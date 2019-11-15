Чисто и прозрачно: Милованов рассказал о сути земельной реформы

Тимофей Милованов / Фото: Facebook / МИД Украины

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Рынок земли – это не о том, что кто-то хочет купить или продать, а это о том, чтобы каждый мог делать то, что посчитает нужным чисто и прозрачно.

Об этом в социально-политическом шоу "Свобода слова Савика Шустера" , которое выходит в прямом эфире телеканала "Украина", заявил министр развития экономики, торговли и сельского хозяйства Тимофей Милованов.

"Первая вещь – это разрешить фермерам, селянам или владельцам паев решать свою судьбу, решать, что делать с землей. Рынок земли – это не о том, что кто-то хочет купить или продать, а это о том, чтобы каждый мог делать то, что посчитает нужным чисто и прозрачно. Чтобы с этого рынка собирали налоги для местных громад и чтобы за эти налоги можно было заплатить за школы. Главный вопрос в том, чтобы рынок земли был детинизирован", – отметил он.

Также министр отметил, что кредиты на покупку земли будут. Под 3-5% годовых в гривне.

"Только для тех, кто будет покупать мало земли. Не для среднего, не для крупного бизнеса, а только для тех, кто будет работать на земле. А чтобы убедиться, что гнет коррупции – создается база данных, которая через спутники показывает, где и что выращивается. Таким образом – мы будем знать, кто есть конечным владельцем. Если люди хотят прятаться в тени и не иметь конкуренции, мы все равно через спутники на них выйдем", – резюмировал он.

Новости "Сегодня" писали, что в сентябре-2019 Кабмин внес в Раду законопроект № 2178, который предусматривал, что сельхозземлю сможет купить любой гражданин Украины или юрлицо, зарегистрированное в Украине, территориальные громады и само государство. Таким образом, предполагалось, что иностранцы смогут покупать землю, зарегистрировав предприятие в Украине. В документе предлагалось разрешить продажу земли с 1 октября 2020 года.

10 октября в ходе пресс-марафона президент Владимир Зеленский раскритиковал этот законопроект, после чего группа депутатов зарегистрировала в парламенте обновленный документ. Принятый Радой в первом чтении 13 ноября законопроект № 2178-10 предусматривает запрет на продажу участков компаниям, бенефициары которых – иностранцы, до 2024 года. Запрет не касается иностранных граждан, которые уже более трех лет работают на украинской земле и платят налоги в госбюджет.

При этом Зеленский в видеообращении 11 ноября заявил, что продавать и покупать землю смогут только украинцы и украинские компании. Такие поправки, по словам президента, внесут в законопроект о рынке земли ко второму чтению:

Все подробности в спецтеме Земельная реформа

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