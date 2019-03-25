Членам правления "Укртрансгаза" выписали премии
Премии получат четыре члена правления по итогам работы в 2018 году
Компания "Нафтогаз Украины" решила по итогам 2018 года выплатить премии членам правления "Укртрансгаза", акционером которого является.
Решение №258 от 20 марта, подписанное главой "Нафтогаза" Андреем Коболевым, обнародовано на сайте "Укртрансгаза".
Согласно документу, премии получат:
- Андрей Хоменко – в размере 150% расчетного годового дохода за 2018 год;
- Хюнчан Кан – в размере 50% годового должностного оклада;
- Сергей Алексеенко – в размере 141% годового оклада;
- Татьяна Федотова – в размере 150% годового оклада.
При этом, по данным пресс-службы "Укртрансгаза", с 19 марта Алексеенко назначен временно исполняющим обязанности президента компании.
В сообщении также говорится, что с мая 2018 года руководителем "Укртрансгаза" был Хоменко, а с 21 марта 2019 года он возглавил новосозданный Дивизион технического обеспечения "Нафтогаза".
Теперь состав правления "Укртрансгаза" включает четырех топ-менеджеров компании: Сергея Алексеенко, Павла Станчака, Татьяну Федорову и Хюнчана Кана.
Ранее скандал из-за зарплат и премий разгорелся в "Нафтогазе". Премьер-министр Владимир Гройсман назвал их "космическими". Позже наблюдательный совет компании и правительство согласовали условия, в частности, уровень вознаграждения Коболева составит "50 процентов месячного должностного оклада, предусмотренного контрактом, без выплаты ежемесячных и квартальных премий, с возможной выплатой премии за год в конце срока действия контракта в размере, предусмотренном в финансовом плане компании". По данным СМИ, набсовет "Нафтогаза" подписал контракт с Коболевым на условиях Кабмина.
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