Зарплаты и цены в Украине снизятся, а курс доллара вырастет: прогноз экспертов на лето

Сайт "Сегодня" традиционно публикует консенсус-прогноз главных экономических показателей в стране, в этот раз – на III квартал 2020. Свой вариант развития событий представили глава Совета предпринимателей при Кабмине Андрей Забловский, руководитель отдела аналитики ГК Forex Club Андрей Шевчишин, член Экономического дискуссионного клуба Олег Пендзин и вице-президент по вопросам экономической политики в Украинском союзе промышленников и предпринимателей (УСПП) Виктор Скаршевский. Наши эксперты дают свое видение в цифрах, мы выводим среднее.

Реклама

Проводя расчеты, эксперты учитывали обновленный макроэкономический прогноз Кабмина на 2020 год и исходили из того, что карантин может быть отменен после 31 июля нынешнего года, и он останется адаптивным.

Инфляция за III квартал

По поводу того, как будут меняться цены в ближайшие три месяца, мнения экспертов разделились.

Реклама

Виктор Скаршевский и Олег Пендзин – за традиционную летнюю минимальную инфляцию, а то и дефляцию, а два Андрея – Забловский и Шевчишин – уверены, что этим летом из-за коронавируса, аномальной погоды и картина будет отличаться от привычной.

"В летние месяцы происходит сезонное снижение цен, – аргументирует Виктор Скаршевский. – Например, в 2019 году в июне, июле и августе, в каждом из месяцев была дефляция – цены снизились на 0,5%, 0,6% и 0,3% соответственно. С учетом продолжающегося снижения платежеспособного спроса населения и сокращения зарплат, в III квартале 2020 года можно ожидать инфляцию в размере от 0% до 1% (сентябрь к июню)".

С ним солидарен и Олег Пендзин, по оценкам которого дефляция в пределах до 0,5% ежемесячно должна быть в июле и августе. Драйвером снижения цен станут овощи и фрукты, которые через месяц-полтора точно подешевеют. В сентябре эксперт видит ускорение инфляции на 1%.

"В итоге за квартал будет инфляция 0,5%, а в годовом исчислении 2%" – подсчитал Олег Пендзин.

Оппоненты согласны, что летние месяцы у нас, как правило, дефляционные. Но в этом году возможно исключение.

"Весенние погодные аномалии спровоцировали рост цен на некоторые виды продуктов – ягоды, косточковые, овощи, – говорит Андрей Шевчишин. – Если добавить к ним возможное повышение коммунальных тарифов (холодная вода, обслуживание домов), можно ожидать, что небольшой рост инфляции будет. В сентябре, ввиду старта нового делового сезона и переоценки стоимости реализации товаров, ожидается ускорение инфляции до 2,1% за квартал".

Андрей Забловский рассчитал, что потребительская инфляция в III квартале составит 3% на фоне сезонного фактора, а также благодаря умеренному росту потребительского спроса после ослабления карантинных ограничений.

Средняя зарплата

В оценке труда наемных работников мнения экспертов более сходны. Самый пессимистичный прогноз у Олега Пендзина – всего 9500 грн/месяц при нынешних средних 10400 грн. То есть, за квартал заработки упадут почти на 1000 грн. Главная причина, по мнению Пендзина – последствия коронавируса, из-за которого зарплаты намного уменьшатся в сфере сервиса, туризма, общепита, предоставления бытовых услуг. Да и в производственной сфере и на транспорте они тоже вряд ли увеличатся – нет или мало заказов и низкая реализация готовой продукции.

Реклама

Андрей Забловский и Виктор Скаршевский оценивают средние заработки на уровне нынешних – 10300-10500 грн.

"Снижение среднемесячной зарплаты связано с увеличением числа банкротств предприятий, падением доходов компаний в период карантина, с растущей безработицей, увеличением долгов по зарплате в условиях экономического кризиса", – объяснил Забловский.

Читайте также: Украинцы стали жить лучше: как изменились цены и зарплаты за пять лет

Виктор Скаршевский напомнил: зарплаты падают, по данным Госслужбы статистики, в апреле – на 1016 грн по сравнению с мартом, в мае будет еще ниже.

