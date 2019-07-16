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Что позволят размещенные евробонды "Нафтогазу": Коболев сообщил подробности

16 июля, 21:12

Коболев считает, что компания сможет выполнить задачи Кабмина

Фото: AFP

"Нафтогаз Украины" ожидает поступления денег от размещения двух траншей еврооблигаций на общую сумму свыше миллиарда долларов в пятницу, 19 июля, или в понедельник, 22 июля.

Об этом 16 июля заявил глава компании Андрей Коболев в эфире радио НВ.

"Это позволит нам выполнить те задачи, которые правительство ставило перед "Нафтогазом", – подчеркнул он.

По его словам, одна из главных задач – наполнение подземных хранилищ (ПХГ) необходимым объемом газа к началу следующего отопительного сезона, что позволит избежать газового кризиса в случае остановки Россией транзита по украинской территории с 2020 года.

Коболев добавил, что размещенные еврооблигации также помогут "Нафтогазу" "обеспечить выполнение всех бюджетных расчетов".

"Нафтогаз" провел довольно успешное размещение с привлекательными процентами на сумму более миллиарда долларов. Мы видели спрос даже на дополнительные средства. К нам после этого размещения обратились несколько банков с предложением предоставить кредиты по сходным процентным ставкам", – подчеркнул он.

Ранее Коболев предупреждал, что импорт газа для закачки в ПХГ может остановиться, если в июле "Нафтогаз" не найдет необходимого финансирования. По его словам, Украина должна накопить 20 млрд куб. м газа в хранилищах для успешного прохождения следующего отопительного сезона. Запасы уже превысили 14 млрд. куб. м.

Новости "Сегодня" сообщали, что "Нафтогаз" согласился снизить цену на газ для населения. Подробнее узнавайте из нашего сюжета:


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Тег Кабмин, газ, отопительный сезон, Нафтогаз Украины, Коболев, еврооблигации

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