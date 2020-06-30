Как не допустить коллапс угольной отрасли

Угольная отрасль всегда была флагманом украинской экономики. А уголь – единственным энергоресурсом, которым Украина не только себя обеспечивала, но и продавала на экспорт.

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Сейчас в "борту" флагмана зияет огромная пробоина, и он медленно погружается, угрожая пойти ко дну. Самое обидное, что виноваты в этом не враги – а свои, в том числе представители украинской власти. Которая, казалось бы, должна быть заинтересована в том, чтобы шахтеры и дальше выдавали на-гора как можно больше угля, получая при этом справедливую оплату за нелегкий горняцкий труд.

Но почему-то получается наоборот: угольная отрасль постепенно, но неумолимо входит в кризис. Склады переполнены. Причем, не только на многих ТЭС, но и на самих шахтах. А нет сбыта – нет зарплаты шахтерам. Почем так случилось, и что нужно сделать, дабы прекратился кризис в украинском углепроме, разобрался сайт "Сегодня".

Шахтеры требуют выплатить заработанное

Доведенные до отчаяния горняки, которым стало нечем кормить свои семьи, решили отстаивать свои законные права с помощью проверенного оружия рабочего класса – мирных забастовок. В этот вторник, 30 июня, в Киеве началась бессрочная акция протеста шахтеров из разных регионов Украины. В частности, на акцию приехали горняки предприятий "Мирноградуголь", "Добропольеуголь", "Селидовуголь", сообщил председатель Независимого профсоюза горняков Украины, народный депутат Михаил Волынец.

Главные требования шахтеров к президенту, правительству и другим госструктурам таковы:

погасить работникам государственных шахт задолженность по зарплате, составившую на 24 июня более 622 млн грн;

рассчитаться с государственными угледобывающими предприятиями за полученный уголь, в частности, с ГП "Львовуголь" (353 млн грн), шахтами имени Сургая (94 млн грн), "Южнодонбасская №1" (260 млн грн), "Краснолиманская";

отстранить от исполнения обязанностей председателя профильного комитета Рады Андрея Геруса, действия которого, по мнению протестующих, привели к искусственному кризису в энергетике , и привлечь его к уголовной ответственности за развал энергетической отрасли Украины;

, и привлечь его к уголовной ответственности за развал энергетической отрасли Украины; запретить импорт электроэнергии и угля газовых марок из страны-агрессора – Российской Федерации, а также из Беларуси;

восстановить работу блоков тепловых электростанций, которые были переоснащены с антрацитового угля на уголь газовой группы;

вывести шахты из простоя, обеспечить их стабильную работу.

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Неделей ранее в Киеве уже бастовали горняки шахты "Надежда" на Львовщине. Их главное требование то же – выплата четырехмесячной задолженности по зарплате. По словам шахтеров, 800 сотрудников шахты "Надежда" недополучили 58 млн грн. Их требование частично удовлетворили – выплатили 8,75 млн грн в счет долга, и забастовка прекратилась. Удастся ли и на этот раз властям откупиться по дешевке – вопрос.

Почему украинский уголь стал так дорог

Есть такая точка зрения – украинский уголь не покупают потому, что он дорогой. Сейчас на госшахтах его цена достигает 2500 грн/т. Не последняя причина дороговизны – снижение объемов добычи. Ведь известно: чем меньше добывается угля, тем его тонна дороже. А добыча, как видим, значительно упала. Но не это главное.

На международных угольных рынках цены на уголь ниже – в пересчете от 1800 до 2000 грн/т. Но раньше украинский уголь государственные ТЭС могли купить намного дешевле – по 1700 грн т! Его цена рассчитывалась по прозрачной методике "импортного паритета": стоимость нашего угля определялась средней рыночной ценой импортного угля в портах Амстердам – Роттердам – Антверпен за предыдущие 12 месяцев плюс стоимость его доставки. Методика действовала с 2016 года по середину 2019 года.

С 1 июля 2019 года в Украине начала работать новая модель рынка электроэнергии согласно закону "О рынке электроэнергии". Это автоматически ликвидировало методику по формированию цены на уголь. Вот только положение горняков, особенно с госшахт, ухудшилось.

За период действия формулы ценообразования на уголь в 2016 -2019 гг. госшахты получили дополнительно 10 млрд грн дохода, его бы не было при сохранении административного механизма установления цен на уголь, который был до введения методики "Роттердам+".

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Использования формульного ценообразования позволило увеличить зарплаты шахтерам, погасить значительную часть задолженности и инвестировать в поддержание государственной добычи. Зарплата в углепроме выросла в 1,7 раза до 11 539 грн/мес. Государство получило 1 млрд грн в виде налогов. Энергосистема работала бесперебойно.

