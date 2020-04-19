Что будет с ценами, зарплатами и курсом доллара: экономический прогноз на II квартал

С некоторой задержкой, вызванной сложностями прогнозирования макропоказателей из-за эпидемии коронавируса и введения карантина, сайт "Сегодня" традиционно публикует консенсус-прогноз главных экономических показателей в стране на II квартал. Напомним: наши эксперты дают свое видение в цифрах, мы выводим среднее.

Свой вариант развития событий представили глава Совета предпринимателей при Кабмине Андрей Забловский, руководитель отдела аналитики ГК Forex Club Андрей Шевчишин, член Экономического дискуссионного клуба Олег Пендзин и вице-президент по вопросам экономической политики в Украинском союзе промышленников и предпринимателей (УСПП) Виктор Скаршевский.

Проводя расчеты, эксперты учитывали обновленный макроэкономический прогноз Кабмина на 2020 год и исходили из того, что карантин может быть отменен не позже 1 июня нынешнего года, а нового всплеска заболеваемости во II квартале после отмены карантина не будет.

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Хотя прогнозы экспертов не совпадают по большинству макропоказателей, причем порой диаметрально, картина вырисовывается пессимистическая: в оставшиеся месяцы второго квартала украинцев ожидает более сложная жизнь, чем в почти закончившемся апреле (см. инфографику). В МВФ также уверены, что у нас падение уровня жизни будет серьезным.

инфо / Фото: Сегодня

Инфляция за I квартал

Впервые прогнозы экспертов по инфляции отличаются более чем вдвое: от 3,5% до 8% за квартал. Но даже самый оптимистичный рост цен на 3,5% за три месяца, который дал Андрей Шевчишин, означает ускорение инфляции в пять раз.

"На цены будет оказывать влияние девальвация гривни и сезонный пересмотр цен на агропродукцию, – объяснил свои расчеты Шевчишин. – Аграрии попытаются компенсировать потери в период карантина повышением отпускной цены".

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Похожее видение ситуации и у Олега Пендзина, но, по его расчетам, инфляция будет более высокой – 5% за квартал.

Виктор Скаршевский напомнил, что в I квартале инфляция с начала года составила всего 0,7%, а в феврале впервые за всю историю в этом зимнем месяце, было зафиксировано снижение цен.

"Во II квартале потребительские цены ускорятся, – уверен Виктор Скаршевский. – Во-первых, скажется мартовский эффект девальвации гривни, так как подорожает импорт. У нас 70% потребительских товаров и около 25% продовольственных – импортные. Во-вторых, в результате пересмотра бюджета, произойдет увеличение соцвыплат. Это разовая выплата тысячи гривен 95% пенсионеров и индексация пенсий с мая на 11%. В-третьих, часть эмиссионных денег для финансирования утроившегося дефицита госбюджета попадет на потребительский рынок, что поспособствует ускорению роста цен. Насколько вырастут цены за квартал, будет зависеть и от режима работы "печатного станка". В оптимистическом сценарии они увеличатся на 3-4%.

Наиболее пессимистичный прогноз у Андрея Забловского, который уверен, что потребительская инфляция в Украине во II квартале составит 7-8%.

"Инфляция значительно ускорится на фоне девальвации гривни во второй половине марта и вследствие роста цен на импортируемые товары и услуги, – аргументировал Андрей Забловский. – Цены уже пошли в рост из-за ажиотажного спроса, введения экспортных ограничений, нарушений логистических цепочек поставки из-за пандемии коронавируса".

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Средняя зарплата

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Три эксперта из четырех видят во втором квартале снижение заработков наемных работников.

Олег Пендзин ожидает резкого обвала зарплат – более чем на 12% от нынешних средних 10847 грн или до 9500 грн. Снижение средних зарплат будет вызвано простоем на производстве и в сферах сервиса из-за карантина.

С его прогнозом согласен и Андрей Шевчишин. Он считает, что номинально заработки вырастут за квартал почти на 1000 гривен, до 11800 грн, но по факту, из-за неполной занятости, которая может растянуться на два месяца, люди получат на руки примерно 2/3 этой суммы или менее 8000 грн. Особенно пострадают госслужащие, которым государство урежет доплаты и надбавки к окладам.

Андрей Забловский оценивает, что уровень средней зарплаты за квартал составит 10500 грн.

"Снижение среднемесячной заработной платы связано с остановкой многих предприятий, падением доходов компаний в период карантина, растущей безработицей и увеличением долгов по зарплате" – добавил эксперт.

Виктор Скаршевский упомянул две противоположные тенденции: рост предложения рабочей силы из-за того, что сотни тысяч трудовых мигрантов вернулись в Украину из-за эпидемии, и сокращение спроса на рабочую силу.

"Власть с марта поставила украинскую экономику на "стоп-кран", – отметил Виктор Скаршевский. – Естественно, что при резком увеличении предложения и таком же резком снижении спроса на рабочую силу на рынке труда, зарплаты у большинства работников снизятся. Средняя зарплата после отмены карантина, если это произойдет не позже 1 июня, все же к концу квартала чуть повысится и может составить порядка 11000 грн/мес.".

Курс гривни к доллару

А вот в том, куда пойдет курс гривни во II квартале, эксперты единодушны: ждем девальвацию.

Андрей Забловский говорит, что девальвация будет небольшой, так как мы наконец-то получим транш от МВФ, который укрепит гривню и удержит ее в коридоре 26,9-27,5 грн/доллар.

