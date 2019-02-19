Число абонентов мобильной связи сокращается, а пользователей интернета – растет: итоги дня

Центризбирком готовится к выборам, а Национальный банк утилизировал 663 млн банкнот

Число абонентов мобильной связи сокращается, а пользователей интернета – растет: итоги дня Сергей Гусев 2019-02-19T22:01:41+02:00 Экономика Центризбирком готовится к выборам, а Национальный банк утилизировал 663 млн банкнот

Общество

12 раз за минувшие сутки российско-оккупационные войска нарушили режим прекращения огня. В результате обстрелов четверо украинских военнослужащих были ранены, сообщил пресс-центр Операции объединенных сил.

2949 украинских военных погибли на Донбассе за время российской агрессии (по официальным данным).

29 новых бригад и полков сформировано за время противостояния российской агрессии, обновлен отдельный род войск – Десантно-штурмовые войска, создан отдельный род сил – Силы специальных операций.

Проработали 5756 вызовов из которых 599 – вызовы о дорожно-транспортных происшествия. В течение суток, 18 февраля, патрульные полицейские. Составлено 127 административных материалов за управление в состоянии опьянения.

158 514 630 грн планирует потратить Центральная избирательная комиссия на изготовление избирательных бюллетеней. Закупки состоятся путем переговорной процедуры.

31% украинцев считают, что за нападения и убийства общественных активистов в 2018 году несут ответственность руководство государства и правоохранители, свидетельствуют результаты опроса, проведенного фондом "Демократические инициативы" им. Илька Кучерива и социологической службой Центра Разумкова.

"Международные авиалинии Украины" договорились с исландской авиакомпанией Icelandair об осуществлении рейсов в столицу Исландии – город Рейкьявик. Рейсы будут осуществляться с пересадкой – транзитом через Хельсинки, Копенгаген, Мюнхен или Франкфурт.

34 чиновников с начала февраля 2019 года Национальная полиция разоблачила во взяточничестве. Задокументировано 30 фактов взяточничества. За решение вопросов, входивших в компетенцию правонарушителей, 34 человека получили взяток на сумму 1,6 млн гривен. В настоящее время 25 фигурантам сообщено о подозрении, из которых 18 избрана мера пресечения.

Экономика

Укрепил на 1 копейку до 27,17 гривень за доллар национальную валюту Национальный банк на 20 февраля по сравнению с предыдущим банковским днем, 19 февраля.

Повысил на 0,22% Национальный банк на 19 февраля по сравнению с предыдущим банковским днем курс золота – до 359,9 тыс. грн за 10 тройских унций.

Утилизировал 663 млн банкнот на 47,42 млрд грн в 2018 году Национальный банк. Это меньше по количеству на 16,7% и по сумме на 6,2% чем в 2017 году.

Около 160 проектов грантовой поддержки для малого и среднего бизнеса планирует в этом году реализовать в нашей стране Европейский банк реконструкции и развития.

53,934 млн человек составляло по состоянию на 1 января 2019 года количество абонентов мобильной связи в Украине. Это на 3,2% меньше, чем год назад.

Увеличилась на 10,3% за год количество абонентов интернета – до 26,067 млн человек, сообщила Государственная служба статистики,

Мир

В Польше от осложнений, вызванных гриппом на прошлой неделе, умерли 25 человек. Об этом сообщает Радио Польша со ссылкой на данные Национального института общественного здравоохранения, В общей сложности с начала сезона гриппа (с октября) было зафиксировано 2,5 млн случаев заболеваний и подозрений на грипп, а также 48 смертей, вызванных этой болезнью.

Германия и Франция подписали оборонительную сделку направленную на регулирование экспорта вооружений в третьи страны. Стороны согласовали углубления сотрудничества в 15 сферах, при этом к реализации согласованной программы планируется приступить немедленно.

Власти Польши официально объявили о начале строительства канала через Вислинскую (Балтийскую) косу, который соединит Балтийское море с Калининградским заливом. Длина канала составит чуть более километра, глубина – 5 метров. Он позволит судам длиной до 100 метров заходить в польский порт Эльблонг, минуя территориальные воды России.

Вошли в акваторию Черного моря плавбаза ВМС Германии Werra и минный тральщик ВМС Турции Akcakoca, входящие в состав Второй постоянной противоминной группы НАТО. В группу также входят румынский и болгарский тральщики. После начала кризиса на востоке Украины в Черное море регулярно заходят корабли ВМС США и других стран НАТО. В соответствии с Конвенцией Монтрё 1936 года, военные корабли нечерноморских государств могут находиться в акватории Черного моря не более 21 суток.

Должен быть сокращен на 30% по сравнению с уровнем 2019 года к 2030 году средний размер выбросов углекислого газа тяжелыми грузовиками и автобусами. Этот ориентир будет пересматриваться в 2022 году, тогда же будет выстроена стратегия на период после 2030 года. Кроме того, согласована промежуточная цель – снижение выбросов углекислого газа к 2025 году на 15% по сравнению с уровнем 2019 года.

Калифорния и еще 15 американских штатов подали судебный иск против администрации президента США Дональда Трампа из-за его решения объявить режим чрезвычайного положения для финансирования строительства стены на границе с Мексикой.

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АВТОР: Сергей Гусев Источник: Сегодня Если вы нашли ошибку в тексте, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter Орфографическая ошибка в тексте: Послать сообщение об ошибке автору? Комментарий для автора (не обязательно): Сообщение должно содержать не более 250 символов Отмена Отправить Выделите некорректный текст мышкой Спасибо! Сообщение отправлено.