Что будет с ценами: Милованов раскрыл два сценария

Тимофей Милованов. Архивное фото: yes-ukraine.org

В базовом прогнозе Министерства развития экономики, торговли и сельского хозяйства на 2020 год заложена инфляция на уровне 5,5%, а в оптимистичном – 5,8%. Об этом 7 ноября написал глава министерства Тимофей Милованов на своей странице в Facebook.

Он также указал прогноз по индексу потребительских цен на 2021 и 2022 годы по двум сценариям – 5,3% (5%) и 5,1% (5%) соответственно.

"Разница между базовым и оптимистичным прогнозами – в уровне инвестиций в экономике. В оптимистичном сценарии на 3 млрд больше внешних инвестиций. Для того чтобы реализовался этот сценарий, нужен лучший бизнес-климат, отсутствие коррупции во власти и на местах, работающая судебная система, реформы (включая либеральный рынок земли и приватизацию)", – отметил Милованов.

По его словам, при оптимистичном сценарии инфляция будет немного выше в 2020 году – на 0,3% – из-за увеличения активности через инвестиции, но в последующие годы она станет ниже.

Реклама

"Это произойдет за счет увеличения производства и добавленной стоимости в экономике после того, как заработают инвестиции", – сказал глава Минэкономики.

В тренде Доллар и евро катятся вниз: официальный курс

Новости "Сегодня" писали, что, по данным Государственной службы статистики, инфляция в Украине в сентябре 2019 года по сравнению с аналогичным месяцем прошлого года составила 7,5%, замедлившись с 8,8% в годовом измерении в августе этого года.

Напомним, что по итогам 2018 года потребительская инфляция в стране замедлилась до 9,8%, тогда как в 2017-м рост цен составлял 13,7%. Таким образом, впервые за пять лет инфляция в Украине вернулась к однозначному уровню – меньше 10%.

В Национальном банке Украины ранее сообщили, что внутренние политические риски для снижения инфляции ослабли одновременно с началом работы Верховной Рады IX созыва и формированием нового Кабинета министров.

Мы также решили сравнить, какая свинина вкуснее: с рынка или из супермаркета. Подробнее – в нашем сюжете:

Читайте самые важные и интересные новости в нашем Telegram

Реклама