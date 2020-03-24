Что будет с ценами, если карантин продлится до мая – эксперты дали ответ

Пока одни эксперты утверждают, что продуктовый дефицит Украине не угрожает и называют другую опасность, другие тщательно наблюдают за изменениями предполагаемой длительности карантина. Ведь о более негативных последствиях для потребительского рынка и каждого из нас можно будет говорить, если карантин продолжится после 3 апреля, а мировая экономика будет продолжать пикировать. То, что еды в стране достаточно, уверен и член Экономического дискуссионного клуба Олег Пендзин. Проблема, по его мнению, в другом.

"В борьбе с коронавирусом власти одновременно сделали две вещи: ввели карантин, закрыв вещевые и продуктовые рынки, промтоварные магазины и так далее и прекратили всякое транспортное сообщение в стране, – анализирует член Экономического дискуссионного клуба Олег Пендзин. – Для предотвращения распространения эпидемии это хорошо, для экономики – плохо. Частные предприниматели остались без заработка, многие наемные работники, даже якобы работающие удаленно, по факту находятся в оплачиваемых и неоплачиваемых отпусках. На пару месяцев у них хватит продуктов и сбережений, а дальше, если карантин продолжится, начнется элементарный голод. Власти вряд ли рискнут вводить продуктовые карточки, это крайне непопулярная мера. Значит, им придется создавать какие-то центры раздачи продуктов нуждающимся либо выплачивать всем подряд денежную помощь. И не тысячу гривен, как обещают пенсионерам, а намного больше. Возвращаются трудовые мигранты с полными карманами заработанных долларов. Они будут способствовать росту цен на продукты. Основная масса населения окажется в очень тяжелом положении".

Эксперт отметил еще один момент: в апреле начнется сезон массовой посадки картофеля. А доехать из городов до "фазенд" смогут немногие, ведь транспортное сообщение между регионами остановлено: не ходят ни автобусы, ни электрички. Как власти станут решать эту аграрную проблему – тоже пока неясно. Но решать ее надо, иначе осенью могут возникнуть сложности похуже коронавируса.

Подробнее о том, что происходит в продуктовых магазинах во время карантина, читайте в материале: Картина карантина: что творится в супермаркетах

А тем временем стало известно, что торговые ограничения на время карантина не коснутся зерна, курятины и масла. Торговый представитель Украины Тарас Качка заверил, что эти товары будут экспортироваться в любом случае.

Напомним, 16 марта президент Украины Владимир Зеленский призвал правительство запретить экспорт некоторых продуктов питания, но Кабмин еще не сформировал перечень таких товаров.

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