений в бюджет становится еще меньше. Круг замыкается. Долги растут.

"Иностранцы увидели, [что это] страна невиданных возможностей. У вас такие высокие процентные ставки, дешевая гривня. Все условия для валютной спекуляции были созданы", – подчеркнул Найман.

Эксперты уверяют: проблемы начнутся, когда иностранцы начнут массово выводить свой капитал из Украины.

"Это мина замедленного действия, мощная", – пояснил Пендзин.

"Инвесторы заходили не для того, чтобы средства быстро забрать и с убытками для себя вывести. Надо еще помнить о таком положительном эффекте, что государство фактически дедолларизует свой долг. Больше становится часть долга в гривне – меньше, соответственно, в иностранной валюте. Это защищает бюджет от валютного риска", – отметили в Нацбанке Украины.

По мнению Наймана, людям придется рассчитываться за это осенью и зимой.

"К сожалению, простым людям придется за это расплачиваться осенью и зимой, когда маятник гривни качнется в другую сторону. И тогда мы увидим рост цен на бензин, на все импортное, оно все возьмет и подорожает. Я думаю, что середину января мы будем встречать с 26‑27 грн за доллар. Следующий год, я думаю, 30 грн будет", – спрогнозировал эксперт.

Все подробности в спецтеме Курс доллара в Украине

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