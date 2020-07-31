Чистая арифметика: экономист объяснил, на самом ли деле выросли зарплаты в Украине

В Украине летом начался стремительный рост зарплат – об этом говорят последние данные Госслужбы статистики. Опрошенные сайтом "Сегодня" экономисты по-разному объясняют причины повышения заработков в июне по сравнению с маем. При этом член Экономического дискуссионного клуба Олег Пендзин считает, что рост зарплат получился скорее арифметическим, чем реальным.

"Как известно из методики расчетов Госслужбы статистики, они для определения средней зарплаты по стране берут весь зарплатный фонд государства и делят на всех работающих официально, которые отработали не менее половины календарного месяца. Пока нет статданных о среднесписочной численности официально оформленных работников в июне. Но это – месяц отпусков, значит, учитываемых работников явно должно быть меньше. А фонд зарплаты не изменился", – объяснил Пендзин.

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В то же время есть данные Пенсфонда о том, что поступления от единого соцвзноса (ЕСВ), исчисляемые в фиксированных процентах от зарплаты (18%), в июне снизились по сравнению с маем.

"То есть официальные зарплаты у работников выросли, а объем ЕСВ на эти зарплаты стал меньше. Такое может быть только в одном случае: меньше стало тех, кто платит взносы. Поэтому рост средней зарплаты в июне на 1000 гривен скорее арифметический, чем реальный для кошелька среднего украинца", – резюмировал эксперт.

Подробнее читайте на сайте "Сегодня" в материале "Средняя зарплата в Украине резко выросла: что это значит и кто реально стал богаче".

Как уже сообщалось, несмотря на неутешительные показатели в экономике, украинские топ-чиновники требуют, чтобы им повысили зарплату. Подробнее смотрите в сюжете.

Чиновникам повысят зарплату?

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Все подробности в спецтеме Зарплаты в Украине

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