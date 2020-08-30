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Через два года средние зарплаты по Украине будут 15 000 гривен – Шмыгаль

30 августа, 12:52

Татьяна Очеретяная Татьяна Очеретяная

В стране начала восстанавливаться экономика

В Украине средняя зарплата уже превысила докризисный уровень и составила 11 600 гривен. Об этом сообщил премьер-министр Денис Шмыгаль на своей странице в Facebook.

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По его словам, экономика Украины начала восстанавливаться и люди возвращаются на работу. Это делает возможным рост средней зарплаты в ближайшее время.

"Мы ожидаем, что уже в 2022 средние зарплаты по стране будут на уровне 15 000 гривен", – написал Шмыгаль.

Также премьер отметил, что в июле промышленность выросла на 1,4% против июня этого года.

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"Из-за пика экономического коронакризиса в марте и апреле промышленное производство все еще демонстрирует падение год к году. Однако последние три месяца восстановления дают надежду, что мы начали устойчивый тренд на рост", – написал Шмыгаль.

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Кроме того, уже более 5 млрд кредитов выдали по программе "5–7–9%" и еще более 300 млн грн компенсировали фермерам, чтобы они могли получить дешевый ресурс для развития собственного дела.

Шмыгаль также добавил, что продолжается приватизация убыточных госпредприятий и 3000 таких госпредприятий будут проданы.

"На этой неделе правительство утвердило список объектов, не подлежащих приватизации. Среди прочего это "Нафтогаз", "Укрпошта", "Укрзализныця", "Энергоатом" и другие. Все они останутся под руководством государства. Также будут приватизированы более 100 предприятий оборонного сектора", – рассказал он.

Напомним, минимальная зарплата в Украине повышается с 1 сентября до 5000 гривен.

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Нынешний рост минималки станет первым этапом из трех запланированных. Кабмин уже одобрил макроэкономический прогноз, в котором также предусмотрено повышение минималки до 6000 и 6500 гривен в 2021 году.

Все подробности в спецтеме Зарплаты в Украине

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зарплаты средняя зарплата Денис Шмыгаль
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