"Тотальный карантин, введенный в середине марта 2020, в апреле проявился в полном объеме – остановка работы предприятий в сфере торговли, транспорта и услуг привела к резкому увеличению безработицы (в т.ч. скрытой), – анализирует Виктор Скаршевский. – Возврат сотен тысяч гастарбайтеров еще увеличил предложение рабочей силы и усилил давление на снижение зарплат. Все эти факторы будут проявляться в ближайшие месяцы".

И лишь Андрей Шевчишин уверен, что худшее позади, и средняя зарплата на конец квартала достигнет 11800. Драйверами роста станет выход из карантина и повышение с 1 июля соцстандартов.

Курс гривни к доллару

Практически единодушны аналитики в оценке курса доллара к гривне: 27-28 грн/доллар к концу сентября.

"Я сохраняю девальвационные ожидания по гривне: что ее курс дойдет до 28 грн/доллар, – говорит Андрей Шевчишин. – Карантин привел к падению импорта и спроса на валюту со стороны малого и среднего бизнеса. Да и население ввиду потери доходов не спешило ее скупать. Торговые обороты валютного рынка снизились в разы, что и стабилизировало низкий курс. Но как только будет более активный выход импортеров на валютный рынок – курс пойдет вверх".

Реклама

Виктор Скаршевский перечислил факторы, которые в третьем квартале будут влиять на курс, который определяется спросом и предложением.

Эти факторы останутся такими же, как и во II квартале:

спрос упал из-за сокращения объемов импорта, его удешевления (прежде всего, энергоресурсов);

предложение упало из-за снижения экспорта и сокращения на 13,2% валютных поступлений от трудовых мигрантов;

нерезиденты хоть и выводят валюту из Украины посредством выхода из гривневых ОВГЗ, но медленно;

золотовалютных резервов Нацбанка достаточно, поэтому выплаты по внешнему долгу минимально повлияют на динамику обменного курса;

остается низкий спрос населения на валюту по причине снижения доходов.

"В третьем квартале данные тенденции сохранятся, поэтому курс будет в пределах 26,5-27,5 грн/доллар", – подытожил Виктор Скаршевский.

Государственный долг

Госдолг практически не изменится, оставшись в пределах 2,2-2,4 трлн грн, утверждают эксперты.

"Госдолг Украины (внешний+внутренний+гарантированный государством долг) в III квартале составит 2,2-2,22 трлн грн, – оценил Андрей Забловский. – На общую динамику госдолга будут влиять выплаты по кредиту МВФ и внутреннему госдолгу, а также новые заимствования правительства".

С ним согласны Виктор Скаршевский и Олег Пендзин.

"К концу III квартала внешний госдолг останется на уровне конца II квартала (около $50 млрд) – будет погашено столько, сколько и привлечено – порядка $2,5 млрд" – более подробно оценил Виктор Скаршевский.

Андрей Шевчишин назвал чуть большую сумму – 2,4 трлн грн на конец квартала.

"В III квартале не ожидаем активного привлечения внешних займов, главными кредиторами останутся МВФ, Всемирный банк, Еврокомиссия и внутренний рынок ОВГЗ. В отношении мировых кредиторов также до сентября не ожидаем активности, в то время как ОВГЗ будут просто рефинансироваться" – объяснил Андрей Шевчишин.

Стоимость бензина

Близки прогнозы аналитиков и по ценам на самый популярный бензин А-95 – от 22 до 23 грн/л.

"Средняя розничная цена на бензин А-95 в III квартале на конец периода составит 22,3-22,7 грн/л. Ситуация на рынке нефтепродуктов будет способствовать сохранению ценовой стабильности на бензин в условиях благоприятной конъюнктуры на мировом рынке и низких девальвационных ожиданий", – аргументирует Андрей Забловский.

Виктор Скаршевский тоже не ожидает роста цен на нефть и нефтепродукты с учетом начавшегося мирового экономического кризиса, сокращения мировой экономики и спроса на энергоресурсы. Его прогноз – 22-23 грн/л.

Андрей Шевчишин говорит, что 23 грн/л бензина А-95 сохранятся только в случае, если не будет девальвации гривни, а цена нефти останется в диапазоне 35-45 долл./баррель (сейчас 40 долл./баррель).

