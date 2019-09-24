Члены Совета НБУ встретились с миссией МВФ: о чем говорили

Богдан Данилишин раскрыл принципы денежно-кредитной политики на 2020 год

Фото: НБУ

Члены Cовета Национального банка Украины (НБУ) обсудили с представителями миссии Международного валютного фонда (МВФ) во главе с Роном ван Роденом, которая находится в Киеве, состояние денежно-кредитного рынка и банковской системы, а также совершенствование монетарной политики.

Встреча состоялась во вторник, 24 сентября, сообщает пресс-служба регулятора.

Председатель Совета НБУ Богдан Данилишин проинформировал, что недавно Верховная Рада одобрила основные принципы денежно-кредитной политики на 2020 год и среднесрочную перспективу.

"Согласно им цели денежно-кредитной (монетарной) политики остаются неизменными, а Нацбанк может использовать все законодательно определенные средства денежно-кредитной политики", – сказано в сообщении.

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По словам Данилишина, при снижении инфляционного давления и улучшении ожиданий НБУ будет смягчать монетарную политику, способствуя таким образом экономическому росту.

"Учетная ставка в реальном выражении будет постепенно снижаться в последующие годы до нейтрального уровня. Также учитывая улучшение инфляционных ожиданий, будут снижаться и номинальные процентные ставки банков", – добавила пресс-служба НБУ.

В свою очередь представители МВФ проинформировали членов Совета НБУ о работе над новой программой и выразили намерение продолжать конструктивный диалог в этом направлении.

Новости "Сегодня" писали, что миссия МВФ прибыла в Киев 11 сентября, а на следующий день начала переговоры. Представитель МВФ Джерри Райс заявил, что один из важных элементов дискуссии – эффективная антикоррупционная структура.

По данным СМИ, Киев и МВФ ведут переговоры о возможности нового кредитования Украины в размере до 5 млрд долларов по программе расширенного финансирования фонда EFF.

На прошлой неделе заместитель исполнительного директора МВФ в Украине Владислав Рашкован выразил обеспокоенность, что в налоговых законопроектах "отсутствует экономическая составляющая":

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