Что больше всего подорожало и подешевело за год в Украине: появились итоги

Дефляция зафиксирована в июне по сравнению с маем впервые за 11 месяцев

Фото: Александр Яремчук, Сегодня

На фоне замедления инфляции в Украине до 9% по итогам июня в годовом измерении, больше всего за последние 12 месяцев в стране подорожали овощи – они выросли в цене на 32,5%.

Об этом 10 июля сообщается на странице Экспертной платформы Национального банка Украины (НБУ) в Facebook.

"Шестью ценовыми компонентами, которые больше всего выросли за последние 12 месяцев, стали: овощи (+32,5%), хлеб (+21%), а также услуги железнодорожного (+24,9%) и автодорожного (+24,4%) пассажирского транспорта, канализации (+23,9%), водоснабжения (+21,1%)", – говорится в сообщении.

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При этом отмечается, что снижение за последний год наблюдалось в таких товарных группах: яйца (-43,2%), фрукты (-2,1%), одежда (-0,4%) и обувь (-0,2%).

В сообщении также говорится, что дефляция в 0,5% в июне по сравнению с маем зафиксирована впервые за 11 месяцев и вызвана сезонным удешевлением овощей и яиц.

"Также на замедление общих темпов роста потребительских цен повлияло решение правительства изменить механизм установления цен на газ для населения", – отметили в регуляторе.

Ранее новости "Сегодня" сообщали, что по итогам 2018 года потребительская инфляция в стране замедлилась до 9,8%, а в 2017-м рост цен составил 13,7%. Таким образом, впервые за пять лет инфляция в Украине вернулась к однозначному уровню – меньше 10%.

Потребительская инфляция в апреле и мае превысила прогноз Национального банка Украины: в апреле она составила 8,8% в годовом измерении, а в мае – 9,6%.

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