"Черные пятницы" стали длиннее: когда идти на шопинг в Украине

Фото: REUTERS/Stephanie Keith

В 2019 году "черная пятница" в Украине будет иметь ряд особенностей, которых либо не было раньше, либо эти тенденции были не так заметны. Например, многие торговые заведения решили растянуть "черную пятницу" во времени, пишет сайт "Сегодня".

Так, ряд интернет-магазинов объявили, что распродажи начнутся сразу после полуночи в ночь с 28 до 29 ноября. Да и целый ряд крупных торговых центров решили устроить "ночь распродаж" накануне "черной пятницы", а завершить работу планируют через 24 часа, тоже к полуночи или даже позже.

Кроме того, ряд торговых площадок решили растянуть распродажу на все выходные, так что "черная пятница" у них закончится в "кибер-понедельник". Еще ряд магазинов (в том числе одежды) решили устроить даже "неделю черной пятницы", объявив скидки еще с начала недели.

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Такие "удлиненные" распродажи позволят покупателям избежать толчеи в саму "черную пятницу", а магазинам – привлечь больше покупателей. Ведь обегать все интересные магазины в один день для тех, кто серьезно настроился на распродажу, просто нереально.

А о том, настоящие ли скидки предлагают украинцам в "черную пятницу" в 2019 году, читайте на сайте "Сегодня" – "Черная пятница" начинается в полночь: не спешите выходить из дома

Ранее мы также рассказывали о секретах удачных покупок в "черную пятницу":

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