В госкомпании напомнили, что не могут рассчитываться по обязательствам

Фото: naftogaz.com

Чрезвычайная ситуация на ГТС ликвидирована, но риски остались – "Укртрансгаз" https://cdn.segodnya.ua/resizer/cache/resolve/image_630x354/%D0%B3%D0%B0%D0%B7%20%D0%B3%D1%82%D1%81%20%D0%BD%D0%B0%D1%84%D1%82%D0%BE%D0%B3%D0%B0%D0%B7 https://cdn.segodnya.ua/resizer/cache/resolve/image_150x100/%D0%B3%D0%B0%D0%B7%20%D0%B3%D1%82%D1%81%20%D0%BD%D0%B0%D1%84%D1%82%D0%BE%D0%B3%D0%B0%D0%B7 2019-07-31T11:37:17+03:00 Экономика В госкомпании напомнили, что не могут рассчитываться по обязательствам

Оператор газотранспортной системы Украины "Укртрансгаз", который ранее предупреждал об угрозе дефолта на рынке газа, прислал сообщение Госслужбе по чрезвычайным ситуациям (ГСЧС), в котором сообщил о ликвидации чрезвычайной ситуации на объектах газотранспортной системы, которая была классифицирована ведомством как техногенная ЧС государственного уровня.

"Решить ситуацию удалось благодаря подписанному договору между "Укртрансгазом" и "Нафтогазом Украины" на срочную поставку 440 млн кубометров газа общей стоимостью 2,96 млрд грн с отсрочкой платежа до 29 февраля 2020 года", – сообщила пресс-служба "Укртрансгаза".

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При этом в компании предупредили, что чрезвычайная ситуация может повториться уже через месяц, поскольку законтрактованного объема газа хватит ориентировочно до начала сентября.

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"Причина ее (чрезвычайной ситуации. – Ред.) возникновения – критическое состояние "Укртрансгаза" – остается нерешенной и требует немедленного урегулирования со стороны НКРЭКУ и правительства", – заявили на госпредприятии.

Напомним, что дефицит средств "Укртрансгаза", который усугубляется несанкционированным отбором облгазами природного газа по ГТС, приводит к тому, что компания не может рассчитываться по своим обязательствам с поставщиками топливного газа, подрядчиками и заказчиками услуг транспортировки газа.

Как известно, с 1 марта 2019 года введен режим суточной балансировки на рынке газа. До этого переход откладывали сначала с 1 августа на 1 октября, а затем – на 1 декабря 2018 года.

Видео: Нафтогаз Украины / Facebook

Балансирование газовой системы – это установление и устранение разницы между объемами газа, которые поступили в систему через точки входа и были отобраны через точки выхода. Балансирование проводится адресно – с учетом данных потребления всех поставщиков и потребителей газа.

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