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Через OpenMarket пустили с молотка имущество на 10 миллиардов гривен

Сегодня, 12:42

Система реализации имущества отчиталась о новом рекорде

/ Фото: Pixabay

Количество имущества, проданного на OpenMarket (ГП "СЕТАМ" Министерства юстиции Украины), достигло 10 млрд гривен. Средства направлены в государственный бюджет. Об этом сообщила пресс-служба системы реализации имущества.

Так, было проведено 54 904 успешных торгов. Повышение цены по сравнению со стартовой в среднем составляет 10,7% (после внедрения блокчейна - 17,8%), а доходность – 5,8%. В системе зарегистрированы 65 367 пользователей. Как известно, OpenMarket стал первым в мире аукционом, который стал применять технологию блокчейн.

"Рекорд продаж – это результат совместной работы наших партнеров: банков, Государственной исполнительной службы, Национального агентства Украины по вопросам выявления, розыска и управления активами, полученными от коррупционных и других преступлений (АРМА) и других", – отметил генеральный директор ГП "СЕТАМ" Виктор Вишнев.

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Напомним, ранее OpenMarket вышел на рынок земли. К продаже на специальной площадке в сентябре 2018 года были предложены права аренды на участки. Также аукцион начал реализацию имущества банков-банкротов

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Фото: REUTERS/Regis Duvignau

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Ранее сайт "Сегодня" побывал на самом большом складе арестованного имущества в Украине. Оказалось, что на складе СЕТАМ чего только нет – от покрытых мхом автомобилей времен СССР до люксовых моделей:

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аукционы СЕТАМ OpenMarket Вишнев

Источник: Сегодня

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