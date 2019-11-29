Черная пятница в самом разгаре: как не попасться на обман и не накупить лишнего

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Сегодня Черная пятница – день больших распродаж в магазинах по всей планете. Первую пятницу после Дня благодарения Черной, то есть прибыльной, стали называть в 60-х годах американцы. Мода на скидки и культура распродаж последние годы добралась и до Украины. Психологи предупреждают, сегодня следует быть осмотрительными, чтобы не накупить хлама и не попасть на крючок к аферистам.

В белой плюшевой шубке и такого же цвета платье, едва прикрывающем колени блогерка-модельер Татьяна позирует фотографу прямо посреди улицы. Говорит, что платье для такого образа пришлось покупать дважды.

"Купила платье. А в этих сумбурных событиях ты не можешь примерить хорошо. Ты смотришь и все", – говорит она.

Упорная покупательница "влетела" на сумму в 1700 гривен, и это уже со скидкой. Несмотря на то, что имела чек – в магазине принимать товар обратно категорически отказались.

"Они по чеку увидели, что это было куплено по акции и заявили, что это скидка, акционный товар, возврату не подлежит", – рассказывает Татьяна.

Еще как подлежит, убеждают в Союзе прав потребителей!

Максим Несмеянов Исполнительный директор Союза потребителей Украины:

"Если товар не б/у, то на него гарантия есть, и право возврата есть".

Чаще всего некондицию продают в отделе бытовой техники, там проверить недостатки сразу невозможно, а доказать, что повредили не во время транспортировки, а еще на заводе – довольно проблематично. А насторожить покупателей техники должна большая скидка.

"И как раз самые большие скидки они и будут наблюдаться на те товары, которые уже лежали на прилавках, которые валялись на складе, то, что надо распродать", – отмечает Татьяна Дзюба, маркетолог.

И скупиться выгодно во время Черной пятницы можно, если накануне не полениться и в течение нескольких недель мониторить цены в магазине. В Украине вовсе не редкость, когда перед днем скидок цены ползут вверх.

Поэтому, чтобы черная пятница не стала черной дырой в вашем кошельке, в Союзе потребителей советуют помнить: ни один продавец даже во время неистовых акций себя не обидит.

Напомним, ранее новости "Сегодня" писали о том, как проходит "черная пятница" по-украински: теперь мы опережаем даже американцев. Как сообщалось, в 2017 году в течение "черной пятницы" объем покупок, оплаченных картами банка, превысил среднесуточный показатель в 10 раз! В этот день украинцы заплатили через сеть торговых терминалов 630 млн грн.

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