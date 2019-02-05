Четыре рабочих дня вместо пяти – ждать не так долго, как кажется

Сколько работают люди в разных странах и кто в Украине уже может взять себе "лишний" выходной

Фото: Pixabay

Четыре рабочих дня вместо пяти – ждать не так долго, как кажется Александра Романюк //smm.ollcdn.net/i/image_610x343/media/image/5c5/888/3ee/5c58883ee27d1.jpg //smm.ollcdn.net/i/image_150x100/media/image/5c5/888/3ee/5c58883ee27d1.jpg 2019-02-05T07:43:00+02:00 Экономика Сколько работают люди в разных странах и кто в Украине уже может взять себе "лишний" выходной

Мысль о переходе на четырехдневную рабочую неделю, высказанная на Всемирном форуме в Давосе в этом году, заинтересовала многих и вызвала горячие дискуссии.

Одни спорят о том, будут ли украинцы тратить "лишний" выходной по прямому назначению – на отдых или самообразование, – либо же воспользуются им "в корыстных целях": чтобы подзаработать на стороне. Другие подсчитывают, на сколько в случае внедрения такого новшества уменьшится ВВП, который и при пятидневке растет более чем скромными темпами.

Надо сказать, что пятидневная рабочая неделя хотя и считается мировым стандартом, но соблюдается далеко не во всех странах. Есть государства, которые уже давно перешли на 4-дневку либо уменьшили количество рабочих часов в день. В других же пять рабочих дней по 8 часов – "голубая мечта" трудящихся, которые сегодня проводят на рабочих местах по 10-11 часов или работают практически без выходных.

Самые "отдыхающие" и самые "работающие" страны

Статистику средней занятости людей в разных странах мира ведет Международная организация труда (МОТ). По данным этой организации, среднее количество рабочих часов в неделю, в зависимости от стран, колеблется между 30 (островное государство Микронезия в Океании) и 54 (Непал). Причем прямой зависимости между количеством рабочих часов в неделю и благополучием стран обнаружить не удалось. Впрочем, обратной зависимости – тоже.

Например, среди стран с самой протяженной рабочей неделей оказались и богатейшее нефтяное государство ОАЭ с ВВП на душу населения 68-71 тыс. долларов (по разным подсчетам), и беднейшая Гамбия с ВВП на душу населения 1,7 тыс. дол. В ОАЭ средняя рабочая неделя длится 53 часа, а в Гамбии – 50 часов.

В то же время к странам с самой короткой рабочей неделей относятся такие небогатые страны, как Тувалу и островное государство Микронезия в Океании (их достаток – по 3,6 тыс. дол. ВВП на душу населения). Но одновременно – и такие благополучные страны, как Нидерланды (52,5 тыс. дол. на душу населения и Норвегия (60-93 тыс. дол. на человека, по разным подсчетам МВФ и ВБ). Жители Микронезии работают в среднем по 30 часов в неделю, Тувалу – 31 час, Нидерландов – 32 часа, Норвегии – 34 часа.

В Украине рабочая неделя длится в среднем 39 часов. Столько же работают граждане большинства других постсоветских государств. А вот в большинстве стран Западной Европы рабочая неделя немного меньше. Например, в Австрии, Германии, Дании – 35 часов, во Франции и Великобритании – 36, в Бельгии, Италии – 37. В США рабочая неделя длится в среднем 37 часов, в Канаде – 36. Это еще раз подтверждает, что поговорка "кто много работает, тот хорошо ест" в данном случае не работает.

От чего зависит продолжительность рабочей недели

Есть точка зрения, что в странах, которые ставят перед собой высокие цели развития, рабочая неделя длиннее, чем в остальных. Или так: в странах, которые хотят достичь большого экономического прогресса, не может быть короткой рабочей недели.

С одной стороны, такие страны, как Китай или Польша, подтверждают эту сентенцию. В Китае, например, рабочая неделя одна из самых длинных – 46 рабочих часов. В Польше тоже больше, чем в Украине, – 40 часов. Но есть страны, в которых и такая взаимосвязь не работает. Например, по итогам 2017 года существенный экономический прогресс демонстрировала Эфиопия, где годовой рост ВВП был одним из самых высоких в мире – 10,9%. Вместе с тем рабочая неделя в этой стране длится всего 33 часа. В Гане, которая в 2017-м показала прирост ВВП 8,4%, работают в среднем 35 часов в неделю, а каждый третий – и того меньше.

Конечно, в разных странах, на разных континентах свои традиции, условия труда и уровень развития и традиции. Но если посмотреть на наших ближайших соседей, Европу, скорее, можно говорить о том, что меньше времени проводят на работе жители высокоразвитых, технологичных стран, где производительность труда достаточно высока.

