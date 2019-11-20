Четырехдневка в Украине: где найти такую работу и насколько она эффективна

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Не так давно в японском подразделении компании Microsoft сотрудников на месяц перевели на четырехдневную рабочую неделю. К стандартным выходным добавилась пятница, при этом зарплату не сокращали. Эксперимент показал, что эффективность работников, которые отдыхают больше, возросла на целых 40%. Сайт "Сегодня" решил разобраться, на каких вакансиях в Украине предлагают четырехдневный график и насколько это эффективно.

Работа с четырехдневным графиком в Украине: есть ли такое

В мире уже давно обсуждают идею о четырехдневной рабочей недели. Еще в начале 2019 года психолог из Уортонской школы бизнеса Адам Грант (США) и экономист Рутгер Брегман (Нидерланды) в Давосе отмечали, что при снижении продолжительности рабочего времени люди могут эффективнее сосредоточить внимание, а качество и креативность возрастают.

Брегман также рассказывал об опыте миллиардера Генри Форда, который обнаружил, что после перехода от 60-часовой к 40-часовой рабочей неделе его рабочие стали продуктивнее, т.к. меньше уставали. После этого многие компании по всему миру начали экспериментировать с продолжительностью рабочей недели и давать своим сотрудникам три дня выходных вместо положенных двух. Эксперименты показывали увеличение продуктивности труда. Хотя о полномасштабном переходе на такую модель пока говорить рано, уже сейчас можно найти вакансии, где предлагают четырехдневную рабочую неделю. Правда, сделать это не так просто.

Согласно данным аналитического центра hh.ua|grc, предложения о работе с четырехдневной рабочей неделей на украинском рынке труда найти можно, хотя такие вакансии довольно редки. По большей части они касаются производственных специальностей: инженеров, механиков, электромонтеров и тому подобное.

Чаще всего работать по укороченной неделе предлагают в таких сферах, как металлургия и металлообработка, медицина и фармацевтика, розничная торговля, строительство, транспорт и управление персоналом.

"А вот, что касается предоставления гибкого графика, то украинские работодатели охотнее идут навстречу поисковикам. Так, из всех вакансий, размещенных на hh.ua|grc в течение 2019 года, 6% приходилось на предложения по такому графику. Самые активные ­— работодатели из отраслей IT, розничной торговли и маркетинга. Интересно, что подобные предложения можно было найти, например, и в банковской сфере, которая считается достаточно консервативной. Например, искали бухгалтера по графику — 3 дня в офисе, 2 дня удаленно, 2 дня выходных. Или аналитика с плавающим временем начала рабочего дня: с 8 до 11", — рассказывает руководитель экспертно-аналитического центра hh.ua|grc Юлия Дрожжина.

Она добавляет, что согласно прошлогодним исследованиям, по четырехдневному графику работает всего 2% респондентов, хотя 30% считают его оптимальным. В целом же, большинство опрошенных предпочли бы самостоятельно регулировать свой рабочий график.

Антонина Стадник, HR Generalist компании UAPAY в комментарии сайту "Сегодня" рассказала, что в Украине общепринята пятидневная рабочая неделя, а четырехдневную могут позволить себе только те предприятия, от деятельности которых напрямую не зависят другие организации. Например, банки не могут работать четыре дня, поскольку их клиенты обращаются к банковским услугам пять дней в неделю. Точно также и сотрудники, от работы которых зависят их коллеги, не могут работать только четыре дня. Вместе с тем, вакансии на неполную рабочую неделю в Украине есть, но обычно это малоквалифицированная работа второго плана, например, различные ассистирующие должности в розничном секторе.

"В то же время, некоторые предприятия практикуют четырехдневную рабочую неделю, если объем выполняемых ими заказов зависит от сезонных или других факторов. Допустим, строительная организация может сократить рабочую неделю до четырех дней на период небольшого числа заказов, и снова ее увеличить, когда число заказов возрастет. Это позволяет сохранить персонал и поддержать рабочее настроение в коллективе. При этом четырехдневная рабочая неделя не обязательно означает, что в пятницу на работе никого нет: просто одни сотрудники не выходят в пятницу, а другие — в понедельник или другой день", — говорит Стадник.

Насколько это эффективно

Эксперименты с четырехдневкой в крупных компаниях показывали хорошие результаты. Например, у компании Microsoft, которую мы упоминали выше, не только улучшилась продуктивность, но и на 10% снизились коммунальные расходы.

К тому же, согласно исследованиям британского аналитического центра Autonomy, каждый час работы негативно влияет на климат планеты. Одним из способов, которые помогут остановить глобальное потепление, является сокращение дней в рабочей неделе.

Вадим Бардась из European Analytical Centre в комментарии сайту "Сегодня" рассказал, что наряду с широкой инновационной роботизацией, собственники компаний также рассматривают возможности повышения эффективности персонала.

"Уже несколько мировых независимых исследовательских центров сообщают, что при несущественном сокращении рабочей недели производительность труда повышается на 20-40%. Потеря времени окупается более высокими показателями эффективности. В Украине похожая практика уже частично присутствует в сегментах ИТ, дизайна и творческих работ, а также в сфере услуг в виде неполной рабочей недели. Эффективность данного подхода управлением временем персонала может отличаться в зависимости от сегмента. Например, в производстве и логистике данный подход может себя не зарекомендовать, а вот в сфере графического дизайна и создания диджитал-брендов – позволить повысить финансовые результаты", — поясняет Бардась.

Но, помимо этого, эксперты по всему миру отмечают, что четырехдневная рабочая неделя только усилит неравенство. Потому что люди, которые работают на производствах или занимаются любым другим физическим трудом, не смогут работать меньше – у них попросту упадет производительность. Например, слесари или дворники просто не успеют выполнить необходимый объем работы за четыре дня вместо пяти.

Поэтому, по словам экспертов, несмотря на то, что затея сама по себе неплохая, а итоговые результаты радуют высокими показателями, ни в Украине, ни в мире эта практика пока что не приживется массово.

"Похожий эксперимент проводили в Голландии, в Новой Зеландии. И вроде бы все они показали высокую эффективность, однако через некоторые время все работодатели вернулись к пятидневной рабочей неделе, разве что в пятницу разрешают чуть раньше уйти с работы. Поскольку, когда весь мир работает пять дней в неделю, а в азиатских странах — даже шесть дней в неделю, очень сложно выпасть из общей колеи", — подытожила Стадник.

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