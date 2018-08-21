Что будет с пенсиями работающих пенсионеров – объяснение Минсоцполитики

В Министерстве социальной политики опровергли слухи о том, что якобы после проведения пенсионной реформы работающим пенсионерам придется выбирать между пенсией и заработной платой.

"Министерство социальной политики Украины официально сообщает, что указанная информация не соответствует действительности. Проведенная пенсионная реформа не предусматривает необходимости выбора между пенсией и зарплатой для работающих пенсионеров. Наоборот, именно для того, чтобы прекратить дискриминацию работающих пенсионеров, и была проведена пенсионная реформа", – объяснили в пресс-службе министерства.

В Минсоцполитики отметили, что одним из результатов пенсионной реформы стала отмена уменьшения пенсионных выплат на 15% работающим пенсионерам с 1 октября 2017 года.

"Также отмечаем, что ни у правительства, ни Министерства социальной политики нет никаких планов по ограничению прав работающих пенсионеров", – добавили в министерстве.

Ранее мы писали о том, что украинцам обещают снова повысить пенсии. Как заявили в Министерстве социальной политики, пенсии в 2019 году должны увеличиться на 10-15%. Рассчитывать на повышение могут 3 миллиона украинцев, и прежде всего – пенсионеры, которые имеют большой трудовой стаж, но получали небольшую зарплату.

Напомним, ранее Минфин изменил правила выплат пенсий. Новшества касаются перечня банков, у которых есть разрешение на выплату пенсий и зарплат бюджетникам.

Кроме того, эксперты и юристы рассказали "Сегодня", как получить высокую пенсию в Украине.