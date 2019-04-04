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Что будет с ценами на нефть: озвучен стрессовый прогноз Fitch

Сегодня, 13:49

Аналитики раскрыли прогноз на ближайшую и долгосрочную перспективы

Фото: ukrtransnafta.com (архив)
Фото: ukrtransnafta.com (архив).
Что будет с ценами на нефть: озвучен стрессовый прогноз Fitch //smm.ollcdn.net/i/image_610x343/media/image/5c5/979/43a/5c597943a0604.png //smm.ollcdn.net/i/image_150x100/media/image/5c5/979/43a/5c597943a0604.png Экономика Аналитики раскрыли прогноз на ближайшую и долгосрочную перспективы

Цены на нефть продолжат снижение; согласно стрессовому прогнозу, стоимость может упасть до 50 долларов за баррель в 2019 году.

Об этом заявил старший директор международного рейтингового агентства Fitch Ratings по природным ресурсам и сырьевым товарам Дмитрий Маринченко.

"По нашим базовым прогнозам, цены на нефть в 2019 году составят около 65 долларов, в 2020 году – 62,5 доллара, а затем постепенно будут снижаться до 57,5 доллара за баррель. Стрессовый прогноз составляет 50 долларов за баррель в 2019 году, 45 долларов – в 2020 году, а в долгосрочной перспективе – около 50 долларов за баррель", – сказал он в Баку на ежегодной конференции Fitch Ratings по Азербайджану.

Эксперт отметил, что с начала 2019 года цены на нефть несколько выросли, волатильность на рынке продолжает сохраняться.

"Среди положительных трендов можно отметить усилия ОПЕК+, в то же время имеет место геополитическая нестабильность, санкции США по отношению к Ирану, нестабильная добыча в Венесуэле, Нигерии и Ливии. Среди негативных факторов также стоит отметить рост добычи в США, торговые войны и так далее", – добавил Маринченко.

Напомним, ОПЕК и не входящие в организацию страны-производители нефти в декабре 2018 года договорились сократить добычу на 1,2 млн баррелей в сутки от уровня октября 2018 года – они обязались снизить ее на 812 тыс. баррелей в сутки — до 25,94 млн баррелей. Ограничение добычи призвано повысить стоимость нефти.

В начале 2019 года квартальное повышение цен на нефть стало самым серьезным с 2009 года

Сегодня, 4 апреля, цены на нефть эталонных марок снижаются на фоне публикации данных Министерства энергетики США о резком росте товарных запасов нефти в стране. Падение цен происходит после того, как Brent приблизилась к новому максимуму с ноября - 70 долларов за баррель.

Эксперты также рассказали "Сегодня", каких цен на АЗС ждать украинским водителям из-за повышения стоимости нефти. Кроме того, журналисты выяснили, какой бензин лучше - украинский или польский:

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Тег нефть, прогноз, Fitch

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Источник:

Интерфакс

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