Олег Пендзин допускает повышение цены в течение лета на 3-5%. То есть, если сейчас литр А-95 стоит в среднем 22 грн/л, то к сентябрю может быть еще плюс 0,8-1,2 грн/л.

Газ: средняя цена импорта в Украину

А вот по цене на газ снова большой разброс прогнозов. Причина – одни аналитики уверены, что "сезон низких цен" летом продолжится, другие ожидают, что он скоро закончится.

Олег Пендзин назвал самую низкую цену – 80 долларов за 1000 куб. м газа. Это на 20% ниже, чем сейчас. Главная причина снижения – в Европе переизбыток топлива, все хранилища заполнены, да и в Украине из-за теплой зимы получилась экономия около 25% ресурса или до 4 млрд куб. м.

Виктор Скаршевский уверен, что нынешние цены – около 100 долларов за тысячу кубов – сохранятся.

"В 2020 году цена импортного газа снизилась вдвое – со $196 за тыс. куб. м в декабре 2019 года до $98 за тыс.куб. м в мае 2020 года. С учетом накопленных запасов газа в Европе (хранилища заполнены на 69%) и продолжающейся экономической рецессии, цены на газ в III квартале будут находиться на уровне $100 за 1000 куб. м", – аргументировал Скаршевский.

А вот "тандем" двух Андреев – Забловского и Шевчишина – снова имеет другое мнение: они прогнозируют рост цены газа из-за повышения спроса к новому отопительному сезону.

"Ввиду перехода к наполнению запасов для нового отопсезона, а также восстановлению нефтяных цен, ожидаем повышение цен до 140 долларов", – говорит Шевчишин.

Андрей Забловский подсчитал, что средняя цена может составить 130-135 долларов.

Безработица по методике МОТ

Напомним: методика подсчета Международной организации труда учитывает процент безработных среди экономически активного населения (в возрасте 15-72 года), а не только тех, кто стоит на учете в центре занятости. То есть по этой методике безработных получается больше.

Самый жесткий прогноз у Виктора Скаршевского: безработных окажется почти в 1,5 раза больше, чем сейчас.

"Вследствие введения тотального карантина и массового возвращения трудовых мигрантов количество безработных, по моим оценкам, увеличилось в 2 раза – на 1,5-2 млн человек и достигло порядка 3-3,5 млн человек или порядка 15-17% от трудоспособного населения. Кстати, по обновленному прогнозу МВФ, количество безработных в Украине в 2020 году увеличится в 1,5 раза – с 8,5% в 2019 до 12,6% в 2020-м", – объяснил Виктор Скаршевский.

Андрей Шевчишин не ожидает, что безработных будет так много, ведь III квартал – это рост сезонных вакансий, также постепенно выезжают в Европу трудовые мигранты. Но все же увеличение числа безработных более чем на 1% – до 9,8% – возможно.

По мнению Андрея Забловского, безработица в III квартале ожидается 9,1-9,2%:

"Рост числа безработных продолжится, так как рынок труда, даже после ослабления карантинных ограничений, продолжает находиться в состоянии "нокдауна", вызванного пандемией коронавируса".

А вот Олег Пендзин оптимистичен: он прогнозирует, что почти все заробитчане смогут вернуться в Европу, а те, кто не уедут, найдут себе хотя бы временную сезонную работу. Поэтому уровень безработных останется в пределах 8,3-8,5%.

Точность прогнозов

Точность прогнозов во II квартале оказалась низкой – в условиях форс-мажора, вызванного продлением карантина, большинство реальных макропоказателей были далекими от расчетных.

Возможно потому, что три месяца назад в своих прогнозах эксперты предполагали: карантин отменят с 1 июня, а этого не произошло.

В итоге можно считать точными прогнозы по величине зарплат (отклонение 1%), курсу доллара (отклонение 3%) и госдолгу (отклонение 5%). А вот по остальным макропоказателям отклонение составило от 18% до 50% и более, прежде всего по инфляции – она была в разы ниже расчетной. Поэтому средняя точность предыдущего прогноза составила 43%.

Почему цены на овощи и фрукты в разгар лета такие высокие и когда они могут снизиться, смотрите в сюжете "Сегодня":

Все подробности в спецтеме Зарплаты в Украине

Подпишись на наш telegram Только самое важное и интересное

Подписаться

Реклама