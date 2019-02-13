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Что будет с гривней до конца февраля: экономический прогноз

Сегодня, 07:00

Доллар продолжает падение. Эксперты: перед выборами будет откат

Фото: Григорий Салай, Сегодня
Что будет с гривней до конца февраля: экономический прогноз //smm.ollcdn.net/i/image_610x343/media/image/5c6/2ff/7f4/5c62ff7f42bba.png //smm.ollcdn.net/i/image_150x100/media/image/5c6/2ff/7f4/5c62ff7f42bba.png Экономика Доллар продолжает падение. Эксперты: перед выборами будет откат

Наша национальная валюта продолжает укрепляться: за прошлую неделю доллар успел упасть в цене на 78 копеек. После небольшого укрепления в выходные валюта продолжила падение еще на шесть копеек — как в продаже, так и в покупке. В итоге ее курс на межбанке составил 27,06 и 27,11 грн, а Нацбанк установил официальный курс гривни на уровне 26,9 грн за доллар. 

Онлайн и ОВГЗ

Снижение курса доллара в НБУ объясняют переизбытком доллара на рынке и повышенным спросом иностранных инвесторов на государственные ценные бумаги. Так, только за январь украинцы купили $563 млн, а продали — $667 млн. С объяснениями регулятора согласен и руководитель секретариата Совета предпринимателей при Кабмине Андрей Забловский.

"Укрепление нац­­валюты связано в первую очередь с активным размещением украинским Минфином разных по сроку и валютам ОВГЗ с очень высоким уровнем доходности, а также ростом экспортных поступлений", — рассказал он "Сегодня".

И отметил, что позитивную роль в этом процессе сыграла также либерализация валютного законодательства со вступлением в силу с 7 февраля закона "О валюте и валютных операциях".

Прогноз

В то же время мнения экспертов на счет поведения курса в дальнейшем разнятся.

"Если брать только экономические факторы, курс доллара продолжит плавное снижение — до конца февраля он может снизиться еще на 15—20 копеек, до 26,8—26,9", — считает экономист Иван Никитченко.

А вот курс евро в Украине, по мнению экономиста, будет зависеть от котировок в паре евро/доллар на международных рынках.

"При продолжении снижения курса евро в мире и небольшом удешевлении доллара у нас в Украине курс евро может опуститься до 30 грн/евро", — отметил эксперт.

По его словам, все может поменяться в марте:

"Если учитывать политические факторы, к началу марта на рынке вполне могут быть некоторые панические настроения, связанные с выборами. Это будут последние недели перед выборами — и как может идти предвыборный процесс, пока тяжело сказать. Вполне возможно, что кампания будет "грязной", что скажется на настроениях населения и бизнеса".

Андрей Забловский менее оптимистичен.

"Учитывая фактор пиковой нагрузки по выплате внешних долгов, негативного сальдо внешней торговли, недовыполнения доходной части по госбюджету за январь 2019 года (6,5 млрд грн, или 11%), можно ожидать, что давление на валютный рынок снова усилится, и до конца февраля 2019 года курс гривни по отношению к американскому доллару может составить порядка 27,5—28,0", — озвучил свой прогноз эксперт.

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В обменниках растет спрос на евро

В обменных пунктах валюты пока все спокойно, хотя кассиры отмечают небольшой рост спроса на доллары и евро. 

"На прошлой неделе было очень мало людей, сейчас уже больше", — рассказала нам сотрудница одного из столичных обменников. "Но меняют чаще всего понемногу — в среднем по 50—100 долларов за раз", — добавила она.

Растущую востребованность валюты подтвердили и в другом обменнике.

"Правда, у нас покупают гораздо больше евро, чем долларов", — отметили там.

Однако тоже отметили, что средний чек обмена 50—100 евро и самый большой спрос на валюту был утром — уже к обеду поток желающих иссяк.  

При этом наличные и доллары, и евро в достаточном количестве есть: в большинстве точек, куда мы дозвонились, можно было без проблем купить на месте до тысячи долларов. В одном обменнике с радостью предложили даже три. Правда, по не очень выгодному курсу. Еще в нескольких пообещали подвезти более тысячи под заказ в течение нескольких часов. А вот более крупную сумму — более $5 тысяч — почти во всех обменниках пообещали продать только на следующий день.

Напомним, аналитики спрогнозировали, как может изменяться курс в течение всего 2019 года:

  • За 2015 год гривня обесценилась в полтора раза, за 2016 год – девальвировала на 12,9%, а за 2017 год курс нацвалюты ослаб всего на 3%. В 2018 году курс гривни укрепился на 1,4%.
  • Исторический максимум официального курса доллара – 30,01 грн – был достигнут в феврале 2015 года. Рекорд официального курса евро в Украине – 35,66 грн – достигнут от 26 января 2018 года.
  • Согласно "индексу Биг Мака", доллар в Украине "должен" стоить 9,68 грн, однако эксперты призывают не воспринимать этот индекс серьезно, ведь он не отображает полной экономической картины.

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Тег доллар, курс валют, курс гривни, курс доллара, прогнозы, гривня, евро , экономический прогноз

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АВТОРЫ:

Коновалова Христина , Мария Пирогова

Источник:

Сегодня

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