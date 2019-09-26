Чем важен МВФ для Украины: Зеленский сделал заявление

Благодаря сотрудничеству с Международным валютным фондом (МВФ) Украине удастся достичь лучших результатов в верховенстве права, поддерживать макроэкономическую стабильность, привлечь прямые иностранные инвестиции и провести реформы для устойчивого экономического роста.
Об этом сегодня заявил президент Владимир Зеленский на встрече с бондхолдерами и представителями рейтинговых агентств в Нью-Йорке, сообщает пресс-служба главы государства.
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По его словам, миссия МВФ, которая находилась в Украине в течение последних недель, продемонстрировала поддержку инициатив украинской власти.
Зеленский напомнил, что в Украине заработал Высший антикоррупционный суд и завершается процесс подготовки к приватизации государственного имущества.
Он также рассказал о законодательных инициативах, целью которых является привлечение иностранного капитала в Украину.
"Мы разработали десятки законопроектов, направленных на улучшение инвестиционного климата. В частности, речь идет о реформах правоохранительной и судебной систем и снятии ограничений на движение капитала. Также в первом чтении принят законопроект о концессиях", – сказал Зеленский.
Новости "Сегодня" писали, что миссия МВФ начала работу в Киеве 12 сентября. По данным СМИ, она не будет рекомендовать совету директоров фонда заключать с Украиной новую программу кредитования.
В представительстве МВФ в Украине не стали комментировать эти публикации и добавили, что 26 сентября миссия завершает переговоры в Киеве. Итоговое заявление ожидается 27 сентября.
Текущую программу сотрудничества между Украиной и МВФ утвердили 19 декабря 2018 года. Транш в 1,4 млрд долларов поступил в том же месяце. В мае 2019 года в Киев приехала миссия фонда для пересмотра программы, однако уехала без рекомендаций. В МВФ заявили, что вернутся в Киев после начала работы Верховной Рады IX созыва и формирования нового Кабинета министров.
На данный момент, как сообщили СМИ, Киев и МВФ ведут переговоры о возможности нового кредитования Украины в размере до 5 млрд долларов по программе расширенного финансирования фонда EFF.
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