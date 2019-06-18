Число кандидатов в депутаты быстро растет, налоговики нацелились на владельцев недвижимости: итоги дня

Главные события 18 июня в Украине и мире

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Общество

34 раза за минувшие сутки российско-оккупационные войска нарушили режим прекращения огня. В результате обстрелов один украинский военнослужащий был ранен, сообщил пресс-центр Операции объединенных сил.

Разыскали 9 детей, о которых ранее поступили сообщения об исчезновении, за выходные с 15 по 17 июня правоохранители Киевской области по горячим следам.

Зарегистрировала 461 кандидата в народные депутаты на внеочередных выборах в Верховную Раду по состоянию на 17 июня Центральная избирательная комиссия: баллотирующихся в порядке самовыдвижения – 414, выдвинутых политическими партиями – 47.

17 июня совершила первый рейс по направлению Харьков – Краков ирландская лоукост-авиакомпания Ryanair.

Направить около 200 тысяч уведомлений-решений об уплате налога на недвижимое имущество отличное от земельного участка на общую сумму в 270 млн грн планируют до 1 июля налоговики в Киеве. В прошлом году было отправлено 50 тыс. таких уведомлений.

3,376 млн человек воспользовались услугами украинских туроператоров в 2018 году, а общий доход туристических компаний составил 16,9 млрд грн (без НДС). Наибольшее количество туристов в 2018 году пользовались услугами компаний: Join UP! (902,6 тыс. человек, из которых 878,4 тыс. – украинцы, путешествующие за границу) и ANEX Tour (515,6 тыс., украинцы – 515,6 тыс.),

Увеличились на 43,6% запасы природного газа в подземных хранилищах после завершения отопительного сезона (5 апреля 2019 года), до 12,581 млрд кубометров. По состоянию на 16 июня запасы газа на 20,8% больше, чем на аналогичную дату 2018 года.

Экономика

Укрепил на 3 копейки до 26,39 гривен за доллар национальную валюту Национальный банк на 19 июня по сравнению с предыдущим банковским днем, 18 июня.

135,1 млн долларов Национальный банк с 10 по 14 июня купил на межбанковском валютном рынке, что на 31,5% больше, чем неделей ранее. При этом в течение этих двух недель НБУ не продавал валюту. С начала года регулятор купил на межбанке 1,55 млрд, продал – 231,43 млн долларов. Сумма покупки превышает продажу в 7 раз.

Было проведено 2 тысячи плановых проверок налогоплательщиков 5,6 тыс. внеплановых проверок и 1,4 тыс. встречных сверок в январе-мае 2019 подразделениями аудита. В целом по результатам контрольно-проверочной работы доначислено в бюджет 19,1 млрд грн, из которых согласовано 6,7 млрд (в т.ч. основного платежа по налогу на прибыль – 1,66 млрд грн, НДС – 2,13 млрд).

"Нафтогаз Украины" завершил выплаты по кредитным соглашениям на 500 млн долларов, полученных под гарантии Всемирного банка и под государственные гарантии Украины. Всего с 2014 года Нафтогаз осуществил погашение кредитной задолженности, гарантированной государством, на сумму 3,2 млрд долларов. Кредитный портфель Нафтогаза сократился в 6,6 раз с 2014 года.

1,56 млн путевок общей стоимостью 37,766 млрд грн реализовали туроператоры в 2018 году. Непосредственно населению реализовали 815,7 тыс. путевок, из них 789 тыс. путевок украинцам для путешествий за границу, 28,8 тыс. – украинцам для путешествий внутри страны, 11,4 тыс. – иностранцам для путешествий по Украине. Общий доход украинских туроператоров в 2017 году составил 13,14 млрд грн.

9 декабря 2019 года Верховный суд Великобритании начнет рассмотрение апелляций РФ и Украины по выпущенным в 2013 году Украиной еврооблигациям на 3 млрд долларов, которые все выкупила Россия. Речь идет о так называемом "кредите Януковича".

Составил 2% рост производства сельскохозяйственной продукции в Украине в январе-мае текущего года по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, сообщила Государственная служба статистики. В частности, сельскохозяйственные предприятия увеличили производство на 6,3%, а хозяйства населения – сократили на 2,2%.

Мир

Достигнет 9,7 млрд человек численность мирового населения к концу 2050 года по сравнению с 7,7 млрд человек в настоящее время, прогнозирует Организация объединенных наций. В частности, прогнозируется почти двукратный рост населения Африки к югу от Сахары до 2050 года. Кроме того, Индия обгонит Китай по численности населения примерно в 2027 году. Ожидается, что к этому времени в Индии будут проживать 1,491 млрд человек, в Китае – 1,479 млрд.

Qatar Airways возглавила мировой рейтинг авиакомпаний World Airline Awards в 2019 году, свидетельствуют данные опроса пассажиров, проведенного британской маркетинговой компаний Skytrax. Qatar Airways поменялась местами с прошлогодним лидером Singapore Airlines. На третьей позиции в 2019 году осталась ANA All Nippon Airways. Лучшей авиакомпанией в Европе традиционно была названа Lufthansa, в Северной Америке – Air Canada, в Азии – Singapore Airlines

Достигло рекордного уровня производство стали в Китае в мае текущего года. Крупнейший в мире производитель стали произвел в прошлом месяце 89,09 млн тонн стали, что на 7,96 млн тонн больше, чем в мае прошлого года. Среднесуточная выплавка стали в Китае достигла 2,87 млн тонн, по сравнению с рекордными 2,83 млн тонн в апреле. За январь-май Китай произвел 404,8 млн тонн стали, что на 10,2% больше, чем за аналогичный период прошлого года.

67-летний бывший президент Египта Мухаммед Мурси скончался от внезапного сердечного приступа во время судебного заседания. Он потерял сознание после того, как в течение пяти минут выступал с речью.

На этой неделе может начать летные испытания проблемных Boeing 737 MAX после исправления ошибок компанией, Федеральное управление гражданской авиации США.

Выросло на 45 за 2018 год до рекордной отметки в 425 общее число ограничительных торговых мер, принятых третьими странами в отношении товаров и услуг из Европейского Союза. Основной рост числа торговых барьеров пришелся на Китай, а также на США, Индию и Аргентину.

Арестован бывший президент УЕФА Мишель Платини, его арест связан с выборами страны-хозяйки Чемпионата мира 2022 года (он пройдет в Катаре).

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