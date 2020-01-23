Член набсовета ПриватБанка возглавил "Укртрансгаз": назначение

Фото: facebook.com/utg.ua

"Нафтогаз" как единоличный акционер "Укртрансгаза" принял решение изменить устав компании и назначил генеральным директором Сергея Алексеенко, который с марта 2019 года временно исполнял обязанности президента общества.

Такое заявление сделали в пресс-службе "Укртрансгаза".

Новая редакция устава зарегистрирована в ЕГР от 21 января 2020 года.

"Обновления касаются замены коллегиального исполнительного органа (правления общества) на единоличный орган управления. Теперь руководство хозяйственной деятельностью общества будет осуществляться генеральным директором. Внедряемые новшества являются частью процесса трансформации группы "Нафтогаз". Их цель – повысить эффективность, усилить персональную ответственность и прозрачность в принятии решений", – говорится в сообщении.

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До назначения в состав правления "Укртрансгаза" Алексеенко работал на должности советника главы правления и уполномоченного из перспективных проектов в "Нафтогазе". До прихода в НАК занимал руководящие позиций в компаниях, занимающихся инвестиционной и банковской деятельностью.

Согласно приказу Министерства финансов, Алексеенко (по совместительству) является членом наблюдательного совета ПриватБанка.

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Ранее сайт "Сегодня" писал о том, что компания "Нафтогаз Украины" надеется, что в 2020 году благодаря достигнутым ранее договоренностям будет открыт виртуальный реверс газа из Словакии.

"Виртуальный реверс" предполагает обмен природным газом между операторами газотранспортных систем, когда физически газ через границу не перемещается, а стороны производят взаимозачет.

Как известно, Украина и Россия заключили новый пятилетний контракт на транзит газа. Министр энергетики и защиты окружающей среды Алексей Оржель уже отметил, что благодаря этому соглашению Украина будет получать в год примерно 2-3 миллиарда долларов. Исполнительный директор "Нафтогаза" Юрий Витренко, в свою очередь, считает, что за пять лет страна получит не менее 7,2 млрд долларов:

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