Эксперты: Из-за отмены "Роттердам+" Украина потеряла 6 млрд гривен

"К чему привела отмена формулы, мы видим – экономике и потребителям нанесен колоссальный ущерб, цена на уголь не снизилась, а существенно увеличилась. Эксперты насчитали ущерб Украины от отмены формулы – более 6 млрд гривен. Убыток ТЭС – 4 млрд грн", – анализирует нынешнюю ситуацию народный депутат Виктория Гриб – член комитета ВР по вопросам энергетики и коммунальных услуг (внефракционная).

Кстати, по требованию МВФ украинское правительство с января 2020 года приняло аналогичную отмененной год назад формулу расчета газа под названием Амстердам+, которая определила цену газа для населения. Правительство признало, что "импортный паритет" и стоимость доставки энергоносителя – справедливая и единственно правильная методика ценообразования на внутреннем рынке.

"Формирование цены на энергоносители по принципу импортного паритета с учетом расходов на доставку является общеевропейской практикой, – заявил директор консалтинговой компании ExPro Ukraine Геннадий Кобаль. – Де-факто сейчас газ импортируется и продается в Украине с привязкой к ценам на хабе. И даже внутриукраинские покупки газа, если, например, украинский потребитель с украинской добывающей компанией подписывает договор, там также указывается паритет, то есть цена в Европе плюс доставка", – пояснил Кобаль.

Как видим, результат налицо: цена газа в Украине снижается ежемесячно. Например, цена газа для населения в июне – 2,78 грн/куб. м. А в мае была 2,95 грн/куб. м. Когда цену монопольно устанавливал поставщик – она была высокой и не менялась, независимо от цен на международном рынке.

Кобаль также подчеркнул – все энергетические рынки торгуются с привязкой к рыночным ценам в Европе. С углем у нас вышло иначе – после отмены методики "импортный паритет плюс стоимость доставки" уголь в Украине подорожал, его сбыт затруднен, доходы шахтеров упали. Если бы сейчас действовала формула "Роттердам+", цена угля обеспечивала бы его сбыт, шахтеры имели бы стабильную зарплату.

Вместо своего угля – чужой газ

Еще одна причина, почему дефицитный еще недавно уголек теперь оказался ненужным – падение потребления электроэнергии, начавшееся в 2019 г. и усилившееся в 2020 г. Это связано с падением промышленного производства, которое длится уже год.

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Снижение производства электроэнергии на ТЭС составило 25% за 5 мес. 2020 г., за вторую половину 2019 г. – 13%.

Особые сложности для ТЭС связаны с приоритетным производством электроэнергии на АЭС, ТЭЦ и ВИЭ. Надозагрузка ТЭС привела к накоплению рекордного запаса угля в Украине: на 1 апреля 2020 г. – 2,8 млн т, на 79% выше, чем в 2019 г., что в 5 раз превышает норму.

Не удивительно, что добыча государственных шахт снизилась на 30% за 5 месяцев 2020 года и составила 1,115 млн т. Добыча государственных шахт в мае 2020 года снизилась на 18% относительно мая 2019 года.

Текущий долг ТЭС и ТЭЦ перед шахтами – более 3 млрд грн.

Но, как оказалось, проблема еще и в том, что некоторые энергокомпании перешли на работу на природном газе. Он более дорогой, чем уголь, поэтому такой переход может иметь только одну причину – "приватизированный" топ-менеджмент госкомпании покупает газ у коммерсантов, которым этот топ-менеджмент "понятен".

"Одна из причин — политика ПАО "Центрэнерго" (одной из ведущих украинских энергогенерирующих госкомпаний), в последнее время начавшего замещать украинский уголь газом, – говорит и. о. министра энергетики Ольга Буславец. – Реагируя на такие дестабилизирующие действия, Минэнерго инициировало решение о приоритетном использовании угля тепловой генерацией, и Кабмин его утвердил. Кроме того, министерство постоянно ведет переговоры с руководством "Центрэнерго" о содействии осуществлению расчетов за отгруженный уголь, но пока договоренности не достигнуты".

При этом шахтеры надлежащим образом выполняют свои обязательства по поставкам "Центрэнерго", отметила Буславец.

Решение проблем угольной промышленности может быть найдено только при условии стабильной работы тепловых электростанций. Похоже, что понимание сложности ситуации в угольной отрасли у правительства есть. На днях Кабмин принял решение – сделать украинский уголь, а не импортный газ, основным топливом для ТЭС. По словам премьера Дениса Шмыгаля, решение сохранит около 20 тысяч рабочих мест в угольной отрасли.

"Уголь станет основным топливом для производства электроэнергии на тепловых электростанциях. Неприемлемо, что мы закупаем импортный газ, тогда как наши шахтеры сидят без работы из-за отсутствия рынка сбыта", – сказал премьер.

И это правильно, ведь во многих небольших городах Донбасса и других регионов шахты являются градообразующими предприятиями. Если их закрыть – получится "обушки – под лавку, шахтеры – за прилавки", торговать на рынке. Вот только с покупателями вряд ли будет густо, если нынешние основные покупатели – шахтеры – станут продавцами…

Все подробности в спецтеме Тарифы на газ

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