"Этому будет способствовать и постепенная активизация деловой активности в стране на фоне ожидаемого поэтапного смягчения карантинных ограничений для экономики, начиная с мая", – аргументировал Забловский.

Олег Пендзин и Виктор Скаршевский прогнозируют более глубокое падение нацвалюты до 28-28,5 грн/доллар.

По их мнению, на динамику курса будут больше всего влиять:

сокращение поступлений валюты от трудовых мигрантов, которые в 2019 году завели в Украину 12 млрд долларов;

скорость вывода нерезидентами спекулятивного капитала из рынка ОВГЗ (продажа гривневых облигаций, покупка валюты);

глубина мирового экономического кризиса, которая будет определять, насколько и как надолго снизятся мировые цены на основные товары украинского экспорта – металл, руду и зерно.

Наиболее пессимистичен Андрей Шевчишин:

"Ожидаю 28-29 грн за доллар. Курс гривни окажется под давлением из-за снижения поступления валюты в страну, как со стороны экспортеров, так и заробитчан. Кризис продолжит давить на цены и объемы экспорта. Внешний долг и дефицит бюджета будут сокращать валютные резервы".

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Государственный долг

Два эксперта – Андрей Шевчишин и Андрей Забловский – полагают, что госдолг намного не увеличится по сравнению с нынешним, так как мы больше выплатим, чем займем как на внешнем, так и на внутреннем рынках. Шевчишин назвал цифру госдолга 2,1 трлн грн, Забловский – 2,02 трлн грн.

"На общую динамику госдолга будут влиять выплаты по внешнему (кредиту МВФ – Авт.) и внутреннему госдолгу, и новые заимствования правительства для привлечения внешней финансовой помощи для борьбы с последствиями коронавируса в стране", – отметил Забловский.

Еще два эксперта – Олег Пендзин и Виктор Скаршевский – утверждают, что госдолг все же номинально увеличится, так как мы во втором квартале получим новый транш кредита от МВФ.

"Оптимистично – 66% ВВП или примерно 2,3 трлн грн", – считает Олег Пендзин.

Виктор Скаршевский подсчитал, что внешний госдолг на начало июля увеличится на $1 млрд по отношению к марту, при условии получения ожидаемого кредитного транша от МВФ.

"Вероятность получения 2 млрд долларов я оцениваю как достаточно высокую", – уточнил эксперт.

Стоимость бензина

В прогнозах цен на бензин вновь видим разнобой. Все эксперты, кроме Олега Пендзина, полагают, что средняя розничная цена на бензин А-95 во втором квартале удержится в коридоре 24-25 грн/л. То есть, около 0,9 доллара за литр.

"Продолжится удешевление бензина на фоне недавнего обвала цен на нефть и нефтепродукты на мировом рынке при значительном снижении спроса со стороны бизнеса во время экономической неопределенности в условиях продолжающейся пандемии", – выразил общее мнение Андрей Забловский.

Олег Пендзин настаивает на своей точке зрения: цена литра А-95 будет летом ближе к 1,1 $ за литр по курсу или выше 30 грн/л. Это, напомним, индикативная стоимость, о которой договорились в январе нынешнего года президент и ведущие нефтетрейдеры.

Газ, средняя цена импорта в Украину

По цене газа, наоборот, прогнозы практически идентичны: 150 долларов за 1000 куб. м у троих экспертов и лишь у Олега Пендзина на 10 долларов дороже. Причина дешевизны очевидна – сезонное снижение спроса и глобальный спад потребления энергоресурсов в условиях кризиса.

"Во II квартале средняя цена импортируемого природного газа для Украины может составить 150-155 долларов за 1000 куб. м в условиях серьезного падения цен и существенного сокращения спроса на этот вид топлива после начала пандемии", – подытожил Андрей Забловский.

Безработица по методике МОТ

Здесь оценки также отличаются намного. Самый жесткий прогноз у Виктора Скаршевского: по его словам, незанятых может стать за квартал почти вдвое больше, чем сейчас – до 15%.

"Вследствие тотального карантина, миллионы людей потеряли источник дохода, – говорит Скаршевский. – Порядка 700 тыс. предпринимателей, которые давали работу 4 млн украинцев, приостановили деятельность. Несколько сотен тысяч заробитчан вернулись в Украину и как минимум до сентября, а то и до конца года не смогут выехать на заработки. Если карантин продлится до июня, то безработица может увеличиться в два раза, до 3-4 млн человек или 15-20% от трудоспособного населения".

Андрей Шевчишин также говорит, что безработица будет расти, достигнув 11%.

"Усилят ее гастрабайтеры, вернувшиеся в Украину, а также сильный спад различных секторов экономики, пострадавших в период карантина, которые на начальном этапе не будут набирать людей. Спасением будет агрорынок, в котором сезонно вырастет спрос на рабочую силу, и государственные программы занятости", – анализирует Андрей Шевчишин.

А вот Олег Пендзин и Андрей Забловский надеются, что уровень безработицы сохранится в пределах 9%. Это чуть выше, чем по последним данным Госслужбы статистики – 8,7% трудоспособного населения.

Точность прогнозов

Точность прогнозов в I квартале мы решили не оценивать из-за форс-мажорных обстоятельств, вызванных эпидемией коронавируса в мире, а потом и в Украине. Очевидно, что по этой причине многие расчеты экспертов оказались далекими от реальности. Эпидемия обвалила цены на топливо и девальвировала гривню, повысила безработицу и "урезала" зарплаты. Поэтому подождем окончания первой половины года и тогда подведем итоги.

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