Через два года средние зарплаты по Украине будут 15 000 гривен – Шмыгаль

В Украине средняя зарплата уже превысила докризисный уровень и составила 11 600 гривен. Об этом сообщил премьер-министр Денис Шмыгаль на своей странице в Facebook.
По его словам, экономика Украины начала восстанавливаться и люди возвращаются на работу. Это делает возможным рост средней зарплаты в ближайшее время.
"Мы ожидаем, что уже в 2022 средние зарплаты по стране будут на уровне 15 000 гривен", – написал Шмыгаль.
Также премьер отметил, что в июле промышленность выросла на 1,4% против июня этого года.
"Из-за пика экономического коронакризиса в марте и апреле промышленное производство все еще демонстрирует падение год к году. Однако последние три месяца восстановления дают надежду, что мы начали устойчивый тренд на рост", – написал Шмыгаль.
Кроме того, уже более 5 млрд кредитов выдали по программе "5–7–9%" и еще более 300 млн грн компенсировали фермерам, чтобы они могли получить дешевый ресурс для развития собственного дела.
Шмыгаль также добавил, что продолжается приватизация убыточных госпредприятий и 3000 таких госпредприятий будут проданы.
"На этой неделе правительство утвердило список объектов, не подлежащих приватизации. Среди прочего это "Нафтогаз", "Укрпошта", "Укрзализныця", "Энергоатом" и другие. Все они останутся под руководством государства. Также будут приватизированы более 100 предприятий оборонного сектора", – рассказал он.
Напомним, минимальная зарплата в Украине повышается с 1 сентября до 5000 гривен.
Нынешний рост минималки станет первым этапом из трех запланированных. Кабмин уже одобрил макроэкономический прогноз, в котором также предусмотрено повышение минималки до 6000 и 6500 гривен в 2021 году.
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