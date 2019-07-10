Черешня и черника могут подорожать: эксперты спрогнозировали цены на "витамины"

Урожай в этом году беднее, поэтому специалисты не ждут обвала цен

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На этой недели на рынках существенно увеличилось предложение малины, в связи в чем она резко подешевела на 20%. Какие еще "витамины" подешевеют, а какие добавят в цене, сайт "Сегодня" узнал у экспертов.

Если учесть общую тенденцию, то сейчас цены на овощи и фрукты должны идти на спад, поскольку увеличивается их предложение, говорят аналитики.

"Сейчас имеем пик предложения. То есть на сегодня не стоит ожидать подорожания чего-либо", – сказал исполнительный директор Экономического дискуссионного клуба Олег Пендзин.

Однако на предложение фруктов, а значит и на цены, влияет срок созревания того или иного сорта.

"По мере окончания сезона будет отходить клубника, а поздняя – немного поднимется в цене. То же самое будет с вишней, черешней", – говорит эксперт.

Также на предложение влияет погода. Из-за холодов клубника может подорожать на 7 грн за кг, добавляет Пендзин.

Предполагается и рост цен на чернику.

"[Возможное подорожание черники] связано с конкуренцией с перерабатывающими предприятиями. К примеру, оптом ягода стоит от 75 грн/кг, а перерабатывающие предприятия скупают по 60 – 65 грн/кг", – отмечает Татьяна Гетьман, руководитель департамента "Маркетинг-Аналитика" оптового рынка "Шувар".

А вот существенного подорожания яблок из –за неблагоприятных погодных условий и вероятного падения урожая на треть – не ожидается.

"Заморозков в апреле, когда яблони цвели, не было. Тяжело сказать, будет ли урожай, или нет, но вегетация у них прошла без проблем", – добавил он.

В целом, прошлогодний урожай "витаминов" был лучше, поэтому снижение цен в этот период сезона не будет таким резким. Погодные условия больше всего сказались на урожае мягких ягод и косточковых. Поэтому, за исключением абрикос, все дороже, чем в прошлом году, говорит Гетьман.

Олег Пендзин добавляет: овощи и фрукты выросли в цене на 50 – 60% в сравнении с прошлым годом, хотя инфляция составила только 9%, что объясняется сокращением предложения на рынке.

Ранее новости "Сегодня" сообщали, что Украина вышла на второе место в мире по темпам насаждения голубики. В прошлом году предприниматели заложили под эту ягоду около тысячи гектаров и сейчас ожидают урожая:

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