К тому же надо отметить, что сокращение продолжительности рабочей недели год от года прослеживается во многих странах мира. Так, по данным МОТ, в той же Австрии еще в 1991 году продолжительность рабочей недели составляла 41 час, в 2007 году она уже сократилась до 38 часов, а с 2017-го – до 35 часов. В Бельгии в 1992-м работали в среднем по 39 часов в неделю, как сейчас в Украине, а за 25 лет рабочая неделя сократилась на 2 часа (до 37 часа). В Канаде в 1990-м работали по 38 часов, сейчас – по 36 часов в неделю. В Китае в 2005-м рабочая неделя составляла 48 часов, сейчас в среднем 46.

Но есть страны и с обратными тенденциями, хотя таких гораздо меньше. Например, в Азербайджане в 2009 году работали в среднем 35 часов в неделю, а в 2017-м продолжительность рабочей недели в этой стране увеличилась до 37 часов.

Как освободить один день

Говоря о сокращении рабочей недели до четырехдневки, обычно подразумевают, что количество часов уменьшится пропорционально. Например, в странах, где сейчас работают по 40 часов, будут работать по 32 часа, где работают 33 часа – будут трудиться всего по 26-27 часа в неделю. Однако если говорить о развитых европейских странах, где, как уже отмечалось, люди заняты на работе по 33-37 часов в неделю, есть возможность сократить число рабочих дней, увеличив время и не меняя общее количество рабочих часов. Например, те, кто работает сегодня по 7 часов 5 дней в неделю (общие трудозатраты – 35 часов в неделю), могут получить 8,5-часовой рабочий день и 3 выходных дня.

Конечно, так в странах с 50-часовой рабочей неделей такую перестановку не сделаешь, но наверняка первыми о сокращении рабочих дней задумаются именно развитые, технологичные страны, а у них в большинстве случаев рабочая неделя длится меньше 40 часов. А в некоторых странах – например, в Нидерландах – многие работники и так заняты на производстве 4 дня в неделю.

"Головной офис нашего банка находится в Голландии, и я должна сказать, что в этой стране давно многие работают 4 дня в неделю", – говорит генеральный директор ING Bank Ukraine Саида Джарболова.

Когда это произойдет у нас

Что касается Украины, то эксперты считают, то в ближайшее время нам такая радость не "светит".

"Я думаю, для Украины это сейчас не актуально. Может, когда будет ВВП на душу населения, как в Швейцарии, тогда можно будет об этом думать. Но на ближайшие лет десять, думаю, будем работать по 5 дней в неделю", – сказал, например, на недавнем форуме Европейской бизнес-ассоциации ее председатель Томаш Фиала.

Вместе с тем эксперты отмечают, что сокращение продолжительности труда – мировой тренд, и в эпоху 4-й технологической революции, на пороге которой, по их мнению, стоит человечество, эффективность работы будет измеряться отнюдь не временем, проведенным в офисах. А стало быть, не стоит утверждать, что сокращение рабочей недели такая уж сказка для Украины.

"Я согласна с тем, что Украина пока не готова. Но в ближайшем будущем эффективность бизнеса будет определяться не количеством рабочих дней. Она будет измеряться иначе. Все меньше мы будем говорить о том, нужна 40-часовая рабочая неделя или 20-часовая. Потому что мир уходит совершенно в другие принципы работы. Важно, чтобы поставленная задача была выполнена. Поэтому я думаю, ситуация в мире будет меняться, и, если Украина находится в тренде, она не сможет остаться в стороне", – спрогнозировала гендиректор International Finance Corporation Елена Волошина.

На некоторых предприятиях четырехдневка – уже реальность, хотя и "скрытая"

Представители бизнеса признали, что уже сейчас многие предприятия практикуют "скрытую четырехдневку" или же работу вне офиса.

"В этом году наш банк начал эксперимент, предложив менеджменту один день в неделю работать вне офиса. Инфраструктура и технологии это позволяют. И это сделано для того, чтобы позволить менеджерам побыть вдали от текучки офиса, от тех неожиданностей и маленьких проблем, с которыми приходится сталкиваться. С тем, чтобы подумать стратегически, что-то почитать и раскрыть свою креативность. И мы рассчитываем на результат", – рассказала Саида Джарболова.

"Мы давно разрешаем сотрудникам работать удаленно. Действительно, технологии сейчас это позволяют, и каждый сотрудник может работать удаленно. Сколько дней в неделю – каждый определяет самостоятельно, конечно, учитывая график и круг своих обязанностей. У многих командировки, встречи, сложный график. Но это возможно, и, мне кажется, от понимания, что есть такая возможность, сотрудникам уже морально. И даже если хотя бы раз в месяц человек воспользуется этой возможностью, мне кажется, индекс счастья уже начнет подрастать, а ведь именно это важно", – делится опытом Инга Андреєва, генеральний директор Mastercard Europe SA.

Напомним, ранее сайт "Сегодня" рассказывал, ждать ли повышение уровня зарплат в Украине в 2019 году.

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АВТОР: Александра Романюк Источник: Сегодня Если вы нашли ошибку в тексте, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter Орфографическая ошибка в тексте: Послать сообщение об ошибке автору? Комментарий для автора (не обязательно): Сообщение должно содержать не более 250 символов Отмена Отправить Выделите некорректный текст мышкой Спасибо! Сообщение отправлено.

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