Чиновники декларируют церкви, а власти готовят людей к повышению цен на газ: итоги дня

ОБЩЕСТВО

23 раза за минувшие сутки российско-оккупационные войска нарушили режим прекращения огня. В результате боевых действий двое украинских военнослужащих были ранены, еще двое получили болевые травмы, сообщил пресс-центр Операции объединенных сил. Также в результате подрыва на минно-взрывном устройстве погибло двое военных, трое получили ранения и боевые травмы

Погибли 44 человека на прошлой неделе – с 20 по 26 августа – на водоемах. Об сообщила ГСЧС Украины. Кроме того, за прошедшую неделю ликвидировано 3 тыс. пожаров, спасено на пожарах 22 человека и не допущено уничтожение огнем 679 зданий и 64 единицы техники. Но на пожарах погиб 21 человек.

Увеличилась на 9,1 км общая протяженность автомобильных дорог государственного значения в Украине, до 46994,1 км после включения в Перечень автомобильных дорог общего пользования национальной автомобильной дороги от города Запорожье до острова Хортица.

77% опрошенных украинцев считают наиболее актуальной проблемой для Украины военный конфликт на востоке страны – таковы результаты проведенного компанией Seetarget социологического исследования. При этом половина опрошенных такой проблемой считают коррупцию и взяточничество, треть указали на безработицу, 19% – на низкие зарплаты и пенсии, а 16% – на недостаточный уровень соцзащиты.

125676 комплектов постельного белья для купейных и плацкартных вагонов купила"Укрзализныця" с начала 2018 года по состоянию на 1 августа. Также компания приобретены 3155 комплектов белья для вагонов СВ.

11 украинских депутатов и чиновников задекларировали церкви и часовни. Об этом сообщил Bihus.Info.

Не повлияет на размер платежей за коммунальные услуги для получателей субсидий повышение цен на газ для населения. Об этом сообщил вице-премьер-министр Павел Розенко: "Вероятный перерасчет цены на газ на получателях субсидий никак не отразится, потому что они платят и будут платить фиксированную сумму".

ЭКОНОМИКА

Ослабил на 4 копейки до 27,89 гривен за доллар национальную валюту Национальный банк на 28 августа по сравнению с предыдущим банковским днем, 27 августа.

Выполнен с дефицитом 13,356 млрд грн Государственный бюджет за январь-июль против 27,003 млрд грн профицита за аналогичный период предыдущего года. Сводный бюджет (государственный плюс местные) за семь месяцев выполнен с профицитом 7,517 млрд грн, что в 7 раз ниже профицита за аналогичный период предыдущего года.

На 725 млн долл. Украина разместила еврооблигаций со сроком обращения полгода. Цена размещения составила 95,551% номинала, что соотвествует доходности около 9,15% годовых. Эти средства нужны, прежде всего, для того, чтобы в сентябре совершить выплаты по старым долгам.

Увеличила на 92,2% после завершения отопительного сезона Украина запасы природного газа в своих подземных хранилищах – с 7,4 млрд куб. м до 14,3 млрд. При сохранении в августе-сентябре темпов закачки в хранилища 1,6 млрд куб. м газа ежемесячно, в октябрь страна войдет с запасами около 16 млрд куб. м. При этом Кабинет министров ожидает, что запасы газа к 1 ноября 2018 года составят 17 млрд куб. м.

Увеличился на 6,7% в течение минувшей недели уровень запасов угля газовой и антрацитовой групп на украинских ТЭС и ТЭЦ. Неделей ранее прирост составил 5%. Об этом свидетельствуют данные Минэнерго.

28 августа Министерство финансов будет размещать гривневые облигации внутреннего государственного займа (ОВГЗ). К размещению предлагаются гривневые бумаги со сроком обращения 154 дня, 308, 1 008 и 1 729 дней. Дата их погашения – 30 января 2019, 3 июля 2019, 2 июня 2021 года и 24 мая 2023 года соответственно.

МИР

21% компаний трудоустраивает украинских работников в Польше. Об этом говорится в исследовании польской компании Personnel Service под названием Барометр трудовой иммиграции. Количество работающих в Польше украинцев на 10% больше, чем в предыдущем подобном исследовании, что свидетельствует о все большем дефиците рабочей силы на польском рынке. 40% украинских заробитчан трудоустроены в крупных компаниях, в средних – 29%, а в малых – 18%. Согласно исследованию, в ближайшие 12 месяцев найти работников из Украины планирует 17% польских предприятий. Посол Украины в Польше Андрей Дещица сообщил, что в Польше живет и работает не менее 1 млн граждан Украины, около 200 тыс. украинцев получили "карту поляка".

Вырастет на 30-50% в следующем году количество украинских граждан, прибывающих на работу в Литву – прогнозирует департамент миграции. По его данным, в течение 7 месяцев иностранцам выдано 22,2 тыс. рабочих виз, их которых около 80% – украинцам. Еще 6,3 тыс. граждан Украины получили вид на жительство в Литве.

Выросла до 892 евро во втором квартале средняя "чистая" зарплата в Литве. За год "грязная" зарплата увеличилась на 12,4% или 98 евро. Во втором квартале 2017 средняя "чистая" зарплата была 794 евро. В начале этого года минимальная зарплата в стране увеличилась до 400 евро, установлены минимальные социальные взносы для людей, которые получают зарплату меньше минимальной. Сейчас обсуждается вопрос об увеличении минимальной зарплаты до 420 евро. Однако МВФ призвал Литву сократить темпы роста минимальных зарплат.

Превысило миллион количество электромобилей в Европе в первом полугодии 2018 года, а до конца года по дорогам континента будут ездить уже 1,35 млн таких машин. Об этом говорится в исследовании шведской аналитической компании EV-Volumes. Продажи электромобилей, по данным аналитиков, в первой половине 2018 года увеличились на 42% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года и достигли 195 тысяч. Но электромобили пока составляют лишь 2% от всех покупок машин в Европе.

Сорт яблок "рэд делишес" на рынке США, лидировавший по популярности в течение последних пяти десятилетий, по итогам текущего года может уступить первенство сорту "гала". В 2018 году в стране ожидается рост урожая яблок сорта "гала" на 5,8%, до 52,4 млн ящиков, тогда как производство "рэд делишес" сократится на 11%, до 51,7 млн ящиков. Ящик весит 19 кг.