Через несколько лет Украина отключится от российских и белорусских энергосистем – Гончарук

В эфире программы Сегодня премьер-министр заявил, что это логичный шаг к присоединению в 2023 году к европейской сети

В эфире программы "Сегодня" премьер-министр Украины Алексей Гончарук заявил о том, что в 2023 году украинская энергосистема должна стать частью европейской энергосистемы.

"Необходимые документы уже подписаны, просто надо над этим работать. Мы надеемся, что в 2023 году это объединение сетей, украинской и европейской, уже произойдет. Это даст нам возможность, в том числе и нашей атомной генерации, даже экспортировать электроэнергию, и на этом зарабатывать. Сейчас, на самом деле, проблема экспорта из Беларуси значительно преувеличена. Откровенно говоря, там не такие большие объемы", – сказал премьер-министр Украины.

По словам премьера Гончарука, украинская энергосистема долгое время была совмещена с российской, с белорусской и молдавской. Однако присоединение к европейской энергосистеме, как следует со слов главы правительства, предполагает отказ от единой энергосистемы с Россией и Беларусью.

"Для того, чтобы присоединиться к европейской сети, нам придется отрезаться от российской и белорусской. Мы от этого никуда не денемся, и это историческое решение уже принято. То есть, к этому мы уже постепенно стремимся", – добавил премьер Алексей Гончарук.

Ранее сообщалось, что Рада внесла изменения в закон о рынке электроэнергии , которыми запрещает импорт электроэнергии из России по двусторонним договорам.

18 сентября Верховная Рада приняла закон "О внесении изменений в некоторые законы Украины в сфере использования ядерной энергии", в который глава энергетического комитета парламента Андрей Герус пролоббировал поправку, которая позволила коммерческий импорт электроэнергии. По словам Геруса, импорт должен был осуществляться из Беларуси. Однако с 1 октября начался импорт электроэнергии из России, который в ноябре вырос втрое по сравнению с октябрем и занял 15% украинского рынка. В результате останавливаются украинские ТЭС и шахты.

Ранее народный депутат Украины, член фракции "Европейская солидарность" Алексей Гончаренко заявил, что импорт электроэнергии из РФ означает, что мы финансируем энергоотрасль страны-агрессора вместо собственной. По его мнению, ситуацию по восстановлению импорта электроэнергии из РФ должна расследовать Служба безопасности Украины.

Читайте самые важные и интересные новости в нашем Telegram

Реклама